Биография премьер-министра Израиля Нафтали Беннета

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 июня 2021 года в Израиле приведено к присяге правительство, сформированное восьмью партиями, имеющими разную политическую направленность (левые, правые, центристы, националисты и другие). Согласно межпартийной договоренности, пост премьер-министра на два года занял лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет. ТАСС подготовил биографию нового главы кабинета министров Израиля.

Происхождение, ранние годы и образование

Нафтали Беннет родился 25 марта 1972 года в Хайфе (Израиль) в семье репатриантов из США (в США его предки переселились из Польши, Германии и Голландии). В 1990-1996 годах служил в разведывательно-диверсионном подразделении израильской армии "Сайерет Маткаль". Затем изучал юриспруденцию и бизнес-администрирование в Еврейском университете в Иерусалиме.

Карьера в бизнесе и политике

В 1999 году Нафтали Беннет создал компанию Cyota по разработке программного обеспечения в области информационной безопасности, в 2005 году продал ее американской компании RSA Security за $148 млн. Затем был исполнительным директором технологической компании Soluto. В 2006 году Беннет возглавил канцелярию Биньямина Нетаньяху, занимавшего в то время пост лидера оппозиции в Кнессете (парламент), руководил его кампанией в ходе праймериз в партии "Ликуд". Покинул команду Нетаньяху в 2008 году (по данным израильских СМИ, из-за ссоры с его женой Сарой).

В 2010-2012 годах руководил Советом еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.

В 2012 году был избран главой национально-религиозной партии "Байт Йехуди" ("Еврейский дом"). В следующем году она получила на выборах 12 мест (наибольшее количество мест в своей истории). Беннет вошел в Кнессет и занял должность министра экономики и по делам религий в правительстве Нетаньяху (3-й кабинет Нетаньяху). Он провел ряд реформ по снижению импортных пошлин, устранению бюрократических барьеров и увеличению конкуренции в пищевой промышленности, что привело к снижению цен на продукты питания. Кроме того, участвовал в разработке плана по уничтожению сети подземных туннелей в секторе Газа радикальной исламистской палестинской организации ХАМАС (признана в Израиле террористической) в ходе операции "Нерушимая скала".

В 2015 году вновь был избран в Кнессет. В 2015-2019 годах занимал пост министра по делам диаспор и возглавлял министерство просвещения в 4-м правительстве Нетаньяху. В этот период в результате проведенных реформ в сфере образования было увеличено число воспитателей в детских садах, сократилось количество обучающихся в классах (установлен допустимый максимум до 32 учеников в классе), были запущены программы по повышению мотивации школьников к изучению математики и естественных наук, а для студентов - к освоению технологических профессий, внедрен этический кодекс для университетов (запрещает преподавателям выражать свои политические взгляды в ходе занятий).

В конце 2018 года Беннет покинул "Байт Йехуди" и стал одним из основателей правой партии "Ха-Ямин ха-Хадаш" ("Новые правые"), представляющую интересы как религиозных, так и светских израильтян. На выборах в апреле 2019 года она не преодолела электоральный барьер (3,25%), однако на повторных выборах в сентябре 2019 года и в марте 2020 года вошла в Кнессет 22-го и 23-го созывов в составе правого блока "Ямина". С ноября 2019 по май 2020 года Беннет занимал пост министра обороны Израиля в кабинете Нетаньяху. После выборов в марте 2020 года "Ямина" не вошла в состав нового коалиционного правительства во главе с Нетаньяху.

Премьер-министр

На выборах в марте 2021 года "Ямина", которую Нафтали Беннет возглавил весной 2020 года, получила семь мест в Кнессете 24-го созыва. Беннет отказался войти в состав правительственной коалиции под руководством Биньямина Нетаньяху, однако принял предложение о создании коалиции от главы левой партии "Еш Атид" ("Есть будущее") Яира Лапида. Помимо "Ямины" и "Еш Атид", в нее вошли левые "Авода" и "Мерец", правые "Наш дом - Израиль" и "Новая надежда", центристская "Кахоль-Лаван" и арабская партия РААМ (арабская партия впервые будет представлена в правительстве). Таким образом, был положен конец 12-летнему правлению Нетаньяху. Еще в феврале 2021 года в интервью израильской газете The Times of Israel Нафтали Беннет заявил: "Израиль процветал до Биби [прозвище Нетаньяху] и будет процветать после Биби… Еврейский народ не зависит от одного человека".

Согласно коалиционному соглашению, Нафтали Беннет будет занимать пост премьер-министра первые два года, затем передаст полномочия Яиру Лапиду.

Взгляды

По идеологическим взглядам Нафтали Беннета часто относят к ультранационалистам. Он выступает против создания палестинского государства и отрицает концепцию мирного урегулирования палестино-израильского конфликта "два государства для двух народов". Беннет утверждает, что Израиль имеет исторические права на оккупированные территории Западного берега реки Иордан, Восточного Иерусалима и Голанских высот, при этом поддерживает отказ от претензий на сектор Газа (Израиль вывел оттуда войска в 2005 году). В различных интервью он не раз заявлял, что не отдаст арабам "ни сантиметра израильской земли". Является сторонником того, что Израиль должен быть "национальным государством еврейского народа" [этот принцип закреплен в Основном законе "О национальном характере Государства Израиль" от 2018 года].

Беннет поддерживает идею смертной казни для палестинских боевиков [в Израиле де-юре смертная казнь не запрещена, но де-факто не применяется]. В 2018 году во время палестинских массовых протестов на границе Израиля с сектором Газа он говорил о необходимости "стрелять на поражение" по тем, кто запускает шары со взрывчатыми веществами, даже если это дети. В мае 2021 года Беннет заявлял, что лидеры ХАМАС, начавшие ракетный обстрел Израиля, сами виноваты в смерти десятков мирных жителей, погибших под ответными ударами израильской армии.

Личные сведения

Нафтали Беннет женат, у него четверо детей.

Владеет английским языком.