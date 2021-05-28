Что известно о визитах президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 мая 2021 года в Сочи президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Россию проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По сообщению пресс-службы Кремля, лидеры двух стран планируют обсудить вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, продвижение интеграции в рамках Союзного государства, а также реализацию совместных проектов России и Белоруссии в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

О визитах Александра Лукашенко в Россию - в материале ТАСС.

Статистика визитов президента Белоруссии в Россию с 2000 года

В 2000-2021 годах белорусский президент приезжал в Россию 108 раз. Из них 55 поездок были совершены Александром Лукашенко для двусторонних переговоров на высшем уровне, 49 - для участия в официальных и неформальных саммитах СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и заседаниях Высшего Государственного совета Союзного государства России и Белоруссии. В декабре 2015 года состоялся официальный визит главы Белоруссии в Россию - третий по счету визит такого ранга за все время пребывания Александра Лукашенко на посту президента республики (первые два прошли в феврале 1996 года и в декабре 1999 года).

Хронология визитов в 2019-2021 годах

В 2019-2021 годах Александр Лукашенко посещал Россию 10 раз. Семь раз он прибывал с рабочими визитами для проведения переговоров с Путиным, один раз - с целью участия в саммитах ЕАЭС и СНГ. Кроме того, 24 июня 2020 года в Москве белорусский лидер участвовал в торжественных мероприятиях в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 30 июня 2020 года в Тверской области принял участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату.

2019 год

13-15 февраля 2019 года президент Белоруссии находился в Сочи. На встрече с Путиным обсуждались перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также вопросы энергетики и экономического сотрудничества, в том числе поставки белорусской продовольственной продукции в РФ. 14 февраля Александр Лукашенко присоединился к неформальной встрече президентов РФ, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Роухани и Реджепа Тайипа Эрдогана. 15 февраля лидеры России и Белоруссии посетили образовательный центр "Сириус", где провели совещание с участием министров двух стран, курирующих образование, культуру и спорт.

17-18 июля 2019 года Александр Лукашенко находился в России с рабочим визитом. 17 июля вместе с Владимиром Путиным он посетил Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь на о. Валаам, Коневский Рождество-Богородичный монастырь на о. Коневец. 18 июля Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Санкт-Петербурге переговоры, в ходе которых обсудили пути углубления интеграции России и Белоруссии, и заявили, что рассчитывают на подготовку дорожных карт по данному вопросу к 8 декабря, к 20-й годовщине Союзного договора. В тот же день главы двух стран встретились с участниками VI Форума регионов России и Белоруссии.

7 декабря 2019 года в Сочи на встрече Александра Лукашенко с Владимиром Путиным обсуждались пути дальнейшей интеграции Москвы и Минска в рамках Союзного государства. По итогам переговоров стало известно, что стороны согласовали 23 дорожные карты из 31-й. Основные противоречия касаются вопросов цены на российский газ для Белоруссии в 2020 году и компенсации Минску потерь в результате налогового маневра в нефтяной сфере РФ. Лидеры двух стран договорились продолжить диалог 20 декабря.

20 декабря 2019 года Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Санкт-Петербурге, где принимали участие в саммите ЕАЭС и неформальной встрече глав государств СНГ. Лидеры двух стран продолжили начатое в Сочи обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества и интеграции. По итогам переговоров Александр Лукашенко заявил, что стороны "концептуально" договорились о поставке энергоносителей. В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин (занимал пост в 2016-2020 годах) сообщил журналистам, что "осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности: это договоренности в нефтяной сфере, договоренности в газовой сфере и договоренности в налоговой сфере".

2020 год

7 февраля 2020 года в Сочи Александр Лукашенко провел переговоры с Владимиром Путиным. Главным итогом визита белорусского президента стала договоренность о поставках российского газа в республику в 2020 году на условиях 2019 года (по цене $127 за 1 тыс. куб. м.). Кроме того, стороны договорились продолжить консультации на уровне правительств, министерств и ведомств "по совершенствованию механизма интеграции" России и Белоруссии.

23-24 июня 2020 года Александр Лукашенко находился в Москве, где принял участие в торжественных мероприятиях в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Белорусский лидер 24 июня присутствовал на параде Победы, затем посетил прием в Кремле, после чего вылетел в Минск. Как сообщил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава российского государства Владимир Путин и Александр Лукашенко кратко пообщались друг с другом, однако полноформатные переговоры по вопросам двусторонних отношений в тот день не состоялись.

30 июня 2020 года Александр Лукашенко посетил Тверскую область, где вместе с Владимиром Путиным принял участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату. Лидеры России и Белоруссии возложили цветы к памятнику и пообщались с ветеранами. После окончания церемонии Путин и Лукашенко в рамках акции "Сад памяти" посадили ели в честь погибших на войне солдат, а также осмотрели экспозицию в ржевском филиале Музея Победы.

14 сентября 2020 года Александр Лукашенко посетил с рабочим визитом Сочи. Это была его первая зарубежная поездка после президентских выборов 9 августа и последовавших после них масштабных протестных акций в Белоруссии. На переговорах в формате один на один с президентом РФ обсуждались вопросы поставок энергоносителей в Белоруссию, восстановление транспортного сообщения между Россией и Белоруссией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, участие республики в последней стадии испытаний российской вакцины от коронавируса. Также президенты договорились о снятии созданного на границе между странами резерва российских силовиков. По итогам встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко стало известно, что Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в размере $1,5 млрд.

2021 год

22 февраля 2021 года в Сочи Лукашенко и Путин провели переговоры, которые продолжались более шести часов. Президенты пообщались в закрытом формате один на один, затем прокатились на лыжах и снегоходах, после чего продолжили встречу в рамках рабочего обеда. В ходе открытой части переговоров лидеры двух стран обсудили поставки российской вакцины от коронавируса в Белоруссию, промышленную кооперацию, углубление интеграции в рамках Союзного государства.

22 апреля 2021 года в Москве Лукашенко в ходе рабочего визита в Россию провел переговоры с Путиным. Лидеры двух стран обсудили перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства, в частности усиление сотрудничества по вопросам безопасности и обороны, а также ситуацию вокруг урегулирования обстановки на юго-востоке Украины. Основной темой встречи президентов стало торгово-экономическое сотрудничество России и Белоруссии, взаимодействие в высокотехнологичных областях, энергетике и других сферах.