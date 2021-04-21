"Как бы темна ни была смерть, свет и жизнь сильнее". Высказывания Елизаветы II

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 апреля 2021 года королеве Великобритании Елизавете II исполняется 95 лет. Согласно традиции, она не делает заявлений по актуальным политическим вопросам, однако может обращаться к нации в связи с каким-либо неординарным событием. Кроме того, она ежегодно поздравляет жителей страны с Рождеством. Тексты этих поздравлений королева пишет сама, тогда как другие ее речи готовят члены правительства.
ТАСС подготовил подборку наиболее ярких высказываний Елизаветы II.
- "Я не веду вас в бой и не пишу законы. Но я еще на что-то способна. Я могу отдать свое сердце и свою преданность этим старым островам и народу Соединенного Королевства" (из рождественского обращения 25 декабря 1957 года).
- "Давайте не будем относиться к себе слишком серьезно. Никто из нас не обладает монополией на мудрость" (из рождественского обращения в 1991 году).
- "Я являюсь первым монархом Великобритании, находящимся с визитом в Москве. Вы [Борис Ельцин] - первый президент независимой России. За нашей спиной остались сложные исторические события, но то, что мы сегодня скажем нашим народам, просто и важно: в будущем мы будем работать вместе, вместе мы построим лучшее будущее. Я мечтаю, чтобы ваши и наши дети могли унаследовать мир, пригодный для совместной жизни, свободной и мирной" (из речи на официальном обеде в Грановитой палате московского Кремля в честь королевы 18 октября 1994 года).
- "Печаль - это цена, которую мы платим за любовь" (из послания президенту США Джорджу Бушу в связи с терактами 11 сентября 2001 года).
- "В эти дни религия и культура присутствуют в новостях в большей степени как источники различий и конфликтов <...> Но ирония состоит в том, что в каждой религии говорится о толерантности и уважении к другим. Жизненно важно, чтобы все мы приняли участие и объединили свои действия ради всеобщего благополучия" (из рождественского обращения в 2004 году).
- "Хотя иногда мы бываем способны на милосердные поступки, история учит нас, что часто нас приходится спасать от нас самих - от собственного безрассудства и жадности" (из рождественского обращения в 2011 году).
- "К сожалению, самые лучшие и возвышенные порывы человеческого духа часто бывают вызваны трагедией" (из рождественского обращения в 2011 году).
- "Гордость за самих себя не часть нашего прошлого — она определяет наше настоящее и наше будущее <...> Во всем Содружестве и во всем мире мы видим трогательные проявления взаимопомощи: люди собираются вместе, чтобы помочь другим — будь то доставка лекарств и продуктов, проверка самочувствия соседей или трансформация бизнеса в полезный для общества инструмент. Мы и раньше противостояли трудностям, но нынешние отличаются от прежних. На этот раз мы объединяем усилия со всеми народами по всему земному шару... лучшие дни вернутся, мы встретимся снова" (из обращения к нации в связи с пандемией COVID-19 5 апреля 2020 года; последние слова королева взяла из популярной песни начала Второй Мировой войны, с которой британцы провожали своих близких на фронт).
- "Как бы темна ни была смерть, особенно для тех, кто страдает от горя, свет и жизнь сильнее" (из обращения в связи с Пасхой на странице королевской семьи в Twitter 11 апреля 2020 года).
- "Примечательно, что год, заставивший людей держаться порознь, во многом также нас сблизил. Даже в самые темные времена все еще есть надежда на новый рассвет" (из рождественского обращения в 2020 году).