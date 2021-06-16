История дипломатического противостояния США и России

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 июня 2021 года на вилле Ла-Гранж в Женеве (Швейцария) состоится первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Главной темой обсуждения станет состояние и перспективы американо-российских отношений. С начала кризиса на Украине и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году отношения двух стран переживают кризис, что отразилось на работе дипломатов.

В январе 2016 года администрация Барака Обамы лишила аккредитации пять из шести почетных консулов РФ (в Калифорнии, Юте, Миннесоте, Флориде, а также в Пуэрто-Рико). Причиной было названо "вмешательство российских властей в работу американских дипломатов", а также неправительственных организаций в России. МИД РФ этот предлог назвал "надуманным". Ответных мер не последовало.

В конце 2016 года в США разразился скандал вокруг приписываемого России вмешательства в избирательную кампанию, в ходе которой президентом был избран Дональд Трамп. 29 декабря администрация Барака Обамы объявила о введении антироссийских санкций и высылке из страны 35 российских дипломатов, которых назвали "сотрудниками российской разведки". Тогда же был наложен арест на два российских объекта - загородные дома отдыха в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, находящиеся в собственности РФ. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, закрытием доступа к российским объектам в США власти этой страны нарушили Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года. Тем не менее тогда Россия не стала принимать зеркальные меры.

Однако 28 июля 2017 года, после того как Конгресс США одобрил ужесточение санкций в отношении России, МИД РФ предложил Вашингтону до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников, находящихся в США. Таким образом, персонал, занятый в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, был сокращен на 755 сотрудников - до 455 человек. Столь масштабной высылки не было даже в период холодной войны. Кроме того, РФ приостановила с 1 августа использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору. В ответ США приняли решение о прекращении выдачи неиммиграционных виз американскими консульствами в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке (с 1 сентября 2017 года их выдачей занимался только консульский отдел посольства в Москве, в декабре 2017 года выдача была возобновлена во всех консульствах).

31 августа 2017 года Госдепартамент потребовал от России ко 2 сентября закрыть генконсульство в Сан-Франциско (до тех пор в США действовали пять консульских учреждений РФ - консульский отдел посольства в Вашингтоне и четыре генконсульства - в Нью-Йорке, Хьюстоне, Сан-Франциско и Сиэтле), а также торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия властей США "грубейшим образом нарушают основополагающие международно-правовые нормы, в том числе зафиксированные в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и двусторонней Консульской конвенции 1964 года". По словам официального представителя Госдепартамента Хезер Науэрт, Россия сохранила за собой занимаемые здания (здание консульства в Сан-Франциско и особняк торгпредства в Вашингтоне находятся в собственности РФ, помещение торгпредства в Нью-Йорке арендовалось), но не может использовать их для дипмиссий. В связи с этим Вашингтон предложил Москве выставить объекты на продажу, однако власти РФ отказались.

2 сентября 2017 года МИД РФ вручил ноту советнику-посланнику посольства США в Москве Энтони Годфри в связи с обысками, проведенными спецслужбами в консульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников, проживающих в его здании и имеющих иммунитет, а также в торгпредстве в Вашингтоне. В частности, в ноте говорилось, что РФ рассматривает "нелегитимный досмотр дипломатических помещений России без присутствия российских официальных лиц как беспрецедентную, агрессивную акцию, которая к тому же может быть использована спецслужбами США для организации антироссийской провокации с помощью подброшенных компрометирующих предметов".

5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин назвал отъем дипломатической собственности в США у России "беспрецедентным" и поручил МИД подать иск в суд на территории США (в январе 2020 года в МИД РФ заявили, что Россия завершила подготовительные процедуры к подаче исков, однако точные сроки начала разбирательства неизвестны).

26 марта 2018 года США заявили о высылке 60 российских дипломатов (46 сотрудников посольства в Вашингтоне, двух - генконсульства в Нью-Йорке, 12 - постоянного представительства РФ при ООН). Эти меры были приняты в поддержку Великобритании, возложившей вину на Россию за отравление 4 марта в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Это первый случай в истории международных отношений, когда дипломатов выдворили из-за инцидента в третьей стране. Кроме того, американская сторона потребовала освободить до 25 апреля здание резиденции генконсула РФ в Сиэтле, которое является российской дипсобственностью. В ответ 29 марта Россия объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге. 31 марта было закрыто генеральное консульство в Санкт-Петербурге.

18 декабря 2020 года Госдеп объявил о закрытии консульства во Владивостоке для "оптимизации работы дипломатической миссии США в РФ". Персонал был переведен в посольство в Москве.

После прихода в январе 2021 года в Белый дом Джо Байдена российские власти, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, предложили новой администрации "обнулить" дипломатический конфликт между странами, начатый еще при Бараке Обаме, но Вашингтон решил "скользить по той же наклонной", отвергнув предложение Москвы. 15 апреля 2021 года США выслали десять дипломатов, работающих в посольстве России в Вашингтоне, среди которых, по мнению американской стороны, есть "представители российских разведывательных служб". Эти меры были приняты в связи со "вмешательством" России в американские выборы 2020 года и "кибератаками на ряд американских министерств". В качестве ответной меры на следующий день МИД РФ объявил о выдворении десяти американских дипломатов. Помимо этого, Россия ужесточила правила работы американских диппредставительств - была прекращена практика найма туда граждан РФ и третьих стран и минимизированы поездки сотрудников Госдепартамента в краткосрочные командировки на российской территории (соответствующие визы ограничены до 10 человек в год на основе взаимности). Кроме того, Россия денонсировала меморандум "О понимании в отношении "открытой суши", в соответствии с которым американские дипломаты должны были просто уведомлять МИД РФ о своих поездках по территории России (за пределы 25-мильного радиуса вокруг города, где находится диппредставительство). Теперь они обязаны получать специальное разрешение на каждую поездку.

Запрет найма местного персонала уже сказался на работе американских миссий. С апреля 2021 года перестало предоставлять визовые услуги генеральное консульство в Екатеринбурге, о сокращении сотрудников и количества предлагаемых консульских услуг объявило американское посольство в Москве.