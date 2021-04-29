История присутствия иностранных войск в Афганистане с 2001 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 апреля 2021 года США и НАТО начали выводить войска из Афганистана, завершая таким образом военную кампанию, продолжавшуюся почти 20 лет.

О ситуации в этой стране и находящихся там иностранных военных контингентах - в материале ТАСС.

"Несокрушимая свобода" (2001-2014 годы)

С 1996 года большая часть территории Афганистана была под контролем радикального исламистского движения "Талибан" (запрещено в РФ). Здесь находились базы международной террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и ее лидер Усама бен Ладен.

После организованных "Аль-Каидой" терактов в США 11 сентября 2001 года и отказа выдать Усаму бен Ладена США и Великобритания начали против талибов военную операцию "Несокрушимая свобода" (Enduring Freedom). Ее целями были заявлены освобождение Афганистана от влияния талибов, уничтожение баз террористов и захват руководителей "Аль-Каиды". Операция не была одобрена ООН - США и Великобритания лишь уведомили Совет Безопасности о начале военных действий, квалифицировав их "как реализацию права на индивидуальную и коллективную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН". Американо-британская группировка, непосредственно участвовавшая в боевых действиях, насчитывала до 55 тыс. военнослужащих. Более 40 стран (в основном страны - члены и партнеры НАТО) предоставили воздушные коридоры, аэродромы, передвижные госпитали и т.д.

К декабрю 2001 года режим талибов был свергнут. После завершения основной фазы перед участниками операции были поставлены задачи поиска и ликвидации отрядов талибов и "Аль-Каиды", действовавших в южных и восточных провинциях Афганистана вблизи с границами Пакистана. Костяк контингента составляли американцы (10 тыс., или более 90% от общего состава). Руководили операцией США. 2 мая 2011 года американским спецназовцам удалось ликвидировать в Пакистане Усаму бен Ладена.

ISAF (2001-2014 годы)

В декабре 2001 года с санкции СБ ООН (резолюция 1386) были созданы Международные силы содействия безопасности в Афганистане (International Security Assistance Force in Afghanistan, ISAF). В общей сложности в период с 2001 по 2014 год в состав ISAF входили подразделения 50 стран - 28 стран НАТО и 22 стран - партнеров альянса. Численность этой коалиции была непостоянной. На пике - в 2012 году - она достигала 130 тыс. человек. Численность американского контингента составляла в разные годы от 1/2 до 3/4 состава ISAF (пик в 2011 году - 101 тыс. американцев), британский контингент до сокращения в 2012 году насчитывал 9,5 тыс. Помимо США и Великобритании наибольшие контингенты предоставили Германия (2012 год - 5,3 тыс.) и Италия (в 2011 году - 4,2 тыс.).

На начальном этапе руководство силами коалиции осуществлялось государствами на добровольной основе по полгода. С августа 2003 года она действовала под руководством НАТО (первая операция альянса за пределами Европы). Первоначально зона ответственности ISAF охватывала только Кабул. В 2003-2006 годах она была расширена на всю территорию страны. Целями ISAF были объявлены содействие правительству Афганистана в расширении и закреплении центральной власти на всей территории страны, поддержание безопасности, создание условий для соблюдения законности. ISAF оказывали помощь правительству Афганистана в проведении президентских и парламентских выборов, обеспечивали деятельность Кабульского международного аэропорта, содействовали руководству страны в создании национальной армии и реформировании органов безопасности. Для реализации восстановительных проектов в ключевых населенных пунктах страны были расквартированы "провинциальные группы реконструкции" (Provincial Reconstruction Team, PRT), включавшие военных и гражданских специалистов. Их задачей было содействие процессу восстановления страны.

Завершение боевых миссий в 2014 году

К 2013 году иностранным войскам и афганским силовым структурам удалось перевести под контроль правительства в Кабуле примерно 70% страны, в связи с чем началось постепенное сокращение численности коалиционных войск. К 31 декабря 2014 года контингенты всех стран, кроме США, были полностью выведены. За 13 лет проведения операции "Несокрушимая свобода" и действий войск ISAF погибли 2,2 тыс. военнослужащих США и 1,8 тыс. из других стран коалиции.

Иностранные войска в 2015-2021 годах

Завершение боевой миссии НАТО вызвало увеличение активности талибов. Помимо этого, обстановку усугубляли действия боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), воюющих как против правительства в Кабуле, так и против талибов. США и другие страны НАТО стали наращивать свое военное присутствие в стране. С 1 января 2015 года с целью обучения сотрудников полиции, служб безопасности и армии Афганистана в республике начала действовать небоевая миссия НАТО "Решительная поддержка" (численностью около 17 тыс. человек, в т.ч. 8,4 тыс. из США).

К концу 2017 года талибы владели уже 13% территории страны (в 2015 году - 7%), правительство удерживало лишь 57%. На этом фоне американская администрация начала искать пути для переговоров и заявила о готовности поддержать мирные переговоры между правительством Афганистана и движением "Талибан". 29 февраля 2020 года США и талибы подписали соглашение, в соответствии с которым последние обязались прекратить террористическую и военную деятельность, а США и их союзники - вывести войска в течение 14 месяцев (к 1 мая 2021 года). Постепенное сокращение сил началось в марте 2020 года. По состоянию на январь 2021 года, в составе американского контингента насчитывалось 2,5 тыс. человек, численность участников небоевой миссии НАТО, по данным на февраль 2021 года, составляла порядка 10 тыс. (36 стран - участниц).

В апреле 2021 года новый глава Белого дома Джо Байден объявил, что вывод американских войск начнется ближе к 1 мая и завершится к 11 сентября 2021 года. Вслед за США подобное решение было принято в НАТО. В заявлении альянса говорится, что силы, участвующие в операции "Решительная поддержка", начнут покидать страну одновременно с американскими военными. Представители движения "Талибан" считают это решение нарушением достигнутого ранее соглашения.

По мнению экспертов, международная военная поддержка является решающим фактором стабильности в Афганистане. Многие наблюдатели опасаются, что уход США из республики может нивелировать все успехи в области защиты прав человека, достигнутые страной за последние два десятилетия, и осложнить положение в области безопасности в Южной и Центральной Азии.

С 11 сентября 2001 года общая стоимость операций США в Афганистане составила $737,6 млрд. Жертвами конфликта стали почти 2,5 тыс. американских военнослужащих, свыше 20,7 тыс. были ранены.