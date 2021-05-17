Биография главы Росмолодежи Ксении Разуваевой

ТАСС-ДОСЬЕ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 17 мая 2021 года ​​​​​назначил руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксению Разуваеву, ранее отвечавшую за молодежные проекты и добровольческие инициативы в управлении президента РФ по общественным проектам. Прежний глава Росмолодежи Александр Бугаев назначен первым заместителем министра просвещения РФ. ТАСС подготовил биографию Ксении Разуваевой.

Ксения Денисовна Разуваева родилась 6 февраля 1991 года.

Окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Позже получила степень магистра в Российском государственном социальном университете.

В 2013 году руководила московским отделением всероссийской общественной организации "Союз добровольцев России", сотрудничала с "Молодой гвардией "Единой России". Также создала Фонд поддержки общественных инициатив и добровольчества.

С начала 2014 года была заместителем директора государственного автономного учреждения культуры "Московский центр детского, семейного отдыха и оздоровления" (отвечает за организацию летних путевок для детей льготных категорий граждан).

В мае 2014 года Ксения Разуваева возглавила федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи" (Роспатриотцентр, подведомственное учреждение Росмолодежи). В том же году она организовала на молодежном форуме "Селигер" научно-просветительскую смену "Поколение Zнаний". Позднее она являлась организатором федеральных молодежных образовательных форумов "Территория смыслов", "Таврида", "Итуруп", "Балтийский Артек", "Евразия". В 2017 году руководила дирекцией по подготовке и проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в РФ, в 2018 году - дирекцией по проведению Года добровольца (волонтера) в России.

В 2021 году перешла на работу в администрацию президента РФ, где возглавляла департамент молодежных проектов и добровольческих инициатив управления президента РФ по общественным проектам.

Награждена орденом Дружбы (2018).