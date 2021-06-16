Как развивались отношения России и США с приходом Байдена к власти

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 июня 2021 года на вилле Ла-Гранж в Женеве (Швейцария) состоится первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как развивались российско-американские отношения со времени вступления Джо Байдена в должность в январе 2021 года.

Отношения России и США к моменту прихода Байдена к власти

Ко времени прихода Джо Байдена в Белый дом отношения США и России находились в глубоком кризисе. В период президентства Дональда Трампа в 2017-2021 годах замороженные еще в 2016 году администрацией Барака Обамы двусторонние контакты не были восстановлены, продолжалось дипломатическое противостояние и санкционное давление на Россию. Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договора по открытому небу (ДОН), а также отказывался от продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Санкции и дипломатическое противостояние

Администрация Байдена продолжила антироссийскую санкционную политику. Уже в марте 2021 года Вашингтон ввел пакет санкций, обвинив Москву в отравлении и лишении свободы Алексея Навального, осужденного за нарушения условий отбывания условного наказания.

В апреле были введены новые меры под предлогом вмешательства России в американские выборы 2020 года, совершения кибератак на американские министерства, из-за "политики России в Крыму" и утверждений о причастности Москвы к выплатам вознаграждений боевикам в Афганистане за убийства американских солдат.

В мае вступили в силу санкции, затронувшие российские организации и суда, задействованные в строительстве экспортного газопровода "Северный поток - 2". Кроме того, США приняли решение о высылке 10 российских дипломатов из Вашингтона. В качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата десятерых американских дипломатов, а также ужесточил правила работы диппредставительств США в России, командировок сотрудников Госдепартамента в Россию и поездок по стране американских дипломатов. В связи с этим посольство США в Москве объявило о сокращении штата и количестве консульских услуг. 14 мая правительство России внесло США в перечень недружественных иностранных государств.

Отзыв послов РФ и США для консультаций

17 марта 2021 года российский МИД сообщил о вызове посла Анатолия Антонова в Москву для консультаций, касающихся двусторонних отношений. В ведомстве подчеркнули, что "сложившаяся ситуация стала следствием целенаправленной политики Вашингтона, который на протяжении последних лет, по сути, сознательно заводил двустороннее взаимодействие в тупик". Такой шаг был предпринят после скандального интервью президента США Джо Байдена каналу ABC, в котором он заявил, что Россия "заплатит цену" за вмешательство в американские выборы, а также утвердительно ответил на вопрос ведущего, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей. В ходе консультаций Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон "последовательно разрушает всю архитектуру непростых связей" между двумя странами".

МИД России рекомендовал отправиться на консультации в Вашингтон послу США в РФ Джону Салливану. 20 апреля Салливан объявил об отбытии в США. В преддверии встречи в Женеве президент РФ Владимир Путин заявил, что двусторонние отношения "упали до низшей точки за последние годы".

Диалог по стратегической стабильности

Еще до вступления в должность Джо Байден заявил о намерении продлить СНВ-3, срок действия которого заканчивался 5 февраля 2021 года. Предыдущая администрация отказывалась пролонгировать его, выдвигая дополнительные условия и требуя привлечь к нему Китай.

26 января 2021 года Россия и США обменялись нотами о достижении договоренности по продлению этого документа на пять лет и без предварительных условий. 3 февраля страны произвели обмен нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для пролонгации СНВ-3 до 2026 года, таким образом, соглашение о продлении Договора вступило в силу.

Экономика

По данным Федеральной таможенной службы РФ за 2020 год, товарооборот России с США составил $23,884 млрд, уменьшившись ввиду пандемии COVID-19 на 8,97% по сравнению с 2019 годом. Но, несмотря на взаимные санкции, доля США во внешнеторговом обороте России составила 4,2% (против 3,9% в 2019 году; шестое место). Основная часть поставок между странами пришлась на минеральные продукты, металлы и изделия из них, продукцию химической промышленности, драгоценные металлы и камни, машины, оборудование, транспортные средства, древесину, целлюлозно-бумажные изделия, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.

Согласно данным Минэнерго США, в 2020 году США импортировали из России самый большой объем нефти и нефтепродуктов с 2011 года. Кроме того, американские нефтеперерабатывающие заводы замещают российским сырьем нефть из Венесуэлы, которая с 2018 года находится под санкциями США (большая часть американских заводов сконструирована под тяжелую венесуэльскую нефть, ее может заменить российское сырье).

Научно-производственное объединения "Энергомаш" поставляет в США ракетные двигатели РД-180 и РД-181 для американских ракет-носителей Atlas III, Atlas V и Antares - с 1999 года в США было поставлено 122 двигателя РД-180 и 22 двигателя РД-181 с 2015 года. Последние двигатели по действующим контрактам были переданы 14 апреля 2021 года.

Кроме того, внешнеторговая компания "Техснабэкспорт" госкорпорации "Росатом" остается одним из основных поставщиков урана в США, заключив 25 контрактов на сумму около $6,5 млрд с 19 американскими компаниями до 2028 года. На долю "Техснабэкспорта" приходится до 40% потребностей уранового рынка США. Российская компания "ВСМПО-Ависма" (была выведена властями США из-под санкций в январе 2021 года) сотрудничает с американской корпорацией Boeing в рамках совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing (UBM), поставляя в США титановые штамповки и детали для гражданских самолетных программ. Доля поставок для Boeing составляет 20% в выручке компании (около $250 млн)...