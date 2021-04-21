"Как бы темна ни была смерть, свет и жизнь сильнее". Высказывания Елизаветы II

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 апреля 2021 года королеве Великобритании Елизавете II исполняется 95 лет. Согласно традиции, она не делает заявлений по актуальным политическим вопросам, однако может обращаться к нации в связи с каким-либо неординарным событием. Кроме того, она ежегодно поздравляет жителей страны с Рождеством. Тексты этих поздравлений королева пишет сама, тогда как другие ее речи готовят члены правительства.

ТАСС подготовил подборку наиболее ярких высказываний Елизаветы II.