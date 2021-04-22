Хронология задержаний агентов украинских спецслужб в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 апреля 2021 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании в Севастополе россиянина, собиравшего секретные данные о Черноморском флоте для военной разведки Украины. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 Уголовного кодекса РФ ("Государственная измена"). Решением Ленинского районного суда Севастополя задержанный заключен под стражу сроком на два месяца.

Статистика

Вплоть до 2014 года в СМИ не сообщалось о разоблачении украинских шпионов на территории России. Начиная с 2014 года были опубликованы данные о 27 случаях задержания сотрудников украинских спецслужб, а также их агентов - украинских и российских граждан, подозреваемых в шпионаже в пользу Украины (не учитывая задержание 22 апреля 2021 года).

В 2014 году стало известно о четырех задержаниях украинских шпионов на территории РФ, в 2015 году - об одном. О наибольшем числе таких случаев СМИ сообщали в 2016 году - о шести. В 2017 году, по сведениям СМИ, были задержаны два человека, в 2018 году - пятеро, в 2019 году - трое, в 2020 году - пятеро, в 2021 году - один человек.

Хронология задержаний в 2020-2021 годах

15 апреля 2020 года Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Крыму двоих подозреваемых в шпионаже в пользу военной разведки Украины. По данным ФСБ, была пресечена деятельность агентурной группы, завербованной полковником Олегом Ахмедовым (из подразделения украинской военной разведки в Херсоне). В нее входили военнослужащая Вооруженных сил России, подозреваемая в выдаче в 2017-2018 годах представителям украинской военной разведки сведений, составляющих государственную тайну, и гражданин Украины, подозреваемый в осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы. В отношении них были возбуждены уголовные дела о госизмене и шпионаже.

22 июня 2020 года ФСБ сообщила о задержании начальника районного отдела УМВД по Курской области подполковника полиции Дмитрия Борзенкова по подозрению в госизмене - за передачу сведений, составляющих гостайну, Службе безопасности Украины. Он был отстранен от должности на время расследования и арестован по решению суда.

6 июля 2020 года стало известно, что сотрудники ФСБ установили причастность бывшего украинского футболиста Василия Василенко к шпионажу в пользу Украины. Ему предъявлено обвинение. Имеющий украинское гражданство Василенко был арестован в Москве еще в октябре 2019 года за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов"). Весной 2020 года обвинение было переквалифицировано на шпионаж. Следствие установило, что Василенко планировал передать комплектующие к зенитно-ракетному комплексу С-300 концерну "Укроборонпром". 7 декабря 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

30 июля 2020 года ФСБ сообщила о задержании в Севастополе военнослужащего Черноморского флота, собиравшего и передававшего в главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие гостайну сведения. В отношении него возбуждено уголовное по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").

27 августа 2020 года ФСБ сообщила о задержании в Барнауле военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения. По данным Центра общественных связей ФСБ, задержанный собирал и передавал в главное управление разведки Министерства обороны Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ. В отношении него было возбуждено дело по ст. 275 Уголовного кодекса РФ ("Государственная измена"), военнослужащий арестован.

16 марта 2021 года ФСБ сообщила о задержании в Крыму россиянина Владислава Есипенко, собиравшего информацию для украинских спецслужб. По данным Центра общественных связей ФСБ, задержанный журналист-фрилансер "Радио Свобода" (проект "Крым. Реалии") осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Республики Крым. В его автомобиле обнаружено взрывное устройство. Есипенко арестован на два месяца, возбуждено уголовное дело. Сам Есипенко заявил впоследствии, что собирал для Украины данные о доме президента Владимира Зеленского, а находившееся при нем взрывное устройство предназначалось для самообороны.