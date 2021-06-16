Что известно о первых личных встречах президентов России и США

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве (Швейцария) состоится первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По данным пресс-службы Кремля, лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. В круге возможных тем - судьба иранской ядерной сделки и кибербезопасность.

За годы, прошедшие с момента образования Российской Федерации в 1991 году, в России сменилось три президента, в США - шесть. Как правило, первые личные встречи лидеров двух стран проходили в течение полугода после вступления в должность вновь избранного главы государства. Из восьми таких встреч одна состоялась на территории США, одна - в России и шесть - на территории третьих стран, в том числе в рамках международных форумов.

Борис Ельцин - Джордж Буш - старший

Первая в истории встреча глав России и США состоялась 31 января - 1 февраля 1992 года в загородной резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде под Вашингтоном в рамках официального визита Бориса Ельцина в США (до этого Борис Ельцин встречался с Джорджем Бушем в качестве народного депутата СССР в 1989 году и президента РСФСР в 1991 году). В ходе переговоров лидеры двух стран обсуждали российские предложения о сокращении стратегических ядерных арсеналов до 2,5 тыс. с каждой стороны и о совместном создании и использовании глобальной космической системы противоракетной обороны (ПРО), однако договоренностей по этим вопросам достигнуто не было. Другими темами стали экономическая ситуация в России и отмена поправки Джексона - Вэника от 1974 года, увязывавшей торговые отношения с вопросом о свободной эмиграции (отменена лишь в декабре 2012 года). Главным итогом переговоров стала декларация, официально положившая конец идеологическому и военному противостоянию между Востоком и Западом. В ней провозглашалось, что Россия и США больше не рассматривают друг друга как потенциальных противников и будут строить свои отношения на основе дружбы, партнерства и взаимного доверия, а также последовательно добиваться устранения всех остатков враждебности периода холодной войны.

В ходе встречи президенты установили доверительные отношения и вскоре начали называть друг друга "друг Джордж" и "друг Борис". Впоследствии главы государств провели еще две встречи.

Борис Ельцин - Билл Клинтон

Первая встреча Бориса Ельцина и Билла Клинтона состоялась в Ванкувере (Канада) 3-4 апреля 1993 года через три месяца после вступления Клинтона в должность. На ней преобладала экономическая проблематика. Борис Ельцин подчеркнул твердую приверженность становлению в РФ рыночной экономики. Билл Клинтон пообещал предоставить $1,6 млрд в качестве содействия российским реформам. Был согласован пакет двусторонних экономических программ. В принятой по итогам встречи Ванкуверской декларации президенты заявили о приверженности эффективному российско-американскому партнерству. В числе других тем - укрепление Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, вступил в силу в 1970 году) и ситуация вокруг ядерной программы КНДР (в 1992 году КНДР не допустила на свои ядерные объекты дополнительные инспекции МАГАТЭ и 12 марта 1993 года объявила о выходе из ДНЯО, окончательно вышла в январе 2003 года).

Уже во время этой встречи между президентами установились теплые личные отношения. Впоследствии, вспоминая этот период, Билл Клинтон в своих мемуарах "Моя жизнь" писал: "Он [Б. Ельцин] мне понравился. Это был большой медведь, полный противоречий. России повезло, что он встал к штурвалу". В следующие годы президенты встречались еще 17 раз.

Владимир Путин - Билл Клинтон

Президенты Билл Клинтон и Владимир Путин провели первые переговоры в рамках рабочего визита американского лидера в Москву 3-5 июня 2000 года - спустя месяц после вступления Владимира Путина в должность президента РФ и за полгода до завершения второго президентского срока Билла Клинтона. До этого они дважды встречались на международных мероприятиях в 1999 году, когда Владимир Путин занимал пост главы правительства. В Москве состоялась серия из шести встреч в разном формате - от неформального ужина и бесед один на один до переговоров в составе делегаций. По их итогам было подписано несколько документов, в том числе Заявление о принципах стратегической стабильности и Меморандум о создании совместного центра обмена данными от систем раннего предупреждения и уведомления о пусках ракет - первого в истории российско-американских отношений. Кроме того, лидеры обсудили ход экономических реформ в России, проблемы, связанные с изменениями климата, ситуацию в Чечне, на Балканах и Северном Кавказе. Камнем преткновения на переговорах стал вопрос о противоракетной обороне и судьбе Договора по ПРО 1972 года (в 2002 году США вышли из этого документа). На итоговой пресс-конференции Владимир Путин назвал Клинтона "очень удобным и приятным партнером по переговорам". Клинтон отозвался о Путине как о "человеке, который способен создать сильную Россию" и заявил, что хотел бы использовать оставшееся ему время на посту президента для выстраивания стабильных отношений с "сильной и процветающей" Россией. Их вторая (и последняя) встреча состоялась в сентябре того же года в Нью-Йорке в рамках "Саммита тысячелетия" ООН.

Владимир Путин - Джордж Буш - младший

Первая встреча Владимира Путина и Джорджа Буша - младшего была организована в Любляне (Словения) 15 июня 2001 года. Она состоялась через несколько месяцев после дипломатического скандала, вызванного обвинениями в шпионаже в адрес России и сопровождавшегося высылкой дипломатов и зеркальными мерами со стороны РФ (в марте - июне стороны отозвали по 50 своих дипломатов). Несмотря на сложный контекст, президентам удалось наладить личный контакт. Владимир Путин заметил, что он "рассчитывал на откровенный диалог, но действительность превзошла ожидания - это был предельно открытый и очень интересный для меня разговор". Джордж Буш после встречи заявил: "Я посмотрел в глаза этому человеку [В. Путину], заглянул ему в душу и решил, что могу ему верить. Этот человек принес лучшее для своей страны".

Переговоры не принесли значимых практических результатов. Тем не менее в их ходе были обозначены принципиальные позиции по таким острым вопросам, как война в Чечне, американские планы по развертыванию системы ПРО в Польше и Чехии, расширение НАТО на восток, иранская ядерная программа. Президенты констатировали, что состояние экономических связей не соответствует возможностям России и США. Обсудили перспективы использования энергетических ресурсов Каспия, ситуацию на Балканах, в Нагорном Карабахе и Афганистане. После Владимир Путин встречался с Джорджем Бушем еще 27 раз.

Дмитрий Медведев - Джордж Буш - младший

Первая встреча Джорджа Буша - младшего и Дмитрия Медведева состоялась на полях саммита "Большой восьмерки" в Тояко на острове Хоккайдо 7 июля 2008 года. Для Дмитрия Медведева, находившегося в должности главы государства два месяца, это было первое участие в международном мероприятии такого уровня, а для Джорджа Буша - завершающее его второй президентский срок.

В числе наиболее острых вопросов были планы США разместить элементы ПРО в государствах Восточной Европы, напряженность в российско-грузинских отношениях, ядерная проблематика Ирана и Северной Кореи. Затрагивались экономические и инвестиционные вопросы. По итогам встречи Джордж Буш заявил, что "не собирается заниматься психоанализом" российского президента, но считает его "удобным и компетентным собеседником" и "толковым парнем". До окончания полномочий Джорджа Буша президенты встречались еще дважды.

Дмитрий Медведев - Барак Обама

Барак Обама и Дмитрий Медведев провели первую встречу в резиденции американского посла в Лондоне 2 апреля 2009 года накануне саммита Группы 20. Она была организована через 73 дня после вступления в должность президента США и проходила под лозунгом "перезагрузки" (курс на нормализацию американо-российских отношений, проводимый администрацией Барака Обамы в его первый президентский срок; озвучен в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств 6 марта 2009 года).

Лидеры двух стран обсудили выработку нового договора СНВ, ситуацию вокруг ядерных программ Северной Кореи и Ирана, положение в Афганистане (последствия американской операции), а также проблемы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. По итогам переговоров они дали поручение правительствам проработать завершение процесса присоединения РФ к ВТО (вступила в 2012 году). В рамках встречи были приняты план действий и два заявления. Одно было посвящено американо-российским отношениям в целом, второе - разработке нового договора по СНВ (СНВ-3), вступил в силу 5 февраля 2011 года). Стороны констатировали сохранение разногласий по ПРО, элементы которой США разворачивали на территории восточноевропейских стран. До окончания срока президентских полномочий Дмитрия Медведева президенты провели еще 11 встреч.

Владимир Путин - Барак Обама

Барак Обама и Владимир Путин в качестве президента РФ впервые провели переговоры 18 июня 2012 года на полях саммита Группы 20 в Лос-Кабосе (Мексика), 42 дня спустя после вступления в должность президента РФ. Их знакомство состоялось ранее, во время официального визита американского президента в Россию в июле 2009 года, когда Владимир Путин возглавлял правительство. Ключевыми темами переговоров стали строительство в Европе элементов американской ПРО, ядерная программа Ирана и конфликт в Сирии, а также находящийся на рассмотрении в Конгрессе США "закон Магнитского" (вступил в силу 14 декабря 2012 года, является частью закона об отмене поправки Джексона - Вэника, предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц). Президенты договорились о продолжении дискуссии по ПРО. В дальнейшем они встречались еще восемь раз.

Владимир Путин - Дональд Трамп

Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 7 июля 2017 года на полях саммита Группы 20 в Гамбурге, через 167 дней после вступления в должность президента США. Она проходила на фоне ухудшения американо-российских отношений, начавшегося еще при Бараке Обаме в 2014 году (введение антироссийских санкций, сворачивание двусторонних контактов) и продолжающегося в США почти в течение года расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года. Переговоры лидеров двух стран продолжались 2 часа 15 минут вместо запланированных 30-45 минут. Основное внимание на них было уделено положению в Сирии и на Украине, корейской ядерной проблеме, борьбе с терроризмом, проблематике кибербезопасности, арестованной дипломатической собственности России в США. В частности, США и Россия взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня, объявленного в зоне деэскалации на юго-западе Сирии с 9 июля. Президенты договорились о создании двустороннего канала связи между представителями РФ и США для продвижения урегулирования на Украине, о создании специальной двусторонней рабочей группы по вопросам кибербезопасности, а также об упрощении процесса назначения новых послов. Вечером в тот же день лидеры РФ и США провели неформальную беседу за ужином (при участии переводчика Владимира Путина), однако ни в Белом доме, ни в Кремле не посчитали эту беседу полномасштабной встречей. Впоследствии Владимир Путин сказал, что Дональд Трамп "телевизионный очень сильно отличается от реального человека", и выразил надежду, что отношения с ним помогут восстановить связи двух стран. После этого лидеры стран провели еще три встречи.