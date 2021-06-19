Как проходили съезды "Единой России" перед выборами в Госдуму

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 июня 2021 года в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве открывается первый этап XX съезда партии "Единая Россия". На нем планируется утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы РФ VIII созыва, назначенных на 19 сентября, и рассмотреть проект предвыборной программы, основой которой станет послание президента РФ Федеральному собранию. На съезде ожидается выступление президента РФ Владимира Путина.

Второй этап съезда должен состояться в августе, на нем будет принята программа "Единой России" в окончательной редакции после ее доработки.

ТАСС рассказывает о предвыборных съездах партии, формировании списков кандидатов и представительстве "Единой России" в Госдуме РФ по итогам выборов.

"Единая Россия", съезды партии

Всероссийская политическая партия "Единая Россия" - крупнейшая в РФ политическая партия, обладающая конституционным большинством в парламенте. Образована 1 декабря 2001 года как Всероссийская партия "Единство и Отечество" - Единая Россия" в результате объединения партии "Единство" и движения "Отечество - Вся Россия". Современное название носит с 24 декабря 2003 года. Фактически представлена в Госдуме с 2001 года (после слияния "Единства" и "Отечества" в нижней палате была создана центристская коалиция большинства).

"Единая Россия" четыре раза принимала участие в выборах в Госдуму РФ (2003, 2007, 2011, 2016).

С 2001 года партия провела 19 съездов, из них четыре были посвящены подготовке к думским выборам (все прошли в Москве).

Владимир Путин присутствовал на всех предвыборных съездах: в 2003, 2007 и 2016 годах он посещал партийный форум в качестве президента России, в 2011 году - как председатель партии и премьер-министр РФ. Президент Дмитрий Медведев выступил на съезде в 2011 году, а в 2016 году присутствовал на нем в качестве председателя партии и главы российского правительства.

По итогам двух предвыборных съездов федеральный список кандидатов от "Единой России" возглавлял президент страны (Владимир Путин, 2007; Дмитрий Медведев, 2011).

Предвыборный съезд 20 сентября 2003 года

2 сентября 2003 года был подписан указ президента РФ Владимира Путина о назначении даты голосования в Госдуму IV созыва на 7 декабря. Спустя несколько дней после указа, 20 сентября, в Колонном зале Дома Союзов состоялся предвыборный съезд партии "Единство и Отечество" - Единая Россия" (III съезд партии). На нем выступил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что обычно не принимает участия в межпартийных дискуссиях и старается не посещать подобных мероприятий. Однако он пришел на съезд партии, за которую "голосовал четыре года назад", "в знак благодарности" ее депутатам за совместную работу.

В свою очередь председатель высшего совета партии, министр внутренних дел РФ Борис Грызлов подчеркнул, что "Единая Россия" поддерживает курс президента и идет на выборы как "партия профессионалов и прагматиков" для решения насущных политических и экономических задач. Делегаты съезда приняли предвыборную программу, где, в частности, было заявлено, что "Единая Россия" является "единственной из российских партий, которая открыто принимает на себя ответственность за выполнение самых неотложных задач, поставленных президентом".

На съезде были утверждены списки кандидатов на выборы в Госдуму IV созыва (выборы проводились по смешанной системе: по федеральному и одномандатным округам). Список по федеральному округу включал 268 кандидатов и был разбит на общефедеральную часть и 31 региональную группу. Его возглавил Борис Грызлов. Помимо него в общефедеральную часть вошли сопредседатели высшего совета: глава МЧС Сергей Шойгу, мэр Москвы Юрий Лужков и президент Татарстана Минтимер Шаймиев. В числе кандидатов также были руководители еще 27 субъектов РФ и министр промышленности, науки и технологий РФ Илья Клебанов. По одномандатным округам партия выдвинула 144 кандидата.

По итогам выборов 7 декабря 2003 года список "Единой России" занял первое место среди 18 партий и пяти избирательных блоков, набрав 37,57% голосов. По одномандатным округам были избраны 103 человека. Во фракцию единороссов вошли 300 из 450 депутатов Думы, что составило конституционное большинство. Председателем Госдумы IV созыва был избран единоросс Борис Грызлов.

Предвыборный съезд 1-2 октября 2007 года

2 сентября 2007 года был подписан указ президента РФ Владимира Путина о назначении даты выборов в Госдуму V созыва на 2 декабря. 1-2 октября в Гостином дворе в Москве "Единая Россия" провела предвыборный съезд. Он стал первым этапом VIII партийного съезда (второй состоялся 17 декабря того же года и был посвящен подготовке к президентским выборам).

В работе форума принимали участие более 500 делегатов и свыше 2,5 тыс. гостей. 1 октября перед ними выступил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что в свое время был одним из инициаторов создания "Единой России", которая стала "крупнейшей политической силой", "связующей российское общество". По мнению главы государства, благодаря программе "Единой России" удалось "навести элементарный порядок в стране" и приступить к решению насущных экономических и социальных вопросов.