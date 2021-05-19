Хронология аварий и катастроф самолетов Як-130

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 мая 2021 года близ города Барановичи (Брестская область Белоруссии) потерпел крушение учебно-боевой самолет Як-130 Лидской штурмовой авиабазы белорусских вооруженных сил. По данным Минобороны Белоруссии, оба летчика погибли.

Согласно данным из открытых источников, за время испытаний и эксплуатации этого самолета в России были потеряны в общей сложности пять таких машин, в результате одной катастрофы погиб один человек. Кроме того, три экземпляра Як-130 были потеряны Военно-воздушными силами (ВВС) Бангладеш. До 19 мая 2021 года в Белоруссии потерь самолетов этого типа не было.

26 июня 2006 года прототип учебно-боевого самолета Як-130, принадлежавший Летно-испытательному институту им. М.М. Громова и выполнявший испытательный полет с аэродрома ЛИИ в Жуковском (Московская область), потерпел крушение в Рязанской области. Оба летчика успешно катапультировались и не пострадали, самолет был разрушен. Причиной аварии стал отказ системы управления.

29 мая 2010 года предсерийный экземпляр Як-130 (бортовой номер 93) 4-го Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВВС РФ им. В.П. Чкалова (Липецк) во время выполнения планового задания потерпел аварию при взлете. Экипаж успешно катапультировался, самолет был разрушен.

15 апреля 2014 года Як-130 Борисоглебского филиала Военного учебно-научного центра (ВУНЦ) ВВС России потерпел крушение в районе пос. Батаевка (Ахтубинский район Астраханской области). Экипаж катапультировался, оба летчика получили тяжелые травмы, от которых скончался один из них - пилот-инструктор подполковник Сергей Серёгин. Самолет полностью разрушился. Причиной ЧП стал технический сбой - отказ системы управления.

11 июля 2017 года близ гор. Лохагара (округ Нарайл, область Кхулна, Бангладеш) потерпел крушение Як-130 (бортовой номер 15102, "короткий" номер 102) 21-й эскадрильи ВВС Бангладеш. Оба летчика успешно катапультировались и не пострадали. Авиапроисшествие стало первым случаем потери самолета этого типа за пределами РФ.

16 сентября 2017 года при выполнении учебно-тренировочного полета вблизи аэродрома Борисоглебск (Воронежская область) потерпел аварию Як-130 (по неофициальным данным из открытых источников, бортовой номер "49 белый", регистрация RF-44490). По сообщению Минобороны РФ, экипаж увел воздушное судно от близлежащих построек, благополучно катапультировался и не пострадал. По информации СМИ, самолетом управляли курсант Иван Клименко и майор Сергей Заволока.

27 декабря 2017 года на юго-востоке Бангладеш, в округе Кокс-Базар, произошло столкновение в воздухе двух Як-130 местных ВВС. По неподтвержденным данным, машины имели бортовые номера 15103 ("короткий" 103) и 15105 ("короткий" 105). Пилотам удалось катапультироваться, обе машины были потеряны. При падении самолетов возникли пожары, были повреждены частные жилые дома, на земле получили ранения и ожоги не менее семи местных жителей.

12 апреля 2018 года в Грибановском районе Воронежской обл. потерпел аварию Як-130 авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков (Борисоглебск). По данным Минобороны, самолет упал в затопленной весенним паводком местности в районе с. Большие Алабухи. Оба летчика катапультировались, приземлились на небольшой островок и были спасены. Один из них повредил ногу. Воздушное судно выполняло плановый учебно-тренировочный полет. В военном ведомстве сообщали, что авария могла произойти из-за технической неисправности.