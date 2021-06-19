Как проходили съезды "Единой России" перед выборами в Госдуму

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 июня 2021 года в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве открывается первый этап XX съезда партии "Единая Россия". На нем планируется утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы РФ VIII созыва, назначенных на 19 сентября, и рассмотреть проект предвыборной программы, основой которой станет послание президента РФ Федеральному собранию. На съезде ожидается выступление президента РФ Владимира Путина.
Второй этап съезда должен состояться в августе, на нем будет принята программа "Единой России" в окончательной редакции после ее доработки.
ТАСС рассказывает о предвыборных съездах партии, формировании списков кандидатов и представительстве "Единой России" в Госдуме РФ по итогам выборов.
"Единая Россия", съезды партии
Всероссийская политическая партия "Единая Россия" - крупнейшая в РФ политическая партия, обладающая конституционным большинством в парламенте. Образована 1 декабря 2001 года как Всероссийская партия "Единство и Отечество" - Единая Россия" в результате объединения партии "Единство" и движения "Отечество - Вся Россия". Современное название носит с 24 декабря 2003 года. Фактически представлена в Госдуме с 2001 года (после слияния "Единства" и "Отечества" в нижней палате была создана центристская коалиция большинства).
"Единая Россия" четыре раза принимала участие в выборах в Госдуму РФ (2003, 2007, 2011, 2016).
С 2001 года партия провела 19 съездов, из них четыре были посвящены подготовке к думским выборам (все прошли в Москве).
Владимир Путин присутствовал на всех предвыборных съездах: в 2003, 2007 и 2016 годах он посещал партийный форум в качестве президента России, в 2011 году - как председатель партии и премьер-министр РФ. Президент Дмитрий Медведев выступил на съезде в 2011 году, а в 2016 году присутствовал на нем в качестве председателя партии и главы российского правительства.
По итогам двух предвыборных съездов федеральный список кандидатов от "Единой России" возглавлял президент страны (Владимир Путин, 2007; Дмитрий Медведев, 2011).
Предвыборный съезд 20 сентября 2003 года
2 сентября 2003 года был подписан указ президента РФ Владимира Путина о назначении даты голосования в Госдуму IV созыва на 7 декабря. Спустя несколько дней после указа, 20 сентября, в Колонном зале Дома Союзов состоялся предвыборный съезд партии "Единство и Отечество" - Единая Россия" (III съезд партии). На нем выступил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что обычно не принимает участия в межпартийных дискуссиях и старается не посещать подобных мероприятий. Однако он пришел на съезд партии, за которую "голосовал четыре года назад", "в знак благодарности" ее депутатам за совместную работу.
В свою очередь председатель высшего совета партии, министр внутренних дел РФ Борис Грызлов подчеркнул, что "Единая Россия" поддерживает курс президента и идет на выборы как "партия профессионалов и прагматиков" для решения насущных политических и экономических задач. Делегаты съезда приняли предвыборную программу, где, в частности, было заявлено, что "Единая Россия" является "единственной из российских партий, которая открыто принимает на себя ответственность за выполнение самых неотложных задач, поставленных президентом".
На съезде были утверждены списки кандидатов на выборы в Госдуму IV созыва (выборы проводились по смешанной системе: по федеральному и одномандатным округам). Список по федеральному округу включал 268 кандидатов и был разбит на общефедеральную часть и 31 региональную группу. Его возглавил Борис Грызлов. Помимо него в общефедеральную часть вошли сопредседатели высшего совета: глава МЧС Сергей Шойгу, мэр Москвы Юрий Лужков и президент Татарстана Минтимер Шаймиев. В числе кандидатов также были руководители еще 27 субъектов РФ и министр промышленности, науки и технологий РФ Илья Клебанов. По одномандатным округам партия выдвинула 144 кандидата.
По итогам выборов 7 декабря 2003 года список "Единой России" занял первое место среди 18 партий и пяти избирательных блоков, набрав 37,57% голосов. По одномандатным округам были избраны 103 человека. Во фракцию единороссов вошли 300 из 450 депутатов Думы, что составило конституционное большинство. Председателем Госдумы IV созыва был избран единоросс Борис Грызлов.
Предвыборный съезд 1-2 октября 2007 года
2 сентября 2007 года был подписан указ президента РФ Владимира Путина о назначении даты выборов в Госдуму V созыва на 2 декабря. 1-2 октября в Гостином дворе в Москве "Единая Россия" провела предвыборный съезд. Он стал первым этапом VIII партийного съезда (второй состоялся 17 декабря того же года и был посвящен подготовке к президентским выборам).
В работе форума принимали участие более 500 делегатов и свыше 2,5 тыс. гостей. 1 октября перед ними выступил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что в свое время был одним из инициаторов создания "Единой России", которая стала "крупнейшей политической силой", "связующей российское общество". По мнению главы государства, благодаря программе "Единой России" удалось "навести элементарный порядок в стране" и приступить к решению насущных экономических и социальных вопросов.
Владимир Путин принял предложение съезда возглавить список партии на предстоящих выборах. В то же время он отказался вступить в "Единую Россию", предпочитая оставаться беспартийным.
В первый день съезда была принята предвыборная программа "План Путина - достойное будущее великой страны". Председатель партии и глава ее высшего совета Борис Грызлов, выступая с политическим докладом, подчеркнул, что "Единая Россия" намерена обеспечить преемственность нынешнего политического курса и "не допустить социалистических экспериментов" над страной.
2 октября съезд утвердил список кандидатов, впервые сформированный с учетом итогов праймериз. В общефедеральную часть была включена единственная фамилия - президента РФ Владимира Путина. В целом в список вошли 600 человек - максимально допустимое законом количество кандидатов. Он был разбит на 83 региональные группы. 64 из них возглавили губернаторы, еще четыре - федеральные чиновники: вице-премьер Александр Жуков, глава МЧС Сергей Шойгу, глава Минсельхоза Алексей Гордеев, министр природных ресурсов Юрий Трутнев. Выборы в Госдуму проводились по пропорциональной системе, голосование по одномандатным округам было отменено.
2 декабря 2007 года за список "Единой России" проголосовали 64,30% избирателей (первое место среди 11 участвовавших в выборах партий). По итогам распределения мандатов партия заняла 315 мест в Думе, обеспечив себе конституционное большинство. Председателем Госдумы V созыва вновь был избран Борис Грызлов.
Предвыборный съезд 23-24 сентября 2011 года
29 августа 2011 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о проведении выборов Госдумы VI созыва 4 декабря. 23-24 сентября партия провела первый - предвыборный - этап своего XII съезда. Второй состоялся 27 ноября и был посвящен выборам президента РФ в 2012 году.
Свою работу съезд в составе более 600 делегатов начал 23 сентября в Гостином дворе. В первый день участники форума провели обсуждение проекта предвыборной программы, подготовкой которой занимался Институт социально-экономических и политических исследований. Обсуждение проходило в рамках шести секций, две из которых - "Гражданское общество: партнерство и справедливость" и "Социальная политика: к новым стандартам" - посетил премьер-министр Владимир Путин, который с 2008 года также занимал пост председателя партии.
24 сентября предвыборный съезд продолжился в Государственном центральном концертном зале "Россия", расположенном во Дворце спорта "Лужники" (до 2006 года находился в здании гостиницы "Россия"). В форуме, помимо делегатов, участвовали гости и представители СМИ - всего около 11 тыс. человек. Перед ними выступили Дмитрий Медведев и Владимир Путин.
Делегаты приняли предвыборную "Народную программу" и утвердили список кандидатов на выборы, сформированный по итогам праймериз, которые партия провела совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ). По предложению Владимира Путина список возглавил президент РФ. Кроме того, съезд одобрил предложение Дмитрия Медведева поддержать кандидатуру Владимира Путина на президентских выборах в 2012 году. Последний в свою очередь выразил уверенность в победе "Единой России" на выборах в Госдуму и сказал, что в дальнейшем Дмитрий Медведев "сможет <...> возглавить правительство РФ, чтобы продолжить работу по модернизации всех сторон нашей жизни".
В федеральный список кандидатов вошли 600 человек. В общефедеральную часть был включен лишь один - президент Дмитрий Медведев. Список был разбит на 80 региональных групп. Девять из них возглавили первые вице-премьеры РФ Виктор Зубков и Игорь Шувалов, вице-премьеры Александр Жуков, Дмитрий Козак, Игорь Сечин, Вячеслав Володин, глава МЧС Сергей Шойгу, министр природных ресурсов Юрий Трутнев, а также глава президентской администрации Сергей Нарышкин. Первыми номерами еще 53 групп стали руководители регионов.
На выборах 4 декабря 2011 года список "Единой России" набрал 49,32% голосов избирателей (первое место из семи партий). Несмотря на то, что партия лишилась конституционного преимущества, она сформировала фракцию большинства в составе 238 депутатов. Председателем Госдумы VI созыва был избран Сергей Нарышкин.
Предвыборный съезд 26-27 июня 2016 года
17 июня 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму VII созыва на 18 сентября. "Единая Россия" провела свой предвыборный съезд 26-27 июня. Он стал вторым этапом XV съезда партии. Первый прошел 5-6 февраля. Тогда была утверждена процедура праймериз и сформирована комиссия по подготовке программы партии во главе с председателем "Единой России" (с 2012 года), премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
В партийном форуме приняли участие порядка 2 тыс. человек - делегаты и приглашенные гости. В первый день съезда, который проходил в Центральном выставочном зале "Манеж", на дискуссионных площадках состоялось обсуждение проекта предвыборной программы. В ее основу легли предложения, выработанные на тематических форумах, которые после первого этапа XV съезда "Единая Россия" провела в разных федеральных округах.
27 июня перед участниками съезда выступил президент РФ Владимир Путин, который сказал, что считает важным для "Единой России" не потерять доверие избирателей, наработанного годами, и призвал кандидатов не давать "пустых обещаний". В свою очередь Дмитрий Медведев поставил перед претендентами на думские мандаты задачу одержать "чистую победу" на выборах и подчеркнул, что главным результатом должно стать решение важнейших вопросов развития страны.
Съезд одобрил программу "Успех каждого - успех России" и утвердил списки кандидатов по федеральному и одномандатным округам (в 2016 году была возвращена смешанная система выборов). В целом списки были составлены по итогам праймериз, которые партия провела уже без участия ОНФ. Кроме того, председатель партии предложил внести в них дополнительных кандидатов. На состоявшемся ранее заседании высшего и генерального советов было решено включить в предвыборный список первого замглавы Администрации президента РФ Вячеслава Володина, режиссера Станислава Говорухина, прокурора Крыма Наталью Поклонскую, командующего ВДВ Владимира Шаманова, полярника Артура Чилингарова, а также руководителей 19 субъектов РФ.
В целом федеральный список включал 400 фамилий, его возглавил Дмитрий Медведев (единственный кандидат в общефедеральной части). Региональная часть была разбита на 36 групп. Еще 206 кандидатов партия выдвинула в одномандатных округах.
На выборах 18 сентября 2016 года по федеральному округу "Единая Россия" набрала 54,20% голосов (первое место среди 14 партийных списков), по одномандатным округам были избраны 203 кандидата. В новом составе Думы партия получила 344 мандата - абсолютный рекорд за всю историю нижней палаты парламента, вновь обеспечив себе конституционное большинство. Спикером Госдумы VII созыва был избран Вячеслав Володин.