История и характеристики Северного широтного хода

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 апреля 2021 года президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию РФ объявил о необходимости запуска Северного широтного хода для освоения богатств Арктики. ТАСС подготовил материал об этом проекте.

Северный широтный ход (СШХ) - проект строительства железнодорожной магистрали, которая свяжет полуостров Ямал с Уралом и Северо-Западом России и обеспечит связь транспортной системы России через порт Сабетта с Северным морским путем. Пройдет по маршруту Обская-2 - Салехард - Надым и далее в направлении Нового Уренгоя по реконструированному существующему участку. Железная дорога предназначена для освоения природных запасов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Трансполярная магистраль

Северный широтный ход в целом повторяет трассу Трансполярной магистрали. Ее строительство велось в 1947-1953 годах между Чумом, Лабытнанги, Салехардом, Надымом, Уренгоем и Игаркой с использованием труда заключенных. В перспективе трасса могла быть продлена до Норильска и далее до Чукотки, однако документальные свидетельства о существовании такого проекта не публиковались.

Всего на стройке работали порядка 30 тыс. человек. В те годы еще не были открыты нефтегазовые месторождения в районе пролегания магистрали, и проект имел военно-стратегический характер. После смерти руководителя СССР Иосифа Сталина и массовой амнистии заключенных в 1953 году стройка была остановлена. В эксплуатацию успели ввести участки между Чумом и Лабытнанги (180 км) и между Новым Уренгоем и Надымом (230 км). Все остальные участки были заброшены.

Возрождение проекта

К идее строительства магистрали в Заполярье, которая бы соединила Уральскую и Северную железные дороги по маршруту Салехард - Надым - Новый Уренгой, вернулись в середине 2000-х годов В 2006 году было создано ОАО "Корпорация Урал промышленный - Урал Полярный" (ныне АО "Корпорация развития"), в один из приоритетных проектов которого вошел СШХ. В том же году начато проектирование одного из самых сложных участков проекта - автомобильно-железнодорожного моста через реку Обь в районе Салехарда.

В октябре 2016 года ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и правительство ЯНАО согласовали схему строительства дороги. Для РЖД это будет первый проект по схеме концессии. 24 декабря 2016 года в Москве была зарегистрирована компания-концессионер - ООО "СШХ". Ее совладельцами в настоящее время являются ООО "Спецтрансстрой" (50,1% акций) и структура РЖД - АО "КРП-Инвест" (49,9%).

15 июня 2007 года участки СШХ распоряжениями правительства РФ были включены в подпрограмму "Железнодорожный транспорт" Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)", а 17 июня 2008 года - в Стратегию развития железнодорожного транспорта до 2030 года. Первоначально планировалось начать строительство в 2010 г. на средства РЖД, бюджетных и внебюджетных источников. Общая стоимость проекта тогда была оценена в 122 млрд руб. Также была запланирована меридиональная магистраль протяженностью 856 км Полуночная - Обская - Салехард (реализация этого проекта по состоянию на 2021 год отложена). В 2011 году стартовало строительство моста через реку Надым, его автомобильную часть открыли в 2015 году. На остальные участки бюджетные средства выделены не были.

Проект строительства магистрали был утвержден в 2014 году и согласован в октябре 2016 года.

В 2016 году было принято решение, что СШХ будет строиться в рамках концессии. 19 октября 2016 года было подписано соглашение между правительством ЯНАО и РЖД о строительстве магистрали.

30 января 2017 года вице-президент РЖД Вадим Михайлов заявил, что общая стоимость строительства СШХ составит 236 млрд руб., из них РЖД выделит 105 млрд руб., концессионер - 113,5 млрд руб. Остальные 17,5 млрд руб. предоставит государство, возможно увеличение госинвестиций до 30 млрд руб.

29 ноября 2017 года президент РФ Владимир Путин, выступая на III Железнодорожном съезде в Москве, отметил важность проекта СШХ. По словам главы государства, новая магистраль "сократит плечо доставки грузов в районы Западной Сибири, даст новый импульс развитию российской Арктики и Северного морского пути". При этом на съезде сообщалось, что стоимость проекта может составить 260 млрд руб.

В декабре 2017 года проект строительства СШХ был внесен в правительство РФ в соответствии с разработанной правительством ЯНАО и РЖД дорожной картой.

27 февраля 2018 года стало известно, что правительство РФ одобрило старт концессионной процедуры по реализации Северного широтного хода - проекта новой железной дороги в российском Заполярье. Соответствующий документ премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 22 февраля 2018 года.

8 августа 2018 года премьер Медведев подписал постановление правительства о заключении концессионного соглашения по строительству СШХ на срок до 2052 года.

В настоящее время на трассе СШХ продолжаются геологические изыскания, ведется дальнейшее проектирование.

Описание проекта

Длина СШХ составит 707 км. Проект включает в себя строительство двух крупных мостов через реки Обь и Надым (2,4 и 1,3 км соответственно), а также реконструкцию существующей трассы Надым - Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево (270 км) и железнодорожной станции Обская-2. Строительство будет проходить в сложных условиях вечной мерзлоты.

На Международном арктическом форуме в Архангельске 29-30 марта 2017 года о заинтересованности в участии в проекте заявили компания "Газпром" и ВЭБ.РФ.

Помимо строительства СШХ, для обеспечения необходимой пропускной способности предусмотрена реконструкция участков Северной железной дороги от станции Коноша до станции Обская протяженностью 1 667 км.