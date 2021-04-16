Биография Рауля Кастро

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 апреля 2021 года об уходе в отставку объявил первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро. Как сообщила газета Granma, выступая на VIII съезде партии, 89-летний Рауль Кастро заявил, что доволен тем, что передает руководство страной группе подготовленных руководителей.

Происхождение, образование

Рауль Кастро (полное имя - Рауль Модесто Кастро Рус) родился 3 июня 1931 года в поместье Манакас, недалеко от селения Биран в провинции Орьенте (с 1976 года - провинция Ольгин) на востоке Кубы. Он был четвертым из семи детей в семье испанского эмигранта, зажиточного землевладельца Анхеля Кастро Архиса и Лины Рус Гонсалес (младше своего брата Фиделя Кастро на пять лет).

Рауль учился в военно-гражданской школе, иезуитских колледжах "Долорес" в Сантьяго-де-Куба и "Белен" в Гаване. В 1950 году поступил в Гаванский университет, однако активная политическая деятельность помешала ему получить высшее образование. Он симпатизировал Народно-социалистической партии (Partido Socialista Popular; была основана в 1925 году как Коммунистическая партия) и некоторое время был членом ее молодежного крыла "Социалистическая молодежь".

После государственного переворота, совершенного 10 марта 1952 года генералом Фульхенсио Батистой, братья Кастро оказались в числе тех, кто выступал за свержение диктатуры путем вооруженной борьбы и установление революционного правительства.

Вооруженная борьба

26 июля 1953 года Рауль участвовал в штурме армейских казарм Монкада в Сантьяго-де-Куба. Это восстание, организованное Фиделем Кастро, должно было стать началом революции, но потерпело неудачу. Братьям удалось покинуть город и укрыться в горах. Однако спустя несколько дней оба были задержаны, а в октябре 1953 года осуждены: Рауль - на 13 лет тюрьмы, Фидель - на 15 лет. Отбывали наказание на острове Пинос (в настоящее время - остров Хувентуд). После амнистии 1955 года уехали в Мексику, где начали подготовку нового вооруженного восстания.

2 декабря 1956 года Рауль и Фидель Кастро возглавили отряд бойцов, высадившихся с яхты "Гранма" в кубинской провинции Орьенте. Они организовали повстанческую армию, которая в течение двух лет вела партизанскую войну. В горах Сьерра-Маэстра Рауль Кастро командовал 2-м Восточным фронтом имени Франка Паиса.

После победы революции

1 января 1959 года кубинские революционеры одержали победу, после чего Рауль Кастро занял должность командующего военным округом провинции Орьенте. В октябре 1959 года он стал министром Революционных вооруженных сил (на этом посту был до февраля 2008 года).

Фактически Рауль Кастро был "вторым человеком" в стране после Фиделя, сыграв важную роль в становлении политической системы революционной Кубы. В марте 1962 года его избрали вторым секретарем Национального руководства Объединенных революционных организаций, которые к маю 1963 года были преобразованы в Единую партию социалистической революции Кубы (ЕПСРК). В октябре 1965 года Рауль Кастро стал членом Политбюро и вторым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы (КПК), созданной на основе ЕПСРК. Кроме того, в 1962 году он стал вице-премьером правительства, а в 1972 году - первым вице-премьером (пост премьер-министра занимал Фидель Кастро).

В 1976 году после принятия новой конституции был избран депутатом Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент) и стал первым заместителем председателя Государственного совета (главы государства) и заместителем председателя Совета министров (председателем Госсовета и Совета министров стал Фидель Кастро). В дальнейшем он переизбирался в каждый новый созыв, сохраняя посты в Госсовете и Совете министров.

В 1990-е годы, после распада СССР и прекращения советской помощи острову, Куба столкнулась с острым экономическим кризисом. Уже в это время Рауль Кастро выступал за постепенное ослабление государственного контроля за экономикой страны. Им был инициирован пакет законов, частично легализовавших индивидуальное предпринимательство и открывших экономику Кубы для иностранных инвестиций.

Во главе Кубы

31 июля 2006 года из-за ухудшения здоровья Фидель Кастро временно передал свои полномочия группе из семи человек во главе с Раулем Кастро. 24 февраля 2008 года Рауль Кастро официально стал председателем Госсовета Кубы и Совета министров. Его кандидатура была единственной, выдвинутой на пленарной сессии Национальной ассамблеи народной власти, и получила единогласное одобрение.

На VI съезде КПК 16-19 апреля 2011 года Рауль Кастро был утвержден на посту первого секретаря ЦК партии вместо Фиделя. Тогда же он заявил о намерении скорректировать экономический курс страны - отменить карточную систему распределения продовольствия, унифицировать денежное обращение (на Кубе были в обороте две валюты - песо национальный и песо конвертируемый), расширить частный сектор экономики и другое. Некоторые из намеченных планов ему удалось реализовать.

24 февраля 2013 года Рауль Кастро был переизбран председателем Госсовета и Совета министров.

В период его руководства в стране был проведен ряд важных реформ, существенно повлиявших на жизнь кубинцев. В соответствии с принятой в 2011 году программой "актуализации" экономики в стране увеличилось число лиц, имеющих свой небольшой бизнес. Были разрешены операции купли-продажи с недвижимостью (2011) и автотранспортом (2011, 2013), существенно ослаблены требования для желающих совершить зарубежную поездку (2013). Закон об иностранный инвестициях (2014) и начало функционирования Особой зоны экономического развития Мариэль (2014) сделали Кубу более привлекательной для зарубежных компаний.

Большим успехом внешней политики стал начавшийся в декабре 2014 году процесс нормализации отношений с США. В июле 2015 года между странами были восстановлены дипломатические связи.

11 марта 2018 года Рауль Кастро был вновь избран депутатом Национальной ассамблеи народной власти. Однако в этот раз он, как и заявлял неоднократно ранее, не стал выдвигать свою кандидатуру для вхождения в состав Государственного совета и Совета министров. 19 апреля 2018 года передал полномочия главы государства Мигелю Диас-Канелю. В то же время, Рауль Кастро сохранил пост первого секретаря ЦК Компартии, что позволяло ему оказывать значительное влияние на общественно-политические процессы в стране. В апреле 2019 года вступила в силу новая конституция, разработкой которой занималась специальная комиссия под руководством Рауля Кастро. Документ внес значительные изменения в структуру госвласти, в частности были учреждены посты президента и премьер-министра, была частично признана частная собственность.

Звания и награды

В 1958 году во время вооруженной борьбы в горах Сьерра-Маэстры Раулю Кастро было присвоено высшее звание Повстанческой армии - команданте. С введением новых воинских званий в 1973 году стал бригадным генералом. В 1976 году система званий вновь была изменена, Рауль Кастро стал генералом армии.

Удостоен высшей государственной награды - звания Героя Республики Куба (1998). Награжден орденом Максимо Гомеса 1-й степени (1998). Также имеет высокие награды других государств.

Личные сведения

С 1959 года был женат на Вильме Эспин (умерла в 2007 году). Есть сын (Алехандро) и три дочери (Дебора, Мариэла и Нильса).