Биография Ларисы Шойгу

10 июня стало известно о смерти депутата Госдумы от фракции "Единая Россия" Лариса Шойгу.

Она родилась 21 января 1953 года в городе Чадане Тувинской АССР (ныне Республика Тыва) в семье Кужугета Серээвича и Александры Яковлевны (урожд. Кудрявцева) Шойгу. Отец был секретарем Тувинского областного комитета КПСС, первым заместителем председателя Совета министров Тувинской АССР. Мать работала начальником планового отдела Минсельхоза Тувы, избиралась депутатом Верховного совета Тувинской АССР. Лариса Шойгу - старший ребенок в семье. Брат - Сергей Шойгу (род. 1955), глава МЧС России (1994-2012), министр обороны РФ (с 2012 года). Сестра - Ирина Захарова (род. 1960), врач-психиатр.

В 1977 году Лариса Шойгу окончила Томский медицинский институт (ныне Сибирский государственный медицинский университет) по специальности "лечебное дело".

Работала в Республиканской психиатрической больнице Тувы в Кызыле врачом-психиатром, заведующей отделением, заместителем главного врача. Более 10 лет была председателем судебно-психиатрической экспертной комиссии.

В 1998 году была назначена первым заместителем министра здравоохранения, лекарственного и технического обеспечения Республики Тыва.

В конце 1998 году вместе с семьей переехала в Москву.

С 1999 по 2007 год работала в центральной поликлинике МЧС России врачом-рефлексологом отделения медицинской реабилитации, затем заместителем начальника поликлиники по страховой медицине (с 2000 года).

С 2007 по 2021 год - депутат Государственной думы Федерального собрания РФ.

2 декабря 2007 года была избрана депутатом Государственной думы РФ V созыва по списку партии "Единая Россия" (второй номер в региональной группе №17, Республика Тыва). Входила в состав фракции "Единая Россия", была членом комитета по охране здоровья.

4 декабря 2011 года избрана депутатом Государственной думы РФ VI созыва по списку партии "Единая Россия" (второй номер в региональной группе №17, Республика Тыва). Была членом фракции "Единая Россия", заместителем председателя комитета по регламенту и организации работы Госдумы.

18 сентября 2016 года Лариса Шойгу вновь была избрана депутатом Государственной думы РФ VII созыва по списку партии "Единая Россия" (седьмой номер в региональной группе №5; Республика Тыва, Республика Хакасия, Красноярский край). Член фракции "Единая Россия". В 2016-2017 годах - заместитель председателя комитета по регламенту и организации работы Госдумы, с 2017 года была заместителем председателя думского комитета по контролю и регламенту.

Была членом Всероссийской политической партии "Единая Россия" (с 2005 года), входила в генеральный совет партии.