СМИ-иноагенты. Порядок признания и статус

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 апреля 2021 года Минюст РФ внес в реестр СМИ - иностранных агентов русскоязычное интернет-издание Meduza и ООО "Первое антикоррупционное СМИ" (pasmi.ru). ТАСС подготовил материал о статусе СМИ-иноагента.

Закон о СМИ-иноагентах

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году, вскоре после того, как Минюст США потребовал от RT America - филиала российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, принятие закона стало "зеркальной реакцией" на действия американской стороны.

29 сентября 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, касающийся изменений статьи 15.3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В изначальном варианте он предполагал только досудебную блокировку сайтов запрещенных в РФ организаций. 26 октября законопроект был принят в первом чтении. Ко второму чтению законопроект был значительно дополнен и получил новое название: "О внесении изменений в статьи 10.4 и 15.3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и статью 6 закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" (в части уточнения порядка ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона)". В нем появился раздел, касающийся СМИ-иноагентов. 15 ноября законопроект был принят сразу во втором и третьем чтениях. 22 ноября он был одобрен Советом Федерации, несмотря на отрицательное заключение Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. 25 ноября 2017 года документ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно первоначальным положениям данного закона, средствами массовой информации, выполняющими функции иностранных агентов, в России являлись юридические лица, зарегистрированные за рубежом, или иностранные структуры без образования юридического лица, распространяющие печатные, аудиовизуальные и иные материалы, и финансируемые из иностранных источников.

На СМИ-иноагентов были распространены те же требования, что и на некоммерческие организации (НКО) - иностранные агенты. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке. Применение закона об НКО-иноагентах к СМИ, а также порядок признания этого статуса, устанавливаются правительством.

2 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки в законодательство, расширяющее нормы закона о СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Главным новшеством стало то, что их обязали регистрировать в России свои юридические лица. С 1 января 2021 года все информационные материалы таких СМИ и их юрлиц должны сопровождаться указанием на то, что они созданы или распространяются иностранным агентом. Статус иноагентов также разрешено было присваивать физическим лицам. Поправками было определено, что вести реестр СМИ-иноагентов будет Министерство юстиции по согласованию с МИД.

Ответственность за нарушение закона об иноагентах

29 ноября 2017 года председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внесли в нижнюю палату парламента проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), предусматривающий штрафы в размере до 5 млн рублей за нарушение закона о СМИ-иноагентах. 5 декабря 2019 года закон был принят Госдумой, 16 декабря его подписал президент Владимир Путин. В соответствии с документом, вступившим в силу с 1 февраля 2020 года, максимальная ответственность за грубые нарушения порядка деятельности СМИ-иноагента установлена в виде административного штрафа: для граждан в размере до 100 тыс. рублей (или арест на срок до 15 суток), для должностных лиц - до 200 тыс. рублей, для юридических - до 5 млн рублей.

24 февраля 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки в КоАП, которые предусматривают ответственность за публикацию материалов организаций-иноагентов без соответствующей маркировки. С 1 марта подобное нарушение повлечет за собой административный штраф в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей для физических лиц и от 40 тыс. до 50 тыс. рублей - для юридических лиц. 20 апреля 2021 года был принят Госдумой и 23 апреля одобрен Советом Федерации закон, который вводит аналогичную ответственность за публикацию материалов СМИ-иноагентов.

Список иноагентов

Всего с учетом дополнений 23 апреля 2021 года в реестре СМИ-иноагентов числятся 14 юридических пять физических лиц.

5 декабря 2017 года Министерство юстиции РФ официально признало иноагентами девять средств массовой информации:

"Голос Америки";

"Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС);

телеканал "Настоящее время";

татаро-башкирскую службу "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi);

"Сибирь. Реалии";

"Idel. Реалии";

"Фактограф";

"Кавказ. Реалии";

"Крым. Реалии".

15 ноября 2019 года к ним был добавлен информационный ресурс "Север. Реалии".

12 февраля 2020 года список был дополнен российским ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".

21 декабря 2020 года в перечень было включено чешское информационное агентство Medium-Orient.

28 декабря 2020 года список был дополнен пятью физическими лицами. Это правозащитник Лев Пономарев, журналисты Денис Камалягин и Людмила Савицкая, политтехнолог Сергей Маркелов и художница Дарья Апахончич.

Штрафы

Впервые штрафы за нарушение закона о СМИ-иноагентов, за отсутствие соответствующей маркировки на сайтах, были выписаны "Радио свободная Европа/Радио Свобода" и его генеральному директору 27 января 2021 года - тогда их оштрафовали на 1,1 млн рублей. Требование о маркировке руководством СМИ исполнено не было, поэтому ему выписываются новые штрафы. По состоянию на середину апреля их общая сумма превысила 79,2 млн рублей. Данные штрафы "Радио свободы" намерено оспорить в судебном порядке.

Meduza

Онлайн-издание Meduza (meduza.io) было запущено 20 октября 2014 года в Латвии. Основой его коллектива стали журналисты российского новостного сайта Lenta.ru, редакция которого почти в полном составе уволилась в марте 2014 года после отставки главного редактора Галины Тимченко. "Медуза" выходит на русском и английском языках.

В 2014-2016 годах главным редактором "Медузы" была Галина Тимченко, в настоящее время она является генеральным директором и издателем. Главный редактор в 2016-2018 годах и с 2019 года по настоящее время - бывший руководитель отдела специальных корреспондентов Lenta.ru Иван Колпаков.

По данным медиакита, в 2019 году сайт регулярно посещали 13,9 млн уникальных посетителей, у приложения для смартфонов было 400 тыс. активных пользователей.

Издание зарегистрировано в Латвии (как Medusa Project SIA). В 2018 году телеканал RT сообщал, что Meduza является получателем грантов от фонда Джорджа Сороса.