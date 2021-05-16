История Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 мая 2021 года исполняется 65 лет со дня учреждения Института стран Азии и Африки (ИСАА) Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова.

ТАСС рассказывает об истории и современном состоянии этого учебного центра.

История востоковедческого образования в МГУ

"Востоковедное образование" в Императорском Московском университете (ныне МГУ им. М. В. Ломоносова) предусматривалось уже указом императрицы Елизаветы Петровны от 25 января (12 января по старому стилю) 1755 года, которым был учрежден университет. Вначале изучались библейский иврит и турецко-татарский язык. В 1804 году на отделении словесных наук была создана кафедра восточных языков (в 1855 году была преобразована в кафедру санскрита). С середины XIX века изучение языков и культур Востока осуществлялось в университете внутри филологических, исторических и экономических дисциплин на соответствующих факультетах.

В 1943 году в МГУ было организовано восточное отделение на филологическом факультете в составе кафедр тюркской и иранской филологии, в 1944 году - отделение истории стран Востока на историческом факультете в составе кафедр: истории стран Ближнего Востока, истории стран Среднего Востока, истории стран Дальнего Востока. В 1953 году на филологическом факультете была открыта кафедра китайской филологии.

Образование института

16 мая 1956 года вышло постановление Совета министров СССР "Об организации Института восточных языков". Эта дата считается днем основания современного ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова.

Институт восточных языков (ИВЯ) был создан при МГУ на базе востоковедческих кафедр исторического и филологического факультетов университета. В августе 1956 года его директором был назначен доктор исторических наук, профессор Николай Смирнов (выпускник Московского института востоковедения, который действовал в 1920-1954 годы). На преподавательскую работу в ИВЯ были приглашены также специалисты из Китая, Индии, Индонезии, Вьетнама, Бирмы и других стран Азии и Африки. Первоначально в институте был один историко-филологический факультет, в 1958 году к нему добавился специальный факультет для обучения восточным языкам лиц, имеющих высшее или среднее специальное образование.

В июле 1972 года ИВЯ был преобразован в Институт стран Азии и Африки, который стал головным учебным и методическим центром в СССР по подготовке востоковедов и африканистов. На ИСАА МГУ была возложена координация работы по подготовке учебников, учебных пособий, курсов лекций для студентов восточных факультетов других вузов. В 1989 году факультеты института были преобразованы в отделения.

С момента своего основания институт располагается в одном из старейших зданий МГУ на Моховой улице (дом 11), напротив Московского Кремля. Оно было построено в 1782-1793 годы по проекту русского архитектора Матвея Казакова, а после пожара 1812 года перестроено швейцарским архитектором Доменико Жилярди. С конца XVIII века до середины 1950-х годов это историческое здание являлось главным корпусом МГУ. В настоящее время на Моховой улице также находятся университетские факультеты журналистики (дом 9) и психологии (дом 11, строение 5).

Современное состояние ИСАА МГУ

Институт стран Азии и Африки осуществляет образовательную деятельность на основании устава МГУ и действует на правах факультета университета. ИСАА МГУ - ведущий учебный центр России по подготовке профессиональных востоковедов и африканистов (историков и филологов, экономистов и политологов).

ИСАА реализует основные образовательные программы высшего профессионального образования по направлению "востоковедение и африканистика" с присвоением квалификации (степени) "бакалавр" и "магистр", а также ведет подготовку в области дополнительного образования - по программам повышения квалификации (преподавание китайского и корейского языков) и профессиональной переподготовки с присвоением дополнительной квалификации "переводчик в сфере профессиональной коммуникации", общеобразовательным программам. В рамках довузовской подготовки старшеклассникам предоставляется возможность бесплатного обучения в Школе молодого востоковеда ИСАА МГУ.

В аспирантуре ИСАА ведется подготовка научно-педагогических кадров по программам: "экономика", "политические науки и регионоведение", "языкознание и литературоведение", "исторические науки и археология".

В институте преподают более 40 языков народов Азии и Африки, а также ряд языков регионов Центральной Азии и Кавказа (с 2010 года). Студенты вне зависимости от специализации изучают один или два восточных языка и как минимум один из западноевропейских.

В структуру ИСАА входят три основных отделения (историческое, социально-экономическое, филологическое), межвузовский факультет по преподаванию китайского языка, 20 кафедр (в том числе открытая в 2015 году кафедра ЮНЕСКО). В составе института работают Международный центр корееведения МГУ, Центр индологических и буддологических исследований, общество "Нусантара" (малайско-индонезийские исследования), лаборатория экспериментальной фонетики и другие.

У Института своя библиотека, которая входит в состав Научной библиотеки МГУ. В ее фонде хранятся более 80 тыс. отечественных и зарубежных изданий. Сотрудники ИСАА ежегодно выпускают свыше 30 учебников, учебно-методических пособий, монографий и сборников статей.

ИСАА МГУ сотрудничает с вузами из Индии, Индонезии, Китая, Кореи, Турции, Японии и других стран. В 2018 году действовало 28 соглашений о партнерстве с зарубежными учебными заведениями, в рамках которых осуществлялся студенческий и преподавательский обмен, ведется совместная научная работа.

Студенты и преподаватели

В 2018 году (более поздние данные не публиковались) в Институте стран Азии и Африки МГУ обучались 812 студентов (из них на бюджетной основе - 463 человека) и 76 аспирантов. В том числе на договорной основе проходили обучение 80 иностранных студентов и аспирантов из Абхазии, Азербайджана, Афганистана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, КНР, Сербии, Турции, Узбекистана, Украины, Швеции.

В ИСАА МГУ в 2018 году работали 210 преподавателей и научных сотрудников, из них - 34 доктора и 102 кандидата наук. Ряд курсов в институте читают приглашенные специалисты из других вузов, а также из академических организаций России и зарубежных стран. На регулярной основе лекции читают иностранные преподаватели из Израиля, Индонезии, Ирана, Китая, Японии и других государств.

Выпускники

Выпускники института получают востоковедное образование с углубленными знаниями языков, истории и культуры, политической и экономической специфики стран Азии и Африки. Многие из них работают в государственных и правительственных учреждениях, внешнеполитических и внешнеторговых организациях, научно-исследовательских институтах, аналитических центрах, банках, страховых и финансовых фирмах, в системе университетского образования, издательствах, СМИ. С 1991 года при институте функционирует Общество выпускников ИСАА, которое оказывает помощь в трудоустройстве молодых специалистов.

В число выпускников института входят многие известные общественные и политические деятели: лидер Либерально-демократической партии России, депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский (год выпуска - 1970), председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин (1971), пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (1989), заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов (1983), посол России в Японии Михаил Галузин (1983), бывший замминистра связи и массовых коммуникаций РФ, журналист Алексей Волин (1986), научный руководитель Института востоковедения РАН, академик Виталий Наумкин, президент ИСАА МГУ Михаил Мейер (1960), и.о. директора ИСАА МГУ Игорь Абылгазиев (1978), писатель Борис Акунин (1978), журналист и телеведущий, один из основателей НТВ Евгений Киселев (1979) и другие.

Директора института

В разные годы ИВЯ и ИСАА МГУ возглавляли: историк, кавказовед Николай Смирнов (1956-1958), филолог-арабист Александр Ковалев (1958-1975), историк, востоковед-афганист Роман Ахрамович (1975-1989), историк-синолог, востоковед Арлен Меликсетов (1989-1994), историк, востоковед-тюрколог Михаил Мейер (1994-2012; с 2012 года - президент ИСАА МГУ).

С января 2013 года и.о. директора Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова является историк и политолог Игорь Абылгазиев.

Официальный сайт института - http://iaas.msu.ru/.