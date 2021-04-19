Вертолет Ingenuity американской миссии Mars-2020. История и характеристики

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 апреля 2021 года США приступили к первому испытательному полету дрона-вертолета Ingenuity, доставленного на планету в рамках миссии Mars-2020 Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Как ожидается, в ходе короткого полета аппарат в автономном режиме поднимется на высоту около трех метров и продержится на ней порядка 30 секунд. После этого вертолет со скоростью примерно 1 м/с снизится и совершит посадку на поверхности Марса.

ТАСС подготовил материал об этом летательном аппарате.

Ingenuity был доставлен на Марс на борту планетохода Perseverance, который был спущен на поверхность планеты 18 февраля 2021 года в районе кратера Езеро (расположен на западном краю равнины Исида, к северу от экватора Марса). Сама миссия Mars-2020 стартовала с Земли 30 июля 2020 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Автоматическую межпланетную станцию с марсоходом Perseverance и дроном-вертолетом Ingenuity вывела в космос ракета-носитель Atlas V.

Вертолет-дрон

Ingenuity - первый атмосферный летательный аппарат в истории исследований других планет. Он предназначен для испытания возможности полетов в разреженной марсианской атмосфере. Его стоимость составляет $80 млн.

Дрон-вертолет имеет два соосных винта диаметром 1,2 м. Его высота - 49 см, длина - 19,5 см, ширина - 13,6 см, масса - 1,8 кг на Земле и 0,68 кг на Марсе. Ingenuity сможет совершать полеты длительностью 2-3 минуты и дальностью до 300 м и достигать высоты 5 м. Для приземления он оснащен четырьмя опорами в виде трубок длиной 38,4 см из углеродного волокна. На борту вертолета имеются две камеры и навигационные приборы. Его аккумуляторы будут заряжаться от солнечных батарей.

Первоначально Ingenuity был прикреплен к днищу марсохода и находился под защитой специального щита. В первые несколько недель после посадки вертолет оставался внутри Perseverance и был подключен к системам энергообеспечения и теплоснабжения марсохода. 10 апреля 2021 года вертолет-дрон был спущен на поверхность кратера Езеро и отключен от марсохода. 11 апреля предполагалось осуществить его первый полет, но этому помешала обнаруженная проблема в работе двигателей Ingenuity во время пробной раскрутки его пропеллера до высоких скоростей. При этом в НАСА отмечали, что все системы вертолета работают штатно, сбои в работе двигателя носили программный характер. Специалисты подготовили и загрузили новую версию программного обеспечения Ingenuity, используя орбитальные марсианские зонды и марсоход Perseverance в качестве промежуточных узлов связи.

Согласно планам, после экспериментального полета Ingenuity в течение месяца совершит несколько полетов, поднимаясь на высоту 5 м. Вертолет-дрон будет использоваться для разведки маршрута марсохода Perseverance. Кроме того, с помощью фотографий, сделанных камерами Ingenuity, ученые рассчитывают собрать информацию о некоторых участках марсианской поверхности, за которыми затруднительно наблюдать из космоса.