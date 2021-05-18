Случаи высылки российских дипломатов

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 мая 2021 года власти Северной Македонии объявили о выдворении из страны российского дипломата. Это второй случай в истории российско-македонских отношений. Впервые сотрудник российского посольства был выслан из этой страны в марте 2018 года, когда Македония присоединилась к государствам, которые объявили о высылке свыше 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Всего в 2021 году российских дипслужащих объявляли персонами нон грата 14 стран, в том числе по два раза Болгария, Польша, Украина, Чехия и Эстония. ТАСС рассказывает о случаях выдворения сотрудников российских дипмиссий из разных стран в 2021 году.

21 января 2021 года Албания объявила первого секретаря российского посольства Алексея Кривошеева персоной нон грата по причине несоблюдения им эпидемиологических мер, принятых в связи с пандемией. 8 февраля РФ объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании в Москве Йониду Дрогу.

8 февраля 2021 года Германия, Польша и Швеция объявили персонами нон грата трех сотрудников российских посольств в этих странах. Эти меры стали ответом на решение, принятое 5 февраля, о высылке из России немецкого, польского и шведского дипломатов, которые участвовали в незаконных акциях в Москве и Петербурге в поддержку Алексея Навального 23 января.

В феврале 2021 года дипломат российского посольства в Эстонии, занимавшийся вопросами культуры и образования, был объявлен персоной нон грата. В ответ Россия выслала сотрудника эстонской дипмиссии. Об этих инцидентах 18 февраля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

22 марта 2021 года Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата. Это заявление прозвучало на фоне шпионского скандала. 19 марта болгарская прокуратура сообщила о задержании шести сотрудников Минобороны Болгарии и военной разведки страны по подозрению в шпионаже в пользу России. 20 апреля в ответ на эти действия Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников болгарского посольства в Москве - первого секретаря консульской службы Н. Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам Ч. Христозова.

31 марта 2021 года МИД Италии заявил о высылке сотрудника военного атташата посольства РФ в Риме, "замешанного в деле о шпионаже", а также его руководителя, военного атташе. Их имена не разглашались. В ответ на эти действия 26 апреля Россия объявила персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Италии в РФ Курцио Пачифичи.

15 апреля 2021 года США объявили о высылке десяти дипломатов, работающих в посольстве России в Вашингтоне, среди которых, по мнению американской стороны, есть "представители российских разведывательных служб". Выдворение произошло одновременно с вводом пакета санкций за якобы вмешательство России в американские выборы 2020 года и взлом сетей нескольких американских министерств. В качестве ответной меры 16 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о выдворении десяти американских дипслужащих.

15 апреля 2021 года власти Польши объявили персонами нон грата трех российских дипломатов. По утверждению польского МИД, "основанием для такого решения стало нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса", а также "действия во вред Республике Польша". В российском дипведомстве отметили, что польские власти выслали российских дипломатов "под абсурдным предлогом выражения солидарности с США, голословно утверждающими о причастности Российской Федерации к неким кибератакам на территории своей страны". В ответ на это 16 апреля МИД РФ опубликовал заявление о высылке из России пяти польских дипломатов.

17 апреля 2021 года власти Чехии сообщили о высылке 18 сотрудников российского посольства, которые, по утверждению чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ". Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что "национальные спецслужбы указали на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе г. Злин на востоке страны в 2014 году". В ответ 18 апреля Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. 20 апреля власти Чехии призвали союзников Праги по ЕС и НАТО выдворить российских дипломатов в знак солидарности.

19 апреля 2021 года Украина объявила персоной нон грата старшего дипломата из посольства РФ в Киеве Евгения Черникова в качестве ответной меры на высылку из России 17 апреля украинского консула Александра Сосонюка, задержанного сотрудниками ФСБ РФ за получение "закрытой информации из баз данных правоохранительных органов".

22 апреля 2021 года МИД Чехии объявил, что страна сокращает количество российских дипломатов в посольстве РФ в Праге до числа чешских в Москве (паритетное соответствие). Численность сотрудников в посольствах России в Праге и Чехии в Москве к 31 мая уменьшится до 7 дипломатов, 25 технических сотрудников. В итоге чешское посольство в Москве к этому времени покинет 16 дипломатов и четыре административно-технических сотрудников, российское в Праге - 35 и 46 соответственно.

22 апреля 2021 года власти Словакии приняли решение объявить персонами нон грата трех российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. В ответ 28 апреля МИД России объявил персонами нон грата трех сотрудников посольства Словакии в Москве.

23 апреля 2021 года Латвия, Литва и Эстония объявили, что высылают российских дипломатов, обвинив их в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом (Латвия и Эстония выдворяют по одному человеку, Литва - двух). Власти трех государств сообщили, что эти меры предприняты в знак солидарности с Чехией. 28 апреля Россия в ответ заявила о выдворении такого же количества сотрудников посольств этих стран.

26 апреля 2021 года румынские власти объявили персоной нон грата помощника военного атташе посольства РФ в Бухаресте. МИД Румынии утверждает, что его "деятельность и действия противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года". В ответ 11 мая 2021 года Россия объявила персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии капитана Г. Илиеску.

27 апреля 2021 года Украина объявила о выдворении российского консула в Одессе в качестве ответной меры на высылку 26 апреля украинского дипломата из Москвы.

29 апреля 2021 года МИД Болгарии объявил о решении выслать из страны одного российского дипломата. Накануне, болгарские власти заявили о том, что прокуратура страны подозревает шестерых россиян в причастности к взрывам в период с 2011 по 2020 год на военных складах, где хранилась продукция компании ЕМКО, предназначенная для вывоза в Грузию и Украину, а также в попытке отравления главы ЕМКО Эмилияна Гебрева.