История создания и характеристики израильской системы ПРО "Железный купол"

ТАСС-ДОСЬЕ. 10-12 мая из сектора Газа палестинские радикалы выпустили более 1,5 тыс. ракет по территории Израиля, большинство из которых перехватила система ПРО "Железный купол". ТАСС подготовил материал об этой системе.

История разработки

"Железный купол" (ивр. "Кипат барзель", англ. Iron Dome) - израильская тактическая система противоракетной обороны (ПРО), предназначенная для перехвата неуправляемых ракет малой дальности. Ее разработка началась в 2004 году в связи с обстрелами радикальными палестинскими группировками южных городов Израиля самодельными реактивными снарядами "Кассам" или ракетами советского производства.

Разработчиками системы стали концерны Israel Aerospace Industries и Rafael Advanced Defense Systems.

Испытания "Железного купола" проводились в 2007-2010 годах. В августе 2009 года был сформирован первый батальон "Железного купола". В марте 2011 года система была принята на вооружение и в апреле того же года впервые осуществила успешный перехват ракеты "Град", запущенный из сектора Газа.

В 2014 году Rafael продемонстрировала вариант "Железного купола" морского базирования. По данным СМИ, комплексы могут быть размещены на кораблях израильского ВМФ, охраняющих газовые платформы в исключительной экономической зоне страны.

В 2020-2021 годах были проведены испытания модернизированной версии системы, получившей возможность перехватывать различные беспилотные летательные аппараты.

Стоимость системы

Еще на этапе разработки системы она подвергалась критике за высокую стоимость. Так, цена одной ракеты "Тамир" составляет, по разным оценкам, от $20 тыс. до $100 тыс., в то время один "Кассам" обходится палестинским группировкам в несколько сотен долларов. Уже в 2009 году некоторые израильские военные аналитики указывали на то, что "Железный купол" может "захлебнуться", если палестинские группировки начнут не единичные, а массированные обстрелы.

Расходы на разработку и производство системы в 2007-2012 годах составили около $550 млн. Кроме того, в 2011-2015 годах на создание системы США выделили Израилю порядка $1 млрд.

Тактико-технические характеристики

"Железный купол" рассчитан на уничтожение баллистических целей в радиусе до 40 км при технической дальности полета противоракеты до 70 км.

Батарея состоит из трех пусковых установок (ПУ), оснащенных 20 ракетами-перехватчиками "Тамир", пункта управления огнем и многоцелевой радиолокационной станции (РЛС). Ракета-перехватчик имеет длину 3 м, диаметр 160 мм и массу 90 кг. Скорость перехватчика значительно превышает 300 м/с, развиваемых ракетными снарядами "Кассам". Время с момента обнаружения цели до запуска ракеты-перехватчика - несколько секунд.

Особенностью системы является то, что она сбивает не все цели, находящиеся в зоне досягаемости, а только те, которые угрожают жилым домам, объектам инфраструктуры и т.д. Это позволяет снизить стоимость эксплуатации комплекса.

Развертывание и применение

Первая батарея комплекса была развернута 27 марта 2011 года в районе гор. Беэр-Шева (на юге Израиля в 35 км от сектора Газа) с населением в 200 тыс. человек, который в тот момент подвергался ракетным обстрелам из сектора Газа. Вторую развернули 4 апреля того же года на юге страны вблизи сектора Газа, 1 сентября третья батарея прикрыла от обстрелов город Ашдод (в южной части страны на побережье Средиземного моря). В дальнейшем новые батареи были развернуты в районе городов Эйлат, Хайфа, Цфат, Тель-Авив и других.

Система показала высокую эффективность (удавалось сбивать порядка 90% ракет, выпущенных палестинскими экстремистами по городам юга Израиля), однако при залповом обстреле ее результативность снижалась.

9-14 марта 2012 года в ходе обострения ситуации система ПВО "Железный купол" перехватила 56 ракет из 300.

В ходе операции "Облачный столп" 14-21 ноября 2012 года ПВО Израиля сбили 421 ракету из 1506, около 80 ракет комплекс упустил (остальные упали в пустынных местностях).

В июле - августе 2014 года Израиль провел в секторе Газа военную операцию "Рубеж обороны", заявленной целью которой было прекращение ракетных обстрелов с территории сектора. По информации израильской армии, за время операции палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по еврейскому государству 4,5 тыс. ракет, 3,6 тыс. из них разорвались в пустынной местности, система ПВО "Железный купол" перехватила 735 ракет, летевших в сторону населенных пунктов.

В 2015-2017 годах интенсивность обстрелов израильской территории была низкой (всего 76 ракет, девять из которых были перехвачены системой ПРО). В 2018 г. были перехвачены 200 из 941 выпущенных ракет. В 2019 году система перехватила 480 из около 1300 ракет, в 2020 году - 80 из 168.

Экспорт

СМИ сообщали о поставках на экспорт систем "Железный купол" в Азербайджан (контракт заключен в 2016 году), Индию (2017), Румынию (2018) и США (первая батарея доставлена в 2020 году).

Многоуровневая система ПРО

В Израиле создана четырехуровневая система противоракетной обороны. На нижнем находится лазерная система "Железный луч", предназначенная для уничтожения ракет сверхмалой дальности (до 7 км; принята на вооружение в 2015 году). На втором уровне - "Железный купол", на третьем - система "Праща Давида", разработанная совместно с американской корпорацией Raytheon для уничтожения ракет среднего радиуса действия (на вооружении с 2017 года). Третий уровень - комплексы "Хец" ("Стрела"), созданные совместно с Агентством по противоракетной обороне США (на вооружении с 2000 года) для противодействия баллистическим ракетам дальнего радиуса (до 3 тыс. км).