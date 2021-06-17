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Единый день голосования

Что изменится на выборах в Госдуму РФ в 2021 году

Они состоятся 19 сентября в единый день голосования
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 июня 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении даты выборов в Госдуму РФ VIII созыва на 19 сентября 2021 года. Они пройдут в единый день голосования вместе с выборами региональных и муниципальных органов власти в РФ.

Организация и проведение парламентской кампании регулируются Конституцией РФ от 12 декабря 1993 года (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года), федеральными законами "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" от 12 июня 2002 года, "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ" от 22 февраля 2014 года и другими.

Предыдущие парламентские выборы проходили в России в сентябре 2016 года. С тех пор в избирательное законодательство был внесен ряд важных изменений.

ТАСС подготовил материал о некоторых из основных нововведений, в соответствии с которыми будет организована кампания 2021 года.

Многодневное голосование

Голосование на думских выборах впервые может проводиться несколько дней подряд, но не более трех. Соответствующее решение принимает Центральная избирательная комиссия РФ в течение десяти дней со дня официального опубликования указа главы государства о назначении выборов депутатов Госдумы РФ. Пересмотру оно не подлежит. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания времени голосования в последний из трех дней выборов. Ранее на выборы отводился лишь один день. Поправки в законы об основных гарантиях избирательных прав и о выборах депутатов Госдумы были приняты 31 июля 2020 года.

Голосование вне помещений

В случае решения о многодневном голосовании оно может проводиться вне специально оборудованных помещений (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах). Такой порядок предусмотрен и для групп избирателей, которые находятся в населенных пунктах или местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Соответствующие изменения в избирательное законодательство были введены федеральным законом от 31 июля 2020 года.

Голосование электронное и по почте

Впервые законодательно установлена возможность электронного дистанционного голосования избирателей и голосования по почте. Случаи и порядок такого голосования устанавливает Центральная избирательная комиссия РФ. Поправки в избирательное законодательство были приняты 23 мая 2020 года.

Возможность отмены выборов при режиме ЧС

Предусмотрена возможность отложить голосование в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации "при наличии угрозы жизни и (или) здоровью избирателей". Решение об отмене голосования на федеральных выборах на всей территории РФ либо на территории не менее чем одной трети субъектов Федерации принимается Центризбиркомом России. Изменения были внесены в избирательное законодательство РФ 1 апреля и 23 мая 2020 года.

Голосование по месту пребывания

Голосование по открепительным удостоверениям заменено на голосование по месту нахождения избирателя. Гражданин, который в день выборов будет находиться вне места своего жительства (регистрации), вместо получения открепительного удостоверения должен подать заявление о включении своей фамилии в список избирателей по месту пребывания. Заявление подается лично, через портал госуслуг или через МФЦ не ранее чем за 45 дней до выборов и не позднее 14:00 дня, предшествующего голосованию. Соответствующие нормы закреплены в избирательном законодательстве поправками от 1 июня 2017 года и 4 июня 2018 года.

Отмена пересмотра нарезки избирательных участков

Поправками от 1 июня 2017 года исключен пятилетний срок, на который образуются избирательные участки: нарезка участков может не пересматриваться, если в этом нет необходимости. При этом к основаниям для пересмотра добавлено уменьшение численности избирателей на участке до 1,5 тыс. или, напротив, ее увеличение до 3 тыс.

Расширение общефедеральной части списка кандидатов

Общефедеральная часть списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями по единому федеральному округу, расширена с 10 до 15 человек. Соответствующие изменения внесены в статью 39 закона о выборах депутатов Госдумы 20 апреля 2021 года.

Отмена дня тишины

Поправками от 30 апреля 2021 года отменен так называемый день тишины (запрет на агитацию) в день перед выборами при многодневном голосовании. Закон устанавливает, что предвыборная агитация должна быть завершена в 00:00 по местному времени первого дня голосования. Запрет на проведение агитации в дни выборов сохраняется.

Уточнения оснований для исключения одномандатников

В одном одномандатном избирательном округе политическая партия вправе выдвинуть только одного кандидата. Несоблюдение этого требования является основанием для исключения из списка всех претендентов, выдвинутых партией в данном округе, но только до его заверения избирательной комиссией. Соответствующие поправки внесены в статью 35 закона об основных гарантиях избирательных прав граждан и статью 42 закона о выборах депутатов Госдумы. Они приняты в соответствии с решением Конституционного суда РФ от 13 апреля 2017 года.

Новые требования к иноагентам

Кандидаты, получающие зарубежное финансирование, обязаны информировать избирателей о выполнении ими функций иностранного агента. Эти же нормы касаются и кандидатов, аффилированных с лицом-иноагентом. К ним относятся те, кто сам не является иностранным агентом, но в период за два года до назначения выборов входил в состав НКО-иноагента, работал в иностранном СМИ-иноагенте и пр. Все агитационные материалы данных лиц и/или выдвинувших их партий, выступления, платежные документы должны сопровождаться информацией о статусе иноагентов. Закон от 20 апреля 2021 года также ввел запрет иностранным агентам, включая СМИ, участвовать в избирательных кампаниях, в т. ч. вести агитационную работу.

Ограничения для осужденных за преступления средней тяжести

Установлены новые ограничения на выдвижение в качестве кандидатов ранее судимых лиц. Запрет баллотироваться в Госдуму теперь будет касаться не только тех, кто был осужден по особо тяжким и тяжким статьям Уголовного кодекса РФ, но и лиц, совершивших преступления средней тяжести. Речь идет о 50 статьях УК РФ, в частности о вовлечении несовершеннолетних в преступления, склонении к потреблению наркотиков и самоубийству, мошенничестве, отмывании преступных доходов, незаконном привлечении денежных средств участников долевого строительства, публичном оправдании терроризма, неоднократных нарушениях порядка организации и проведения митингов, уничтожении воинских захоронений и др. Ограничение пассивного права, установленное поправками от 23 мая 2020 года, будет действовать до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости за преступления средней тяжести.

Ограничения для лиц, причастных к деятельности экстремистских организаций

Введен временный запрет на участие в выборах лиц, причастных к деятельности экстремистских или террористических организаций. Их учредители и руководители не могут быть выдвинуты кандидатами на выборные должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения о запрете или ликвидации таких организаций, а рядовые сотрудники и лица, чья причастность к их деятельности установлена судом, - в течение трех лет. Трехлетнее ограничение пассивного избирательного права распространяется и на лиц, которые за год до вступления в силу решения суда о признании организации экстремистской выражали ей поддержку. Руководителям таких организаций запрещено избираться в течение пяти лет, если за три года до решения суда они занимали соответствующие должности. На уже состоявшиеся выборы новые нормы не распространяются. Соответствующие изменения внесены в статьи 4 федеральных законов об избирательных правах граждан и о выборах депутатов Государственной думы 4 июня 2021 года.

Новые требования к заполнению подписных листов

Поправками от 23 мая 2020 года закреплено требование собственноручного заполнения избирателем в подписном листе своих фамилии, имени и отчества. В противном случае подписи будут забракованы. Подписной лист изготавливается для заполнения с одной стороны и должен содержать только пять строк.

Кандидаты, имеющие или имевшие судимость, будут обязаны сообщать эти сведения при сборе подписей избирателей в поддержку своего выдвижения. Данная информация должна быть размещена в подписном листе после указания фамилии, имени и отчества кандидата. Соответствующие поправки в избирательное законодательство приняты 20 апреля 2021 года.

Привлечение наблюдателей от общественных палат

Закон от 4 июня 2018 года закрепил право назначать наблюдателей в избирательные комиссии от Общественной палаты РФ, региональных и муниципальных общественных палат и общественных советов при федеральных и региональных органах исполнительной и представительной власти.

Порядок оспаривания решений избиркомов

В случае обжалования решения избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата или списка кандидатов исковое заявление может быть подано в течение пяти дней со дня принятия вышестоящим избиркомом решения оставить жалобу без удовлетворения. Срок подачи в избирком жалобы на решение, действие или бездействие нижестоящей комиссии составляет пять дней. Рассмотреть такую жалобу нужно будет в течение семи дней вместо десяти. Если решение останется в силе, оно может быть обжаловано в суде. Суд не может отменить решение комиссии о регистрации кандидата, оформленное с нарушением требований законодательства, если избирком ранее не известил кандидата об этих нарушениях. Согласно прежним нормам, срок оспаривания отказа в регистрации в вышестоящем избиркоме исчислялся со дня вынесения первоначального решения об отказе. Это зачастую не оставляло истцу достаточного количества времени для обращения в суд. На это, в частности, было указано в постановлении Конституционного суда РФ от 24 марта 2020 года. Соответствующие поправки в избирательное законодательство и Кодекс административного производства РФ приняты 30 апреля 2021 года.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияЕдиный день голосования
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