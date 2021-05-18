Биография руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 мая 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин назначил Романа Новикова руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор). С января 2021 года Новиков временно исполнял обязанности главы ведомства.

Роман Витальевич Новиков родился 4 сентября 1969 года в городе Белгороде.

В 1990 году окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск по специальности "командная тактическая дорожных войск" с присвоением квалификации "инженер по строительству автомобильных дорог".

С 1986 по 2001 год служил в Вооруженных силах РФ. Занимал различные должности от командира дорожно-строительной роты до главного инженера дорожно-строительного управления Спецстроя России. Военную службу закончил в звании подполковника.

С июня 2001 года по июль 2008 года занимал должности начальника производственного отдела и главного инженера в ФГУ "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России" Федерального дорожного агентства.

С июля 2008 года по июнь 2012 года - исполнительный директор строительной компании ЗАО "Асфальт" (г. Благовещенск, Амурская область, фирма участвовала в строительстве крупных дорожных объектов на территории Дальнего Востока, в том числе трассы Р-297 "Амур" Чита - Хабаровск).

4 декабря 2011 года Роман Новиков баллотировался в депутаты Законодательного собрания Амурской области VI созыва по списку амурского регионального отделения партии "Единая Россия" (был вторым номером в региональной группе "Свободный - Северный"). После выборов отказался от депутатского мандата.

С июня 2012 года по май 2014 года - директор федерального казенного учреждения (ФКУ) "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России" Росавтодора.

С мая по ноябрь 2014 года - первый заместитель начальника ФКУ "Дороги России" Федерального дорожного агентства.

С ноября 2014 года был первым заместителем начальника, с декабря 2015 года - и.о. начальника, с декабря 2016 года по сентябрь 2018 года - начальником ФКУ "Управление автомобильных дорог "Тамань" Росавтодора (Управление являлось заказчиком строительства Крымского моста).

С сентября 2018 года по сентябрь 2020 года Роман Новиков работал заместителем начальника и начальником ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Росавтодора.

С 29 августа 2020 года занимал должность заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Андрея Костюка.

С 30 января 2021 года временно исполнял обязанности руководителя Федерального дорожного агентства.

Отмечен благодарностью президента РФ (2011).

Женат, есть четверо детей.