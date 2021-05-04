Хронология крупных аварий в метрополитенах мира

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 мая 2021 года (около 06:25 мск 4 мая) на юге Мехико обрушился вместе с поездом мост 12-й линии метрополитена в районе станции "Оливос". Конструкции упали с высоты около 10 м на автомобильную дорогу. Жертвами ЧП стали 23 человека, ранения получили порядка 70 человек. Катастрофа в Мексике входит в число самых крупных по числу жертв (10 и более погибших) за всю историю существования метрополитенов в странах мира.

Хронология подобных случаев - в материале ТАСС. В перечень не входят террористические акты, а также инциденты, связанные с боевыми действиями.

10 августа 1903 года в Париже (Франция) на линии метро "2 Норд" произошло короткое замыкание в тяговом электродвигателе одного из поездов. Машинист высадил пассажиров, принял решение отогнать аварийный состав в депо и продолжил движение по линии. Вскоре от искрившего двигателя воспламенились смазка и деревянная обшивка вагона, затем огонь перекинулся на электропроводку в тоннеле между станциями "Курон" и "Менильмонтан". В результате "Курон" оказалась обесточена, на ней погас свет, станционный зал быстро наполнился дымом от горящего в тоннеле поезда. Среди ожидавших следующего состава пассажиров распространилась паника. В возникшей давке и от отравления продуктами горения погибли 84 человека, несколько десятков человек пострадали.

1 ноября 1918 года в Нью-Йорке (США) около конечной станции метро "Проспект-парк" электропоезд компании Brooklyn Rapid Transit (BRT) на скорости около 50 км/ч сошел с рельсов в кривой и врезался в бетонную стену тоннеля. Погибли 93 человека, около 50 пострадали. В ходе расследования ЧП было установлено, что ведший состав Антонио Эдвард Лучано прошел двухчасовой курс обучения управлению поездом и не был знаком с особенностями скоростного режима на линии. Это произошло ввиду того, что ранее из-за забастовки машинистов метро BRT наняла новый персонал, обучив его по предельно сокращенной программе.

8 апреля 1953 года в метрополитене Лондона (Великобритания) на линии "Сентрал" произошла поломка сигнального оборудования, из-за которой светофоры показывали только запрещающий сигнал. Движение на аварийном участке не было остановлено, диспетчер требовал от машинистов вести составы с максимальной осторожностью. Однако на перегоне между станциями "Стратфорд" и "Лейтон" один из поездов не смог вовремя затормозить и на скорости около 30 км/ч врезался в хвост стоявшего впереди состава. В результате погибли 12 человек (девять на месте ЧП, трое скончались в больницах), еще около 40 получили ранения различной степени тяжести.

28 февраля 1975 года в лондонском метро на конечной станции "Моргейт" электропоезд линии "Норзерн-Сити" врезался в стену тупикового тоннеля на скорости, по разным оценкам, от 48 до 64 км/ч. В результате первые два вагона были значительно деформированы, жертвами катастрофы стали 43 человека, еще 74 пострадали. Всего в вагонах находились около 300 человек. Полностью очистить тоннель от обломков удалось только 5 марта. Расследование установило, что в момент крушения оборудование состава было исправно. Причину, по которой 56-летний машинист Лесли Ньюсон (был в числе погибших) не затормозил поезд, установить так и не удалось. После крушения лондонский метрополитен внедрил систему автоматической остановки состава в случае превышения установленной скорости в 16 км/ч при заезде на конечную станцию.

18 ноября 1987 года в Лондоне на крупной пересадочной станции метро "Кингс-Кросс" произошел сильный пожар. Причиной возгорания была незатушенная спичка, которую один из пассажиров обронил на эскалаторе линии Пикадилли. Из-за скопившихся под лестничным полотном эскалатора пыли и мусора пламя распространилось по наклонному ходу, после чего поток огня и раскаленных газов вырвался в находившийся выше кассовый зал. В результате погиб 31 человек, в том числе один пожарный. Свыше 100 человек были госпитализированы. После ЧП было отправлено в отставку руководство метрополитена и системы городского общественного транспорта. Деревянные детали эскалаторов в 1987-1990 годы заменили металлическими. Виновник возникновения пожара так и не был установлен. Хотя запрет на курение на территории лондонского метро действовал еще с 1985 года, многие курильщики игнорировали его. После пожара на "Кингс-Кросс" наказание за курение ужесточили.

28 октября 1995 года в результате пожара в метрополитене Баку (Азербайджан) на перегоне между станциями "Улдуз" и "Нариманов" погибли 289 человек (в том числе 28 детей), 270 пострадали. Пожар, предположительно, возникший в тяговом двигателе одного из вагонов, перекинулся на отделку салона поезда, которая при горении выделяла высокотоксичные вещества. Машинист принял ошибочное решение остановить состав в тоннеле, большинство погибших задохнулись ядовитым дымом. Эта катастрофа стала самой крупной по числу жертв в истории метрополитенов мира.

3 июля 2006 года в Валенсии (Испания) в тоннеле 1-й линии метрополитена близ станции "Хесус" электропоезд сошел с рельсов и частично опрокинулся. В первом вагоне погибли 43 человека (включая машиниста Хоакина Пардо), еще 47 пассажиров пострадали. Причиной крушения стало значительное превышение машинистом максимальной допустимой скорости - вместо положенных 50 км/ч поезд двигался со скоростью 80 км/ч.

15 июля 2014 года в тоннеле между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии московского метро произошла крупнейшая техногенная катастрофа в истории российских метрополитенов. В районе путевой стрелки у строящегося съезда к новому пути Калининской линии сошли с рельсов и разрушились три передних вагона электропоезда модели 81-740/741 "Русич". На месте происшествия погибли 24 человека, 188 получили ранения. Причиной катастрофы стал самопроизвольный перевод недавно построенной на перегоне стрелки. Она была зафиксирована, так как новый съезд еще не использовался, однако фиксацию провели неправильно - обычной проволокой. В момент проезда состава по стрелке проволока порвалась, в результате механизм перевелся, головной вагон на скорости около 70 км/ч ударился в стену камеры съездов. В 2015 году по делу о катастрофе к разным срокам заключения были приговорены ответственные за некачественную установку стрелочного перевода.