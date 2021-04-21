О чем говорили Владимир Путин и Дмитрий Медведев в посланиях Федеральному собранию

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 апреля 2021 года президент России Владимир Путин в 17-й раз обратится с посланием Федеральному собранию. Выступление главы государства состоится в Центральном выставочном зале "Манеж". Всего с 2000 года Владимир Путин выступал с подобными обращениями 16 раз, Дмитрий Медведев на посту главы государства (2008-2012) - четыре раза.

2000 год

Главной темой первого послания Владимира Путина Федеральному собранию 8 июля стало усиление "вертикали власти". Президент в качестве основных проблем российского общества указал на критическую демографическую ситуацию, отставание отечественной экономики от передовых стран Запада, неразвитость гражданского общества.

2001 год

Основу послания 3 апреля составила социально-экономическая тематика. Владимир Путин поставил задачи "навести порядок" в межбюджетных отношениях центра и регионов, провести судебную реформу и усовершенствовать работу правоохранительных органов, подготовить административную реформу, модернизировать пенсионное и трудовое законодательство.

2002 год

В речи 18 апреля Владимир Путин вновь поставил вопрос о необходимости проведения административной реформы и разграничения сфер ответственности между центром и регионами. В числе приоритетов глава государства назвал проведение военной реформы, включая переход к профессиональной армии. После завершения "военной стадии" спецоперации в Чечне президент призвал вернуть республику в "правовое пространство России".

2003 год

16 мая выступление было посвящено проблемам безопасности и повышению качества жизни россиян. Впервые была поставлена задача удвоения ВВП страны за ближайшие 10 лет и достижения полной конвертируемости рубля. Главной целью Владимир Путин назвал борьбу с бедностью. Президент заявил о необходимости комплектования армии на профессиональной основе и сокращения срока службы по призыву до одного года. Во внешней политике глава государства призвал уделить особое внимание контактам с "Большой восьмеркой" (с 2014 года - Группа семи) и борьбе с терроризмом.

2004 год

В послании 26 мая Владимир Путин приоритетной целью назвал обеспечение доступности жилья. Сроки по удвоению ВВП, поставленные годом ранее, были конкретизированы. Президент дал указание добиться этого уже к 2010 году. В послании также шла речь о необходимости снижения инфляции до 3% в год.

2005 год

25 апреля президент заявил, что на смену "политике стабилизации <...> должна прийти политика, устремленная в будущее". Среди основных экономических задач, поставленных Владимиром Путиным: отмена налога на имущество, упрощение порядка оформления недвижимости и налоговая амнистия. В целях развития гражданского общества было предложено обеспечить информационную открытость госорганов, ввести институт парламентских расследований, а также изменить порядок выдвижения кандидатов на посты руководителей субъектов РФ (от победившей на выборах в регионе партии).

2006 год

10 мая Владимир Путин назвал демографию самой острой проблемой России и предложил ряд мер для ее решения: снижение смертности, проведение эффективной миграционной политики и повышение рождаемости. Глава государства выдвинул идею введения материнского капитала - единовременных выплат за рождение (усыновление) второго ребенка или последующих детей (с 2020 года право на маткапитал также имеют семьи, в которых появился первый ребенок).

2007 год

26 апреля в своем послании Владимир Путин, в частности, поставил задачу провести пенсионную реформу на принципах софинансирования и повысить среднюю пенсию без увеличения пенсионного возраста. Президент также выступил с инициативой об изменении порядка назначения членов Совета Федерации, с учетом т. н. ценза оседлости (требование о проживании в соответствующем регионе). Особое внимание он уделил теме патриотизма и статусу русского языка. В сфере внешней политики Владимир Путин предложил ввести мораторий на исполнение обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе.

2008 год

5 ноября к Федеральному собранию впервые обратился президент Дмитрий Медведев. Глава государства подчеркнул, что "нужно радикально реформировать политическую и экономическую системы", приоритетом было объявлено "производство знаний, новых технологий и передовой культуры". Важнейшей политической инициативой стало увеличение срока полномочий президента и Госдумы до шести и пяти лет соответственно.

2009 год

Послание Дмитрия Медведева 12 ноября базировалось на его программной статье "Россия, вперед!", опубликованной в сентябре того же года. Основной темой послания стала "всесторонняя модернизация" экономики, "основанная на ценностях и институтах демократии". Дмитрий Медведев заявил о необходимости переориентации экономики с сырьевого направления на использование новейших технологий. В частности, президент РФ предложил создать российский аналог "Силиконовой долины".

2010 год

В послании 30 ноября основной темой вновь стала модернизация экономики. Дмитрий Медведев призвал местные власти отказаться от непрофильных активов, выступил с инициативой превратить Москву в "крупный международный финансовый центр". Главной задачей государства президент назвал поддержку семей и разработку эффективной госполитики в области детства.

2011 год

В послании 22 декабря Дмитрий Медведев выдвинул ряд политических инициатив. В частности, президент заявил о необходимости вернуть прямые выборы глав регионов, упростить порядок регистрации партий. В рамках борьбы с коррупцией президент предложил перейти к федеральной контрактной системе в сфере госзакупок, а также ввести жесткий контроль за расходами лиц, занимающих государственные должности.

2012 год

12 декабря Владимир Путин огласил свое первое после переизбрания на пост главы государства послание Федеральному собранию. Главная цель, поставленная президентом, - "сохранение своей национальной и духовной идентичности". Среди основных тем послания: демография, "кадровое развитие", обеспечение граждан жильем, повышение оплаты труда, улучшение качества образования, борьба с незаконной миграцией. Глава государства заявил о необходимости введения запрета чиновникам владеть счетами за рубежом.

2013 год

В своей речи 12 декабря Владимир Путин подтвердил курс на противодействие оттоку капитала из страны. Президент подчеркнул необходимость развития системы местного самоуправления, уделил внимание проблемам в области реформирования сферы образования, упорядочиванию миграционных потоков, защите традиционных ценностей.

2014 год

4 декабря президент назвал воссоединение Крыма с Россией "историческим моментом", а западные санкции, введенные против России, расценил как повод, "чтобы сдержать растущие возможности РФ". В сфере экономики глава государства предложил в течение четырех лет не менять действующую налоговую систему, а также провести полную амнистию капитала, размещенного в офшорах, при условии его возвращения в Россию.

2015 год

Владимир Путин начал свою речь 3 декабря с объявления минуты молчания в память о жертвах террора и о российских военнослужащих, погибших в Сирии. Президент заявил о нарастании в мире угрозы терроризма и необходимости создания под эгидой ООН единого международного антитеррористического фронта. Помимо этого, глава государства указал, что страна должна быть готова к длительному периоду низких цен на энергоносители и должна использовать открывшиеся возможности для изменения структуры национальной экономики.

2016 год

В выступлении 1 декабря глава государства говорил об "умножении человеческого капитала как главного богатства России". Значительная часть его речи была посвящена социальным вопросам - образованию, медицине, необходимости привлечения НКО для решения конкретных социальных задач. Также президент коснулся вопросов налогового реформирования, борьбы с коррупцией.

2018 год

1 марта послание президента РФ Владимира Путина было посвящено двум большим темам. В первой части своего выступления глава государства говорил о стратегических задачах развития страны. В частности, он заявил, что к 2025 году в России ВВП на душу населения должен увеличиться в 1,5 раза. Кроме того, президент рассказал о новейших вооружениях, способных обеспечить российский суверенитет. В их числе Владимир Путин назвал межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатые ракеты с ядерной энергоустановкой и другие последние разработки отечественного ВПК.

2019 год

Основными темами выступления главы государства 20 февраля стали социальное и экономическое развитие страны, а также реализация национальных проектов. Президент особо отметил необходимость поддержки семей, подчеркнув, что ключевой задачей является "сбережение народа". Касаясь международной повестки, российский лидер одним из самых острых вопросов назвал односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. При этом он предостерег Соединенные Штаты от принятия решений, угрожающих суверенитету и безопасности России.

2020 год

15 января Владимир Путин заявил о необходимости внести ряд изменений в действующую Конституцию РФ. Он предложил установить приоритет российской конституции над требованиями международного законодательства, внести в основной закон положение о Госсовете, расширить полномочия парламента, Конституционного суда, ограничить число президентских сроков, объединить государственные и муниципальные органы власти в единую систему публичной власти и др. При этом президент подчеркнул, что поправки в конституцию не должны затрагивать ее фундаментальных основ, и предложил утвердить их парламентом через принятие соответствующих конституционных законов, после чего провести общероссийское голосование по всему пакету предложенных изменений (14 марта 2020 года подписан закон о поправке к Конституции РФ, 1 июля изменения были одобрены на общероссийском голосовании, 4 июля того же года вступили в силу). Также в послании речь шла о вопросах демографии, поддержки семей, образования, стимулирования инвестиций и др.