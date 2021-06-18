История введения многодневного голосования в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 июня председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что голосование на выборах депутатов Госдумы VIII созыва и региональных выборах в сентябре будет проходить в течение трех дней подряд - с 17 по 19 сентября. Указ президента о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября текущего года был подписан 17 июня. В тот же день документ был опубликован и вступил в силу, с этого момента официально началась избирательная кампания.

Впервые практика многодневного голосования была применена в России в 2020 году.

Принятие поправок в избирательное законодательство

21 июля 2020 года Госдума приняла закон, позволяющий проводить выборы в течение нескольких дней подряд, не более трех, в избирательных кампаниях любого уровня (за - 344 депутата, против - 51, воздержавшихся не было). 24 июля того же года документ был одобрен Советом Федерации, 31 июля подписан главой государства и опубликован.

Поправки о многодневном голосовании были внесены в федеральные законы (ФЗ) №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12 июня 2002 года и №20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" от 22 февраля 2014 года. В соответствии с ними №67-ФЗ был дополнен статьей 63.1, №20-ФЗ - статьей 80.1.

Суть законодательной нормы

Решение о проведении голосования на выборах или референдумах в течение нескольких дней подряд, но не более трех, принимает избирательная комиссия, организующая данные выборы или референдумы. На федеральном уровне решение о трехдневном голосовании принимает Центральная избирательная комиссия, в случае проведения избирательных кампаний на региональном и местном уровнях - избиркомы субъектов РФ и местные избирательные комиссии. При совмещении выборов разных уровней (в единый день голосования в РФ) решение о том, сколько дней будет продолжаться голосование, должна принимать избирательная комиссия, которая организует выборы более высокого уровня.

Решение о многодневном голосовании принимается соответствующим избиркомом в течение 10 дней после официальной публикации о назначении выборов или референдума и не подлежит пересмотру.

Многодневное голосование может проводиться вне специально оборудованных помещений (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах). Такой порядок предусмотрен и для групп избирателей, которые находятся в населенных пунктах или местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

Предвыборная агитация должна быть завершена в 00:00 часов по местному времени первого из трех дней выборов. Проведение агитации в дни голосования запрещено.

Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания времени голосования в последний из трех дней выборов.

Многодневное голосование в 2020 году

В законе от 21 июля 2020 года о внесении изменений в №67-ФЗ и №20-ФЗ оговорено, что новые правовые нормы применяются к выборам и референдумам, назначенным уже после вступления данного документа в силу, то есть с 2021 года.

Однако ранее, 23 мая 2020 года, был подписан закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", согласно которому ЦИК России получила возможность самостоятельно определять порядок и сроки голосования граждан "в целях создания условий для защиты здоровья избирателей" (в 2020 году в России началось распространение новой коронавирусной инфекции), но не ранее чем за 10 дней до основного дня голосования. Соответствующие изменения были внесены как пункт 16 в статью 65 закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Кроме того, закон ввел возможность дистанционного электронного голосования граждан - без использования бумажного бюллетеня. В условиях распространения коронавирусной инфекции эти меры должны были помочь не допустить скопления избирателей на участках.

В соответствии с данными поправками Центризбирком 24 июля 2020 года принял решение провести единый день голосования в РФ (ЕДГ) в текущем году в течение трех дней вместо одного, как было ранее. ЕДГ должен был пройти 13 сентября в 83 из 85 регионов (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). По решению ЦИК основным днем голосования осталось 13 сентября, дополнительными стали 11 и 12 сентября. Голосование в течение нескольких дней проходило в регионах, где проводились довыборы в Госдуму, а также выборы исполнительной и законодательной власти субъектов Федерации и их административных центров и совмещенные с ними муниципальные выборы.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в сентябре 2020 года, 84% респондентов отметили удобство голосования в течение трех дней, а 77% поддержали проведение выборов в подобном формате в будущем. По словам Памфиловой, в дальнейшем комиссия будет принимать решение по этому вопросу "в зависимости от эпидемиологической ситуации", а также с учетом других факторов, актуальных к моменту начала избирательных кампаний.

Попытки оспорить новые законодательные нормы

25 августа 2020 года в Верховный суд (ВС) поступил коллективный иск от 100 кандидатов в муниципальные депутаты, выдвинутых в рамках проекта поддержки конкурентных выборов "Объединенные демократы". Заявители попытались оспорить решение ЦИК о трехдневном голосовании и норму о возможности голосовать вне помещений. По мнению истцов, Центризбирком не имеет права самостоятельно устанавливать новый порядок выборов. Однако 27 августа ВС отклонил иск.

Иски в Верховный суд, оспаривающие постановление Центризбиркома о трехдневном голосовании в сентябре 2020 года, подали также партии КПРФ (27 августа) и "Яблоко" (9 сентября). По мнению коммунистов, решение ЦИК было принято уже после начала избирательной кампании и оно противоречит правовым основам, поскольку срок полномочий действующих органов власти истекает во второе воскресенье сентября, а голосование начнется за два дня до этого. "Яблоко" также расценило постановление Центризбиркома как противоречащее федеральному законодательству. Однако ВС отклонил исковые заявления.

Опрос ВЦИОМ 2021 года

16 июня 2021 года ВЦИОМ представил на заседании ЦИК результаты опроса, проведенного 15 июня. 56% респондентов из тех, кто собирается принять участие в выборах в 2021 году, заявили, что "скорее положительно" относятся к предложению голосовать в течение трех дней, 21% дали ответ "скорее отрицательно", 22% эта инициатива оказалась безразличной.

Россиянам также задали вопрос о том, как им лично было бы удобно голосовать. 61% опрошенных заявили, что им была бы удобна возможность голосования в один из трех дней, 34% предпочли бы однодневное голосование. Наибольшее количество сторонников многодневных выборов - 81% - среди самой молодой группы респондентов (от 18 до 24 лет), наименьшее - 57% - в группе 45-59 лет.