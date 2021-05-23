Биография заслуженной артистки России Нины Шацкой

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 мая 2021 года стало известно, что на 82-м году жизни умерла заслуженная артистка РФ Нина Шацкая.

Она родилась 16 марта 1940 года в Москве.

В 1963 году окончила Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС).

В 1964-1993 годы Нина Шацкая служила в Театре на Таганке. Исполняла роли в спектаклях: "А зори здесь тихие..." по произведению Бориса Васильева, "Добрый человек из Сезуана" по пьесе Бертольта Брехта, "Преступление и наказание" по роману Федора Достоевского, "Десять дней, которые потрясли мир" по книге Джона Рида, "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова. В 1993 году вследствие творческого конфликта внутри коллектива театр разделился на две независимые части: Московский театр на Таганке под руководством Юрия Любимова (получил старую и малую сцены) и театр "Содружество актеров Таганки" под руководством Николая Губенко (получил новую сцену в отдельном здании). Нина Шацкая на протяжении десяти лет работала в театре "Содружество актеров Таганки". В частности, была задействована в постановке "Чайка" по произведению Антона Чехова.

В начале 2000-х годов выступала в антрепризной постановке "Опасный, опасный, очень опасный" по мотивам романа Шодерло де Лакло "Опасные связи".

С 2003 года Нина Шацкая на протяжении более 10 лет была актрисой московского театра "Школа современной пьесы". Играла в спектаклях "Борис Акунин. Чайка", "Русское варенье" по пьесе Людмилы Улицкой и других.

Нина Шацкая снималась в кино. Дебютной для нее стала роль девушки Инны в киноповести "Коллеги" по произведению Василия Аксенова (1962, режиссер Алексей Сахаров). Среди других киноработ: музыковед Алла Арсеньева в комедии "Белый рояль" (1968, Мукадас Махмудов), врач Алла Георгиевна в детективе "Визит к Минотавру" по мотивам романа Аркадия и Георгия Вайнеров (1987, Эльдор Уразбаев), Елена Гвоздилова в драме "Сукины дети" (1990, Леонид Филатов). Последняя роль - Зоя Васильевна в четырехсерийной мелодраме "Не в деньгах счастье" (2017, режиссер Ольга Ланд). В общей сложности она снялась в более чем 20 кинокартинах, сериалах и фильмах-спектаклях.

Заслуженная артистка РФ (2008).

Была дважды замужем. Первый супруг - народный артист РСФСР Валерий Золотухин (1941-2013). Сын - Денис (родился в 1969 году, священник). Второй муж - народный артист РФ Леонид Филатов (1946-2003).