История Петербургского международного экономического форума

ТАСС-ДОСЬЕ. 2-5 июня 2021 года состоится очередной XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

1997

Первоначально мероприятие носило название Петербургский экономический форум (ПЭФ), его организаторами были Совет Федерации РФ и Межпарламентская ассамблея СНГ (МПА СНГ). В 1997 году ПЭФ прошел 19-21 июня и был посвящен рассмотрению экономических проблем России и стран СНГ. На нем присутствовали более 1 500 участников из 50 стран мира. Было представлено 650 инвестиционных проектов. Местом проведения стал Таврический дворец - штаб-квартира Межпарламентской ассамблеей СНГ (он оставался местом проведения ПЭФ до 2005 года). Уже тогда мероприятие получило в прессе название "Российский Давос".

1998

11 мая 1998 года решением президента России Бориса Ельцина форум получил статус ежегодного. II ПЭФ прошел 17-19 июня 1998 года с участием около 2,5 тыс. человек из 50 стран мира (в том числе 11 официальных иностранных делегаций). Его основными темами стали интеграционный процесс и перспективы СНГ. На пленарном заседании выступили премьер-министр Сергей Кириенко и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Было представлено более 700 проектов, подписано 52 инвестиционных контракта на сумму свыше $2,5 млрд.

1999

III ПЭФ состоялся 16-18 июня 1999 года. В его работе приняли участие 2 тыс. делегатов из 59 стран. На пленарном заседании присутствовали премьер-министр Сергей Степашин и директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Мишель Камдессю. Было заключено около 2 тыс. договоров на общую сумму порядка $4 млрд.

2000

IV ПЭФ - 13-15 июня 2000 года - собрал 2,2 тыс. человек из более чем 60 стран. В его рамках был организован первый телемост Москва - Париж с участием сенаторов России и Франции. На форуме выступили премьер-министр Михаил Касьянов, руководители правительств стран СНГ. Было заключено более 2 тыс. инвестиционных договоров.

2001

V ПЭФ, который состоялся 13-16 июня 2001 года, был официально признан МПА СНГ главным экономическим форумом Содружества. В нем приняли участие 2,1 тыс. делегатов из 37 стран. На пленарном заседании выступили премьер-министры РФ и Чехии Михаил Касьянов и Милош Земан.

2002

VI ПЭФ был проведен 18-22 июня 2002 года, в нем участвовали более 2 тыс. человек из 50 государств. Форум посетили премьер-министр Михаил Касьянов, генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Майкл Мур. Общая сумма заключенных контрактов не публиковалась. По данным СМИ, соглашения на сумму в $200 млн были заключены между РФ и Чехией. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил России кредиты на различные проекты общей стоимостью $1 млрд.

2003

VII форум прошел 17-21 июня 2003 года, совпав с торжествами в честь 300-летия Санкт-Петербурга. В его работе участвовали 2,5 тыс. человек из 48 стран. На пленарном заседании выступил премьер-министр Михаил Касьянов.

2004

VIII ПЭФ состоялся 15-19 июня 2004 года. В его рамках впервые были проведены выставки-презентации европейских стран. Обсуждались перспективы сотрудничества России и Евросоюза. В работе форума приняли участие более 3 тыс. человек из 50 стран мира, в том числе премьер-министр Михаил Фрадков, главы правительств стран СНГ.

2005

IX ПЭФ был проведен 14-16 июня 2005 года. На нем впервые присутствовал президент Владимир Путин, также мероприятие посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Основной темой дискуссии стали перспективы международного сотрудничества в Арктике. В работе форума приняли участие более 4 тыс. человек из 60 стран, в том числе семь руководителей зарубежных парламентов, пять российских и 25 зарубежных министров. К открытию площадки была приурочена закладка первого камня в основание завода автопроизводителя Toyota в Санкт-Петербурге.

2006

В 2006 году решением президента РФ ответственность за проведение форумов была возложена на Минэкономразвития России. В том же году ПЭФ перенесли на территорию крупнейшего на тот момент выставочного комплекса Санкт-Петербурга - "Ленэкспо" на Васильевском острове. X ПЭФ прошел 13-15 июня 2006 года. Его аудитория была расширена за счет прямых трансляций пленарных заседаний в сети Интернет. В работе мероприятия приняли участие более 5 тыс. человек из 48 стран, в том числе президенты России и Финляндии Владимир Путин и Тарья Халонен. В рамках ПЭФ были подписаны крупные соглашения о строительстве в городе автомобильного завода Nissan, состоялась закладка автомобильного завода General Motors под Санкт-Петербургом. Общая сумма заключенных контрактов составила $1 млрд.

2007

В 2007 году Петербургский форум получил статус международного и был переименован в ПМЭФ. В его работе 8-10 июня 2007 года участвовала делегация Всемирного экономического форума в Давосе. Состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями крупнейших западных компаний. В рамках форума прошел саммит СНГ. Также в 2007 году впервые состоялось вручение премии "Глобальная энергия" - единственной в мире награды за научные разработки в области энергетики (вручалась в рамках форума до 2017 года включительно). В работе ПМЭФ приняли участие 8,9 тыс. человек из 65 стран. Сумма подписанных контрактов составила $13,5 млрд.

2008

ХII ПМЭФ прошел 6-8 июня 2008 года. На нем был заключен ряд соглашений, в том числе между "Газпромом" и англо-голландской компанией Royal Dutch Shell о совместной разработке нефтегазовых месторождений на Ямале. В рамках саммита прошла презентация гражданского самолета ОКБ Сухого "Сухой Суперджет 100". В работе форума участвовали 10 тыс. человек из 74 стран мира. В рамках встречи в последний раз прошел саммит СНГ. Сумма заключенных контрактов составила $14,6 млрд.

2009

XIII форум проходил 4-6 июня 2009 года. Основное внимание на нем было уделено перспективам развития отношений России со странами арабского мира, также состоялся первый бизнес-диалог "Россия - США". К ПМЭФ было приурочено несколько новых мероприятий - впервые прошел Всемирный зерновой форум, состоялась конференция с участием руководителей ведущих мировых банков. Число участников превысило 3,5 тыс. человек из 73 стран. Стоимость заключенных соглашений - $6,8 млрд.

2010

XIV ПМЭФ прошел 17-19 июня 2010 года. Он был посвящен модернизации российской и мировой экономик, в его рамках были подписаны несколько крупных соглашений, в частности, между "Газпромом" и французскими энергетическими компаниями о сотрудничестве по строительству газопроводов "Северный поток" и "Южный поток". В работе саммита приняли участие около 4 тыс. человек из 87 стран. Сумма заключенных соглашений - около $10 млрд.

2011

XV ПМЭФ состоялся 16-18 июня 2011 года. На нем президент России Дмитрий Медведев назвал пять первоочередных шагов в процессе модернизации страны, в том числе через создание Международного финансового центра. Особый интерес получило предложение президента РФ о расширении границ Москвы. Тогда же была введена практика брифингов, во время которых представители органов власти отвечали на вопросы аудитории. Форум посетили 4 тыс. человек из 74 стран, в том числе председатель КНР Ху Цзиньтао. Заключены соглашения на сумму более $7 млрд, самая крупная из сделок - заказ на постройку во Франции двух вертолетоносцев "Мистраль" для ВМФ России.

2012

XVI ПМЭФ состоялся 21-23 июня 2012 года. В ходе своего выступления на форуме президент Владимир Путин сообщил делегатам о создании в России специальной комиссии по реализации предпринимательской инициативы и назначении на пост бизнес-омбудсмена председателя "Деловой России" Бориса Титова. Число участников форума составило 5,3 тыс. человек из более чем 70 стран. Площадку посетили главы Финляндии и Пакистана - Саули Ниинистё и Асиф Али Зардари. Сумма подписанных контрактов превысила $12 млрд.

2013

XVII ПМЭФ был проведен 20-22 июня 2013 года - в год председательства России в Группе 20. Открывая пленарное заседание, Владимир Путин в своей речи высказался за проведение экономической амнистии, озвучил намерение выделить средства из Фонда национального благосостояния на окупаемые инфраструктурные проекты (Центральную кольцевую автодорогу вокруг Москвы и скоростную железнодорожную магистраль Москва - Казань), а также предложил объединить Верховный и Высший арбитражные суды. Впервые на форуме прошла церемония награждения лауреатов "Премии развития", учрежденной Внешэкономбанком в 2012 году, - первой награды за достижения в области инвестиций в промышленные и инфраструктурные проекты. На ПМЭФ-2013 присутствовали почти 7,2 тыс. участников из 87 стран, среди них 91 человек из списков миллиардеров Forbes и Fortune. Среди гостей была канцлер Германии Ангела Меркель. Мероприятие освещали 1 245 журналистов. Тема встречи - "Перспективы глобальной экономики: время решительных действий". Было заключено 102 соглашения на общую сумму 9 трлн 600 млрд рублей (порядка $320 млрд), что является самым крупным показателем за всю историю Петербургского форума.

2014

XVIII ПМЭФ был проведен 22-24 мая 2014 года. Перенос площадки на май был связан с ожидавшимся в июне саммитом Группы восьми в Сочи. Несмотря на последовавшую отмену саммита, ПМЭФ было решено провести весной. Темой пленарного заседания стало: "Укрепление доверия в эпоху преобразований". Среди основных событий - достижение договоренности с компаниями Visa и MasterCard по переходу на внутрироссийский процессинг операций по банковским картам. В форуме приняли участие 7,6 тыс. человек, 73 страны прислали на встречу официальные делегации. Освещали работу саммита 1,4 тыс. представителей СМИ из 24 стран. Были подписаны 175 соглашений на сумму в 401,4 млрд рублей (около $12 млрд).

2015

XIX ПМЭФ состоялся 18-20 июня 2015 года. Тема пленарного заседания: "Время действовать: совместными усилиями к стабильности и росту". По итогам встречи, в которой приняли участие 10 тыс. гостей из 120 стран, было подписано 205 соглашений на сумму более 293,4 млрд рублей. Среди наиболее значимых договоренностей - меморандум о сотрудничестве в реализации прокладки газопровода "Северный поток - 2", подписанный "Газпромом" и европейскими компаниями.

2016

XX ПМЭФ был перенесен на новую площадку - "Экспофорум" и прошел 16-18 июня 2016 года. Тема пленарного заседания: "На пороге новой экономической реальности". Форум собрал 12 тыс. человек из 133 стран, в панельной сессии приняли участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и премьер-министр Италии Маттео Ренци. Было подписано 356 соглашений на общую сумму в 1 трлн 46 млн рублей.

2017

В 2017 году ПМЭФ прошел 1-3 июня под девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". Впервые после трехлетнего перерыва состоялся бизнес-диалог Россия - США с участием президента РФ Владимира Путина. Гостями форума были премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Молдавии Игорь Додон, глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, канцлер Австрии Кристиан Керн, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и глава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо. Всего на форуме присутствовали 14 тыс. человек из 143 стран мира. Подписано 475 соглашений на сумму в 1 трлн 817,9 млрд рублей.

2018

XXII ПМЭФ из-за проведения в России в июне - июле 2018 года чемпионата мира по футболу состоялся раньше обычного - 24-26 мая. Он был посвящен теме "Создавая экономику доверия", в панельной дискуссии участвовали президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Молдавии Игорь Додон, глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и др. высокопоставленные гости. Всего ПМЭФ собрал на своей площадке более 17 тыс. участников из 143 стран мира. Было подписано 593 соглашения на общую сумму 2 трлн 625 млрд рублей.

2019

XXIII ПМЭФ был проведен 6-8 июня 2019 года. Ключевой темой форума было "Формируя повестку устойчивого развития". Среди иностранных гостей были председатель КНР Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Форум собрал рекордное число участников - 19 тыс. человек из 145 стран мира. Было подписано 745 соглашений на общую сумму 3 трлн 271 млрд рублей.

2020

Планировалось, что XXIV ПМЭФ состоится 3-6 июня 2020 года. О его отмене, связанной с началом пандемии коронавируса, было объявлено 5 марта. В отличие от ряда других конференций и форумов, которые были перенесены на осень, организаторы ПМЭФ сразу решили отложить его проведение на следующий год.