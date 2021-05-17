Что известно о Маниже

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 мая в Роттердаме (Нидерланды) состоится первый полуфинал международного конкурса "Евровидение". Россию в нем будет представлять певица Манижа.

Манижа Далеровна Сангин (фамилия при рождении Хамраева) родилась 8 июля 1991 года в Душанбе (Таджикская ССР, ныне Республика Таджикистан) в семье Далера Хамраева и Наджибы Усмановой. Ее отец работал врачом. Мать в прошлом сменила несколько профессий (была педагогом, модельером, организатором молодежных фестивалей), ныне занимается дизайном одежды.

В 1990-х Манижа вместе с матерью переехала в Москву.

В детстве посещала музыкальную школу по классу фортепиано, а также занималась вокалом.

В начале 2010-х годов окончила психологический факультет Института психологии им. Л. С. Выготского Российского государственного гуманитарного университета.

В первой половине 2000-х певица начала выступать на международных вокальных конкурсах молодых исполнителей.

С 2006 года на протяжении нескольких лет использовала сценическое имя Рукола.

В 2007 году в эфире российских радиостанций появились ее песни "Пренебрегаю" и "Песочные часы". В том же году певица стала финалисткой Всероссийского музыкального конкурса молодых исполнителей "Пять звезд" (Сочи, Краснодарский край).

В 2008 году выпустила дебютный музыкальный альбом - "Пренебрегаю".

В начале 2010-х в своем творчестве певица стала использовать сценическое имя Манижа. В этот период она сотрудничала с хип-хоп-исполнителем Ассаи (настоящее имя Алексей Косов), а также выступала с группой Krip De Shin.

В 2013 году Манижа начала выкладывать короткие музыкальные видео в Instagram. Первоначально это были кавер-версии хитов известных музыкантов, в дальнейшем она преимущественно исполняла собственные композиции.

В 2017 году Манижа выпустила авторский сольный альбом Manuscript. В 2018 году вышел ее второй альбом - "ЯIAM".

В своем творчестве певица сочетает особенности арт-попа, этно, соула и других музыкальных стилей. Ее репертуар насчитывает более 100 авторских песен на русском и английском языках.

Исполнительница русской версии саундтрека "На путь воина встаю" к драматическому фильму "Мулан" (2020, режиссер Ники Каро, США). В оригинальной версии англоязычную композицию Loyal Brave True записала Кристина Агилера.

8 марта 2021 года стало известно, что Манижа будет представлять Россию на "Евровидении" с песней Russian Woman. Она стала победительницей национального отбора, прошедшего в прямом эфире Первого канала. По словам исполнительницы, Russian Woman - это песня о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России.

Песня Манижи вызвала неоднозначную реакцию у части аудитории и критику со стороны общественных организаций. В частности, сообщалось, что автономная некоммерческая организация "Ветеранские вести" обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело на Манижу за экстремизм и пресечь распространение видео ее выступления. Обратившиеся отмечали, что исполненный Манижей сценический номер направлен "на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности". В марте 2021 года источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил об отсутствии нарушений.

С 2019 года Манижа является амбассадором благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями "Подари жизнь". В 2020 году она стала первым российским послом доброй воли Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (Агентства ООН по делам беженцев).

Жизни и карьере певицы посвящен документальный фильм "Манижа. Как пройти по полю, если ты одна?" (2021, продюсер Илья Кривицкий).