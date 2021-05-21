Биография художника Таира Салахова

В Германии 21 мая умер народный художник СССР Таир Салахов.

Таир Теймур оглы Салахов родился 29 ноября 1928 года в Баку (ЗСФСР, ныне - Азербайджанская Республика) в семье Теймура и Соны Салаховых. Отец, партийный работник, был репрессирован в 1938 году (реабилитирован в 1956 году).

В 1950 году Таир Салахов окончил Азербайджанское художественное училище им. Азима Азимзаде (Баку), в 1957 году - Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова Академии художеств СССР (ныне - Московский государственный академический художественный институт им. В. И. Сурикова при Российской академии художеств, МГАХИ) по специальности "художник-живописец". Выпускник мастерской Петра Покаржевского.

Таир Салахов являлся одним из основоположников так называемого сурового стиля в отечественной реалистической живописи XX-XXI вв.

Его творчество включало в себя жанровые композиции, посвященные бакинским нефтяникам ("С вахты"- 1957, "Утренний эшелон" - 1958, "Ремонтники" - 1960, "Над Каспием" - 1961, "Женщины Апшерона" - 1967, "Утро на Каспии" - 1986 и др.), портреты композиторов Кара Караева (1960) и Дмитрия Шостаковича (1976), балерины Ольги Рукавишниковой (1998), дочери Айдан (1967), натюрморты и интерьеры ("Гладиолусы" - 1958, "Натюрморт с венским стулом" - 1976, "Полевые цветы" - 1984, "Зимняя веранда" - 1993, "Мартовский букет" - 2002 и др.), графические и живописные циклы "По Чехословакии" (1961-1965), "По Италии" (1964-1972), "По Америке" (1965-1970), "Индия" (1968-1970), "По Норвегии" (1968-1978), триптих "Страна огней" (2007) и др.

Произведения художника выставлены в Государственной Третьяковской галерее (Москва), Государственном музее Востока (Москва), Московском музее современного искусства, Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), Национальном музее искусств Азербайджана (Баку) и др.

В 1963-1974 годах Таир Салахов преподавал в Азербайджанском государственном институте искусств им. М. А. Алиева (ныне - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств, Баку), с 1975 года - в Московском государственном академическом художественном институте им. В. И. Сурикова. В 1984-1992 годах заведовал в МГАХИ кафедрой живописи и композиции. Профессор (1973).

В 1963-1967 годах Таир Салахов был депутатом Верховного совета Азербайджанской ССР, в 1966-1974 годах - Верховного Совета СССР, в 1980-1988 годах - Верховного совета РСФСР.

В 1973-1991 годах являлся первым секретарем правления Союза художников СССР.

Таир Салахов был вице-президентом Российской академии художеств. Почетным президентом Международной ассоциации пластических искусств при ЮНЕСКО. Членом-корреспондентом Академии изящных искусств Франции, академиком-корреспондентом Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо (Испания), членом Европейской академии наук, искусств и литературы.

Народный художник СССР (1973) и РФ (1996). Герой Социалистического Труда (1989).

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971), Октябрьской Революции (1976), Дружбы народов (1981), Ленина (1989), "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней (2003, 1998), Дружбы (2016), "Независимость" (Азербайджан, 1998), Гейдара Алиева (Азербайджан, 2008), Чести (Грузия, 2003), Кирилла и Мефодия I степени (Болгария, 1979), Искусств и литературы (Франция, 2009), Почетного легиона (Франция, 2015).

Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры за 1968 год, Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 2012 год.

Отмечен Почетной грамотой президента РФ (2019).

Был женат. Супруга - Варвара Александровна Салахова - бывшая солистка Государственного академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева. Сын - Иван (род. 1977) - художник-реставратор. Первой супругой Таира Салахова была художница Ванцетта Мухитдиновна Ханум. От брака с ней - дочери Лара (род. 1949), Алагез (род. 1953) и Айдан (род. 1964, художница, скульптор).

В 2012 году в Государственном архитектурно-историческом заповеднике "Ичеришехер" (Баку) был открыт дом-музей Таира Салахова.

Жизни и творчеству художника посвящен документальный фильм "Таир Салахов. Художник мира" (2003, режиссер Галина Самойлова).