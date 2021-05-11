История столкновений израильтян и арабов на Храмовой горе в Иерусалиме

Храмовая гора - священное место как для иудеев, так и для мусульман. Гора и прилегающая к ней Стена Плача - главные святыни иудаизма, а расположенная здесь мечеть Аль-Акса - третье по значимости место в исламе (после мечети аль-Харам в Мекке и мечети Пророка в Медине).

ТАСС-ДОСЬЕ. За последние несколько дней более 600 палестинцев и 20 израильских полицейских получили ранения в стычках у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, поводом к которым послужила угроза выселения палестинских семей из восточной части города. Это самые ожесточенные столкновения в этом районе за последние годы.

Статус Храмовой горы находится в числе острых проблем палестино-израильских отношений, как и проблема Иерусалима. Во времена британского мандата на Палестину (1922-1948) контроль над исламскими святынями на Храмовой горе осуществлял специально созданный орган - Исламский религиозный комитет. После первой арабо-израильской войны 1948-1949 годов Восточный Иерусалим и весь Старый город перешли под контроль Иордании. В 1967 году Израиль захватил эти земли, но при этом на самой Храмовой горе была восстановлена деятельность Исламского религиозного комитета под эгидой Иорданского королевства.

В 1994 году после заключения израильско-иорданского мирного договора Иордания получила особый статус - защитника исламских святынь в Иерусалиме (подтвержден в 2013 году), а после учреждения Палестинской национальной администрации (ПНА) в том же году в соответствии с палестино-израильскими соглашениями 1993-1994 годов право контроля над исламскими святынями на Храмовой горе получили палестинцы, однако ответственность за безопасность на Храмовой горе и прилежащих к ней участках несут израильские силы.

Согласно статус-кво, совершать молитвы там могут только последователи ислама, а немусульмане могут ее свободно посещать.

Хронология столкновений

В сентябре 1996 года произошло одно из первых крупных столкновений на горе, приведших к гибели людей. Открытие израильтянами после реставрации древнего туннеля под Храмовой горой вызвало трехдневные вооруженные столкновения между израильскими полицейскими и палестинцами. Палестинцы восприняли это событие как покушение на целостность мусульманских святынь. В результате погибли 15 израильтян и 52 палестинца.

28 сентября 2000 года демонстративное посещение Храмовой горы лидером израильской партии "Ликуд" Ариэлем Шароном спровоцировало палестинское восстание ("интифада Аль-Акса"). Уже в первые недели конфликта его жертвами стали свыше 90 человек. По указанию израильского правительства, вход на Храмовую гору для немусульман был прекращен. Положение несколько нормализовалось в 2003 году, затем израильская полиция периодически ограничивала доступ мусульман на Храмовую гору как для жителей ПНА, так и для других граждан по возрастному цензу (не впускали лиц моложе 50 лет). За время этой интифады (2000-2005), по разным оценкам, погибли более 1 тыс. израильтян и более 4 тыс. палестинцев.

В феврале 2007 года протесты мусульман вызвало начало работ по возведению нового пешеходного моста вблизи Храмовой горы. Исламские активисты опасались, что при работах могли быть нанесены повреждения мечети Аль-Акса. 9 февраля после пятничной молитвы протесты переросли в стычки с полицией, в ходе которых пострадали более 30 человек с обеих сторон, более 100 человек были задержаны полицией.

27 сентября 2009 года новый всплеск насилия произошел из-за того, что группа еврейских туристов попыталась совершить молебен на Храмовой горе в преддверии праздника Суккот (праздник Кущей). В результате начались арабские волнения в Старом городе и Восточном Иерусалиме. В ходе двухнедельных беспорядков и стычек с полицией пострадали несколько десятков человек, более 80 были арестованы.

5 ноября 2014 года вновь произошли столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими на Храмовой горе. Поводом послужило появление там группы еврейских правых активистов, намеревавшихся провести молебен в поддержку тяжело раненного в октябре у стен Старого города радикального раввина Йехуды Глика. В ходе беспорядков пострадали 20 палестинцев и один израильский полицейский.

13 сентября 2015 года в канун еврейского Нового года (Рош ха-Шана) израильские силы для обеспечения безопасного посещения еврейскими паломниками Храмовой горы пытались ограничить туда доступ палестинцев. Эта ситуация на фоне ранее появившихся слухов о намерении Израиля внести изменения в статус-кво на Храмовой горе привела к серии нападений в сентябре 2015 года - октябре 2016 года палестинских террористов-одиночек на израильских граждан с использованием холодного оружия. В СМИ эти теракты получили название "интифада ножей". В результате этих столкновений погибли 30 израильтян, более 200 палестинцев были убиты израильскими силами безопасности.

14 июля 2017 года три вооруженных палестинца убили двух израильских военнослужащих на Храмовой горе. После этого власти еврейского государства ввели дополнительные меры безопасности в районе мечети Аль-Акса, в том числе установили металлодетекторы на входе в комплекс. За этим последовали массовые столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими, в ходе которых погибли три человека и около 450 получили ранения. 21 июля президент Палестины Махмуд Аббас приостановил контакты с Израилем "на всех уровнях" до восстановления ситуации вокруг Аль-Аксы в том виде, какой он была до 14 июля. Протесты заставили израильские власти отказаться от ранее принятых мер безопасности.