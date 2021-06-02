Крупнейшие сделки на ПМЭФ

ТАСС-ДОСЬЕ. 2-5 июня 2021 года состоится очередной XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Ежегодно на нем заключаются сотни сделок общей суммой в несколько триллионов рублей.

О 20 крупнейших сделках - в материале ТАСС.

1. На ПМЭФ в 2013 году между "Роснефтью" и Китайской народной нефтегазовой компанией (CNPC) было заключено соглашение на долгосрочные поставки нефти на сумму в $270 млрд. Контракт предусматривает отгрузку в Китай 365 млн т нефти в течение 25 лет. Поставки начались в конце июля 2013 года.

2. В 2017 году на ПМЭФ был заключен меморандум о стратегическом партнерстве между немецкой Linde Group и группой компаний ТАИФ о строительстве нового комплекса по производству этилена на базе "Нижнекамскнефтехима". Инвестиции в проект составят $10 млрд. Также стороны подписали контракт на проектирование этого предприятия стоимостью около $1 млрд. Запустить производство планируется в 2022 году.

3. На ПМЭФ-2019 Ленинградская область подписала соглашение с ООО "Русхимальянс" по строительству комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа в районе Усть-Луги Кингисеппского района. Ранее этот проект там же планировал реализовать "Газпром" совместно с нидерландской Shell. Объем соглашения - $11 млрд (750 млрд рублей). В настоящее время продолжается проектирование предприятия.

4. В ходе ПМЭФ-2013 "Роснефть" заключила соглашение с польской компанией PKN Orlen S. A. на поставку в Чехию 8 млн т нефти по трубопроводу "Дружба" на сумму $7 млрд. Контракт изначально был заключен до 30 июня 2016 года, но с тех пор дважды продлевался и действует до 2022 года.

5. В ходе ПМЭФ-2018 "Роснефть", ВЭБ и "ВЭБ-лизинг" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по долгосрочному лизингу оборудования для добычи. Объем финансирования составил $6,5 млрд (400 млрд рублей).

6. В 2016 году на ПМЭФ Газпромбанк и азербайджанская госнефтекомпания ГНКАР подписали меморандум о финансировании проекта газоперерабатывающего комплекса в Гарадаге (Азербайджан) в размере до $5 млрд. В настоящее время ГНКАР завершает юридическую подготовку начала строительства предприятия.

7. На ПМЭФ-2016 Минпромторг и "Еврохим" подписали три соглашения о создании химических производств на $4,5 млрд (287 млрд рублей). В рамках данных договоренностей были построены калийный комбинат в г. Усолье (Пермский край), горно-обогатительный комбинат и фабрика по производству хлористого калия в г. Котельниково (Волгоградская область) и завод по производству аммиака в г. Кингисепп (Ленинградская область).

8. На ПМЭФ-2018 было подписано соглашение о намерении по кредиту на сумму $4,5 млрд (278 млрд рублей) на строительство железнодорожной магистрали Белкомур (Белое море - Коми - Урал), реализуемого одноименной межрегиональной компанией. Планируется, что Евразийский банк развития выделит синдицированный кредит. В конце 2019 года проект вошел в правительственный план развития инфраструктуры Северного морского пути. Строительство еще не начато.

9. В 2017 году Росатом подписал с Корпорацией атомной энергии Индии контракт стоимостью $4,2 млрд (239,4 млрд рублей) на строительство двух новых энергоблоков АЭС "Куданкулам". Их ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год.

10. В 2007 году в рамках ПМЭФ было подписано соглашение между "Аэрофлотом" и компанией Boeing о поставке 22 дальнемагистральных самолетов Boeing 787 Dreamliner. Стоимость сделки на тот момент составляла $3,6 млрд (к 2016 году выросла до $4,8 млрд). Поставки должны были начаться в 2014 году, однако были отложены сначала из-за проблем с литий-ионными аккумуляторами для электрооборудования самолетов этого типа, а затем - из-за удорожания стоимости лизинга, вызванного падением курса рубля. Договор был расторгнут в ноябре 2016 года.

11. На ПМЭФ в 2008 году девелоперская "Группа компаний "ПИК" подписала с управляющей компанией "Морской фасад" соглашение о строительстве 1,3 млн кв. м жилья на намывных территориях в Санкт-Петербурге. Стоимость сделки оценивалась в $3 млрд. "ПИК" оплатила только часть этой суммы, в 2010 году компания была вынуждена из-за финансовых проблем выйти из проекта, отдав купленные участки банкам-кредиторам.

12. В 2014 году на ПМЭФ было заключено соглашение по формированию инвестиционного проекта между правительством Нижегородской области и Федеральным центром проектного финансирования (дочерняя структура ВЭБ) на строительство моста через Волгу в районе пос. Подновье. Общая стоимость проекта оценивалась в $3 млрд (около 100 млрд рублей). Планировалось, что конкурс на строительство будет проведен в 2015 году, однако он так и не состоялся. В мае 2017 года губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев заявил, что мост будет построен и после ввода в эксплуатацию станет платным. В настоящее время проект остается замороженным.

13. На форуме в 2014 году правительство Санкт-Петербурга подписало соглашение с израильской компанией Morgal Investments о строительстве на Пулковских высотах многофункционального жилого комплекса "Планетоград". Объем соглашения составил около $3 млрд (104,1 млрд рублей). Из-за задержек с получением согласований на строительство застройщик начал работу на участке только в 2017 году. В 2019 году проект был переименован в "Зеленый квартал". Первая очередь была сдана в 2020 году.

14. В 2019 году на ПМЭФ было подписано соглашение между Ростовской областью и "Юг-Энерго" о модернизации Новошахтинского завода нефтепродуктов. Планируется, что она завершится к концу 2020-х годов. Общая сумма инвестиций - $2,7 млрд (177 млрд рублей).

15. На ПМЭФ-2019 был подписан меморандум о намерениях между Ленинградской областью и "Еврохимом" по строительству нового завода аммиака и карбамида в Кингисеппе "Еврохим-Северо-Запад-2". Срок запуска завода - 2023 год. Объем финансирования - $2,5 млрд (163 млрд рублей).

16. В 2019 году ВЭБ.РФ и инвестиционная компания Rockwell Capital российского бизнесмена Глеба Фетисова подписали соглашение о строительстве целлюлозно-бумажного комбината в Богучанском районе Красноярского края. Запуск комбината намечен на 2026 год. Объем финансирования - $2,2 млрд (140 млрд рублей).

17. На ПМЭФ-2017 был подписан договор о строительстве новой платной скоростной автодороги в Санкт-Петербурге - Восточного скоростного диаметра протяженность 27,4 км. Банк ВТБ согласился вложить в проект $1,9 млрд (110 млрд рублей), Евразийский банк развития - $700 млн (40 млрд рублей). Строительство новой трассы началось в марте 2021 года. К тому времени она была переименована в Широтную магистраль скоростного движения (ШСМД).

18. На ПМЭФ-2018 "Роснефть" подписала с 12 монгольскими компаниями-импортерами соглашения на поставку бензина и дизельного топлива общей стоимостью $2,1 млрд.

19. В 2016 году на ПМЭФ российский оператор сотовой связи МТС и шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson подписали несколько соглашений о поставке программного обеспечения и контракт на развитие сетей. Общий объем - около $2 млрд (€1,82 млрд).

20. На ПМЭФ в 2014 году государственная компания "Автодор" подписала соглашение со "Стройгазконсалтингом" о строительстве первого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Стоимость соглашения составила порядка $1,8 млрд (57,54 млрд рублей). В августе 2015 года "Стройгазконсалтинг" передал обязательства компании "Крокус интернешнл". Хотя движение по другим платным участкам ЦКАД уже открыто, первый пусковой комплекс трассы планируется сдать летом 2021 года.