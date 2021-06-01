Что известно о Петербургском международном экономическом форуме

ТАСС-ДОСЬЕ. 2-5 июня 2021 года состоится очередной XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Петербургский международный экономический форум - наиболее значимая ежегодная экономическая конференция в России, часто называется в прессе "Русским Давосом" (по аналогии со Всемирным экономическим форумом в Давосе). Проходит с 1997 года, до 2007 года носил название "Петербургский экономический форум". В 2020 году ПМЭФ был отменен из-за пандемии коронавируса.

На площадке ПМЭФ лидеры государств, министры финансов, руководители российских и иностранных компаний, финансисты, а также ученые встречаются для обсуждения экономических вопросов, стоящих перед Россией, рынками развивающихся стран и мира в целом.

Ежегодно форум посещают более 10 тыс. участников из более чем 140 стран мира. Работа организована в виде пленарных заседаний, круглых столов, выставок, телемостов, презентаций. С 2005 года в работе форума принимает участие президент России: в 2005-2007 годах и в 2012-2019 годах на нем присутствовал Владимир Путин, в 2008-2011 годах - Дмитрий Медведев.

Традиционно форум сопровождает обширная культурная программа (в 2019 году - более 100 концертов, выставок и т.д.).

Особенностью мероприятия является его практическая направленность. В рамках ПМЭФ с 2010 года было подписано несколько сотен инвестиционных соглашений и меморандумов на общую сумму почти $600 млрд. В 2013 году было заключено 102 соглашения на общую сумму 9 трлн 600 млрд рублей, что является самым крупным показателем за всю историю форума. В 2018 году сумма соглашений составила 2 трлн 625 млрд рублей, а в 2019 году - 3 трлн 271 млрд рублей.

С 2016 года одна или несколько стран получают статус гостя ПМЭФ. Первой страной - гостем форума была Италия. В 2021 году страной - гостем ПМЭФ является Катар.

Выездные мероприятия

Помимо основного форума в рамках ПМЭФ в течение года проводятся выездные мероприятия под его эгидой. Так, в 2019 году состоялся XII Евразийский экономический форум в Вероне (Италия), "Русский дом" в рамках Давосского форума (Швейцария), бизнес-форум в Гаване (Куба) и первый диалог "Соединяя Евразию - от Атлантики до Тихого океана" в Брюсселе.

Место проведения

В 2021 году форум в пятый раз с 2016 года состоится в конгрессно-выставочном комплексе в Санкт-Петербурге - "Экспофорум". В 2006-2015 годах ПМЭФ проходил на площадке "Ленэкспо", а в 1997-2005 годах - в Таврическом дворце.

Организаторы и партнеры

В 2007 году организатором ПМЭФ стало Министерство экономического развития. Организационный комитет по подготовке и проведению ПМЭФ возглавляет первый заместитель премьер-министра Андрей Белоусов. В 2007 году для проведения форума был создан постоянный Фонд ПМЭФ, который в 2015 году был переименован в Фонд Росконгресс (директор - Александр Стуглев). Официальный бюджет мероприятия не разглашается, по данным СМИ, в 2019 году составил 3 млрд рублей, из них государственные расходы - 40 млн рублей. Основную часть бюджета мероприятия составляют средства партнеров-спонсоров и регистрационные взносы участников.

В качестве партнеров форума в 2021 году выступают более 100 организаций и компаний. Титульный партнер ПМЭФ-2021 - "Сбер", стратегический партнер - "Россети", генеральный спонсор - "ВТБ".

ТАСС является официальным фотохост-агентством ПМЭФ-2021.

Официальный сайт форума - forumspb.com.