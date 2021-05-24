Случаи принудительной посадки самолетов, выполнявших международные авиарейсы

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 мая 2021 года пассажирский самолет Boeing 737-800 ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин (Греция) в Вильнюс (Литва), совершил экстренную посадку в аэропорту Минска (Белоруссия) из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. После посадки и проверки специалисты информацию о бомбе не подтвердили. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обращения с заведомо ложным сообщением о минировании. В Минске уточнили, что в этом самолете находился разыскиваемый белорусскими властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Сообщается, что он задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Некоторые политики в Евросоюзе обвинили белорусские власти в нарушении международного законодательства о гражданской авиации. 24 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент, заявив, что страны Запада "либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом Антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других".

ТАСС подготовил хронологию случаев принуждения к посадке самолетов, выполнявших международные авиарейсы, в результате которых были задержаны лица, подозреваемые в противоправных действиях, либо на основании сведений в том, что правонарушители могут находиться на борту.

23 февраля 2010 года истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Ирана перехватили над Персидским заливом и принудили к посадке в аэропорту города Бендер-Аббаса на юге Ирана пассажирский самолет Boeing 737 киргизской авиакомпании Kyrgyz Airways, следовавший рейсом 454 из Дубая (ОАЭ) в Бишкек. С самолета был снят следовавший по фальшивому афганскому паспорту Абдулмалек Риги - лидер суннитской террористической организации "Джундалла" ("Солдаты Аллаха" или "Воины Аллаха"), действовавшей на юго-востоке Ирана и подозревавшейся в связях с запрещенной в РФ организаций "Аль-Каида". После ареста Риги киргизскому самолету было разрешено вылететь дальше в Бишкек. Протестов со стороны Киргизии или других стран в связи с инцидентом не последовало. В Иране Абдулмалек Риги был признан судом виновным по обвинению в убийствах, ограблениях и вооруженных нападениях, совершенных "Джундаллой". Он был приговорен к смертной казни и 20 июня 2010 года повешен в тегеранской тюрьме.

2 июля 2013 года пассажирский самолет Dassault Falcon 900 боливийских ВВС, вылетевший из Москвы с президентом Боливии Эво Моралесом на борту, совершил незапланированную посадку в аэропорту Вены (Австрия). Причиной стал отзыв властями Франции, Испании, Италии и Португалии разрешений на пролет президентского самолета через свое воздушное пространство. Решения этих стран были связаны с подозрениями, что на борту самолета мог находиться бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден (ранее он прилетел в Россию из Гонконга; боливийский лидер не исключал, что его страна может рассмотреть возможность предоставления Сноудену политического убежища). По утверждениям австрийских властей, после посадки самолет Моралеса был подвергнут обыску. На борту Сноудена не оказалось. Однако представители Боливии заявили, что досмотра не было, но в самолет заходил президент Австрии Хайнц Фишер для завтрака с Моралесом. 3 июля министр обороны Боливии Рубен Сааведра осудил "оскорбительные действия с угрозой для жизни президента" и обвинил в вынужденной посадке самолета Соединенные Штаты. 4 июля Эво Моралес благополучно вернулся на родину. Позднее Боливия и другие страны Латинской Америки осудили инцидент, расценив его как попытку покушения на жизнь Моралеса при грубом нарушении международных соглашений. В сентябре 2013 года власти Франции, Португалии, Испании и Италии принесли извинения, после чего боливийский лидер назвал инцидент исчерпанным. Эдвард Сноуден 1 августа того же года получил убежище в России.

21 октября 2016 года пассажирский самолет Boeing 737-800 белорусской авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс по маршруту Жуляны (Киев) - Минск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. На борту находились 136 пассажиров и шесть членов экипажа. За 50 км до входа в воздушное пространство Белоруссии командиру корабля поступило указание от диспетчера управления воздушного движения районного центра "Киев" о немедленном возврате в аэропорт вылета без объяснения каких-либо причин. По информации "Белавиа", командиру корабля сообщили, что "в случае невыполнения команды, в воздух будут подняты истребители". Однако в Службе безопасности Украины эту информацию позднее отвергали. После посадки самолета в аэропорту Жуляны с борта воздушного судна правоохранительными органами Украины был снят один из пассажиров - журналист и активист "антимайдана" Армен Мартиросян, проживавший в РФ гражданин Армении. После дозаправки самолет вылетел в Минск и благополучно приземлился в белорусской столице. В тот же день Мартиросян был отпущен украинскими правоохранителями и вылетел в Минск следующим рейсом. Белоруссия выразила протест в связи с действиями Украины по принудительному возврату самолета. Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с лидером Белоруссии Александром Лукашенко извинился за произошедший инцидент.

Конвенция о международной гражданской авиации

Согласно статье 1 Конвенции о международной гражданской авиации (подписана в Чикаго 7 декабря 1944 года), государства - члены Международной организации гражданской авиации (ICAO) обладают полным и исключительным суверенитетом над воздушном пространством над своей территорией. Пункт "б" статьи 3 bis Конвенции устанавливает, что каждое государство имеет право требовать посадки в каком-либо указанном аэропорту гражданского судна "если оно совершает полет над его территорией без разрешения или если имеются разумные основания полагать, что оно используется в каких-либо целях, несовместимых с целями настоящей Конвенции". Вместе с тем, документ предусматривает, что страны-участники обязаны в любом случае обеспечивать безопасность воздушного судна. Порядок действий при поступлении информации о возможной террористической угрозе или прямом перехвате регулируются Правилами полетов (приложение 2 к Чикагской конвенции), а также руководствами авиакомпаний, законодательством отдельных государств и рамочными соглашениями в области борьбы с терроризмом.