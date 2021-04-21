Почти 70 лет на престоле. Факты о правлении королевы Великобритании Елизаветы II

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 апреля 2021 года королеве Великобритании Елизавете II исполняется 95 лет. Она занимает престол с 1952 года. Подборка интересных фактов, касающихся ее пребывания на троне - в материале ТАСС.

Рекорды и новаторство

Елизавета II является самым возрастным монархом в истории страны, а также самым пожилым главой государства в мире. Кроме того, она занимает первое место по длительности пребывания у власти среди современных царствующих особ. В Великобритании до Елизаветы II дольше всех правила королева Виктория, которая приходится ей прапрабабушкой, - 63 года семь месяцев и два дня. Ее рекорд Елизавета II побила 9 сентября 2015 года.

Елизавета II - первый правящий британский монарх, отметивший бриллиантовую годовщину свадьбы (2007). Она состояла в браке 73 года, дольше всех действующих монархов (ее супруг - принц Филип, герцог Эдинбургский - скончался 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет).

В 1954 году королева первой из монархов совершила кругосветное путешествие. Оно длилось шесть месяцев.

26 марта 1976 года Елизавета II, посетившая телекоммуникационный исследовательский центр в Малверне (графство Вустершир, Англия), стала первым монархом, отправившим электронное письмо. Оно было адресовано всем пользователям сети ARPANET (прототип Интернета).

В 2019 году королева первой из королевской семьи публично отказалась от натурального меха в одежде.

Финансы

Елизавете II лично принадлежит лишь несколько объектов, включая замок Балморал в Шотландии и Сандрингемский дворец в Норфолке (Англия), а также герцогство Ланкастер (доход от них предоставляется в ее распоряжение).

Землями и недвижимостью, являющимися собственностью короны (Crown Estate), управляет одноименный орган, подотчетный парламенту (в настоящее время общая стоимость активов оценивается примерно в $18 млрд). Монарх получает от него фиксированный процент. С 2011 года королеве начисляется 15% (так называемый грант суверена). Эти деньги идут в том числе на заработную плату персоналу, поездки, техническое обслуживание помещений и др. Из него также финансируется официальная деятельность членов королевской семьи.

В 2018 году суверенный грант был увеличен на 10%, дополнительные средства в размере почти £33 млн будут поступать в течение 10 лет на ремонтные работы Букингемского дворца (главная королевская резиденция в Лондоне). Суверенный грант по итогам 2019-2020 финансового года составил £82,2 млн ($105 млн).

Кроме того, королева получает доход от герцогства Корнуоллского (принадлежит ее старшему сыну Чарльзу, принцу Уэльскому).

В начале ноября 2017 года вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на отчеты Paradise Papers, которые распространил Международный консорциум журналистских расследований, сообщила, что королева инвестировала в офшоры. В 2004-2005 годах порядка £10 млн ($13 млн) было вложено в фонды, зарегистрированные на Каймановых и Бермудских островах. Средства были получены от эксплуатации недвижимости в герцогстве Ланкастер. Было отмечено, что в операциях "нет ничего незаконного", однако выражалось сомнение, "должен ли монарх инвестировать в офшоры".

Елизавета II не обязана платить налоги, однако с 1993 года делает это добровольно.

Согласно рейтингу самых богатых британцев, который публикуется с 1989 года общенациональной воскресной газетой Sunday Times, личное состояние королевы в последние годы оценивается примерно в £350 млн (ок. $500 млн), и в списке из 1 тыс. человек она не поднимается выше 300-го места (в 2020 году - 372-е). В список богатейших людей Forbes она не входит.

Королева и премьер-министры

В число обязанностей королевы входит назначение премьер-министров. Как правило, этот пост автоматически занимает председатель партии, победившей на выборах. Однако, когда в феврале 1974 года ни одна из партий не получила большинства, Елизавета II воспользовалась своим правом и по своему усмотрению назначила главой правительства лейбориста Гарольда Вильсона. Традиционно королева проводит еженедельные встречи с премьером, содержание бесед является конфиденциальной информацией.

За время ее правления сменилось 14 глав правительств. С первым из них, Уинстоном Черчиллем (1951-1955), по данным британских СМИ, ее связывали дружеские отношения, любимыми темами бесед были лошади, скачки и игра в поло. Четыре премьера родились уже во время царствования Елизаветы II - Тони Блэр (1953), Тереза Мэй (1956), Борис Джонсон (1964; занимает пост с 2019 года) и Дэвид Кэмерон (1966).

Встречи с советскими деятелями и визит в Россию

14 июля 1961 года королева устроила завтрак в Букингемском дворце в честь космонавта Юрия Гагарина, который совершал мировое турне. По воспоминаниям специального корреспондента газеты "Правды" Николая Денисова, сопровождавшего Гагарина, в ходе встречи королева вела себя непринужденно и не придерживалась строго протокола. Так, когда вопреки этикету Гагарин съел кусочек лимона из чашки с чаем, королева поддержала его, сделав то же самое.

7 апреля 1989 года королева приняла в Виндзорском замке (загородная резиденция королевы под Лондоном) генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР Михаила Горбачева, который пригласил ее посетить Советский Союз. В ответ королева выразила надежду, что сможет воспользоваться приглашением "в удобное время". В октябре 1994 года она первой из британских монархов совершила визит в нашу страну (Москва и Санкт-Петербург) в постреволюционной истории (по приглашению президента РФ Бориса Ельцина).

Кино и телевидение, увлечения

Елизавета II стала героем более 100 телевизионных шоу, теле- и кинофильмов. В числе самых известных - британо-франко-итальянская биографическая лента "Королева" (2006) британского режиссера Стивена Фрирза с Хелен Миррен в главной роли. Неоднократно образ Елизаветы II использовался в комедиях. По словам британского комика Роуэна Аткинсона (мистер Бин), королева никогда не обжалась на шутки.

В 2013 году Елизавета II получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за постоянную "поддержку теле- и киноиндустрии страны", а также была признана "лучшей девушкой Джеймса Бонда". Эту роль она сыграла в ролике, который был показан на церемонии открытия Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году.

Кее юбилею в 2016 году на канале ITV вышел фильм "Елизавета: семейная история", в котором она и члены ее семьи просматривают кадры семейного архива, ранее не демонстрировавшиеся широкой публике.

В январе 2018 года на телеканале Би-би-си1 был показан полнометражный фильм "Коронация", в котором она вспоминает детали дня своего вступления на престол.

В апреле 2018 года канал ITV1 продемонстрировал документальную ленту "Зеленая планета королевы", посвященную проблемам загрязнения окружающей среды, изменению климата, а также работе королевской программы защиты лесных заповедников "Полог Содружества". Помимо королевы в съемках приняли участие и другие члены королевской семьи, в том числе принц Уильям с супругой и принц Гарри.

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