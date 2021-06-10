Скандалы, связанные с политическими изображениями и надписями на майках футболистов

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 июня 2021 года Союз европейских футбольных ассоциаций (англ. Union of European Football Associations, UEFA; УЕФА) обязал сборную Украины убрать с формы для участия в Евро-2020 политический лозунг. Форма со словами "Героям слава!" была утверждена в декабре 2020 года, однако УЕФА решил, что лозунг является "явно политическим, имеющим историческое и милитаристское значение" и потому недопустим на матчах под эгидой организации.

В истории футбола уже неоднократно были инциденты, когда национальные или международные федерации предупреждали или наказывали футболистов за демонстрацию политической символики. Однако ранее эти случаи касались ситуаций, при которых игроки или команды использовали неофициальные майки или футболки, а не утвержденную игровую форму.

20 марта 1997 года во время матча Кубка обладателей кубков нападающий "Ливерпуля" Робби Фаулер, отправив мяч в ворота норвежского "Бранна", продемонстрировал надетую под игровую форму майку с надписью в поддержку забастовки ливерпульских докеров (портовых рабочих). Надпись гласила: "500 ливерпульских докеров были уволены после сентября 1995 года". УЕФА оштрафовал англичанина на 2 тыс. швейцарских франков (около $2,8 тыс.).

26 января 2008 года в Гане во время матча Кубка африканских наций нападающий сборной Египта Мухаммед Абутрика, забив мяч в ворота команды Судана, показал надетую под игровую форму футболку. На ней были изображены надписи на арабском и английском языках в поддержку жителей палестинского сектора Газа (в связи с блокадой территории Израилем). Футболист получил желтую карточку. Африканская конфедерация футбола вынесла Абутрике формальное предупреждение, однако более строгого наказания не последовало.

7 января 2009 года во время матча Кубка Испании футболку с политическим подтекстом продемонстрировал малийский нападающий клуба "Севилья" Фредерик Кануте. После гола в ворота "Депортиво" Кануте показал надетую на себя нательную майку с надписью "Палестина" на нескольких языках. Малийский форвард получил желтую карточку и впоследствии был оштрафован испанской лигой на €3 тыс.

4 декабря 2013 года перед матчем Кубка Турции против "Фенербахче" футболисты клуба "Фетхиеспор" провели имеющую отношение к политике акцию. Во время исполнения национального гимна игроки надели заранее приготовленные футболки. На каждой из них была написана одна буква. В результате 11 футболок образовали надпись на турецком языке "Великий Ататюрк" (Мустафа Кемаль Ататюрк - государственный деятель, первый президент Турецкой Республики). Дисциплинарный комитет Турецкой футбольной федерации, рассмотрев этот случай, принял решение не наказывать "Фетхиеспор".

6 декабря 2013 года после матча чемпионата Турции против команды "Элязыгспор" два футболиста клуба "Галатасарай", ивуарийцы Дидье Дрогба и Эммануэль Эбуэ, продемонстрировали майки с надписями, посвященными скончавшемуся за день до этого южноафриканскому государственному деятелю Нельсону Манделе. На майке Дрогба было написано "Спасибо, Мадиба" (известное прозвище Манделы), на майке Эбуэ - "Покойся с миром, Нельсон Мандела". Дисциплинарный комитет Турецкой футбольной федерации рассмотрел дело ивуарийцев, однако не стал их наказывать.

16 февраля 2016 года после матча 1/16 финала Лиги Европы против турецкого "Фенербахче", состоявшегося в Стамбуле, полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов продемонстрировал майку с изображением президента РФ Владимира Путина. Это произошло в период ухудшения российско-турецких отношений, начавшийся в ноябре 2015 года из-за уничтожения турецкими ВВС российского фронтового бомбардировщика Су-24. 18 марта 2016 года УЕФА оштрафовал игрока на €5 тыс.

22 июня 2019 года футболисты трех грузинских футбольных клубов - "Торпедо" (Кутаиси), "Локомотив" (Тбилиси) и "Рустави" из одноименного города - в рамках 19-го тура национального чемпионата вышли на предматчевое построение в футболках с антироссийскими лозунгами. Это произошло после осложнения российско-грузинских отношений, поводом для которого стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 было задержано. 22 июня в УЕФА отметили, что инцидент с майками футболистов и возможные дисциплинарные меры в отношении команд находятся в юрисдикции Федерации футбола Грузии (ФФГ). В свою очередь, в ФФГ сообщили, что футбольные клубы не подвергнутся санкциям за проведенную акцию. Комментируя ситуацию, глава Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что Федерация футбола Грузии пошла наперекор принципу политической нейтральности и нормам этического кодекса, поддержав вышедших на матч чемпионата страны игроков в футболках с антироссийскими лозунгами. При этом он расценил действия грузинских футболистов как провокацию.