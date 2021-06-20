Биография Анатолия Лысенко

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 июня 2021 года стало известно, что на 85-м году жизни умер тележурналист, генеральный директор телеканала "Общественное телевидение России" Анатолий Лысенко.

Анатолий Григорьевич Лысенко родился 14 апреля 1937 года в Виннице Винницкой области Украинской ССР (ныне - Украина).

В 1960 году окончил экономический факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ; ныне - Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II) по специальности инженер-экономист. В 1964-1965 годы - аспирант кафедры "Политэкономия" Всесоюзного заочного института железнодорожного транспорта (ныне - Российский государственный открытый технический университет путей сообщения) в Москве.

С 1959 года был внештатным автором и ведущим молодежных программ на Центральном телевидении Государственного комитета Совета министров СССР по телевидению и радиовещанию (ЦТ Гостелерадио СССР). Среди них "Проспект молодости", "Мир и молодежь", "Диалог", "Аукцион" и другие. В 1960-1964 годы - мастер, технолог, заместитель начальника планового отдела Люблинского литейно-механического завода (Москва).

С 1964-го по 1970 год преподавал экономику промышленности и политэкономию в московских техникумах и Всесоюзном заочном политехническом институте (ныне - Московский государственный открытый университет им. В.С. Черномырдина в составе Московского политехнического университета).

С 1968 года Анатолий Лысенко работал на постоянной основе на Центральном телевидении Гостелерадио СССР: был редактором, спецкором, редактором-консультантом. В 1990-1991 годы - заместитель главного редактора главной редакции программ для молодежи ЦТ Гостелерадио СССР. Участвовал в организации телепередач: КВН, "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!", "Что? Где? Когда?" и других. В 1987 году создал вечернюю пятничную информационно-развлекательную программу "Взгляд", ставшую одним из символов перестройки. Анатолий Лысенко был руководителем "Взгляда" до 1990 года.

В 1990 году был назначен генеральным директором учрежденной в том же году Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), занимал эту должность до 1996 года. Одновременно был первым заместителем председателя ВГТРК Олега Попцова (с декабря 1993 года). Возглавлял дирекцию "РТР-фильм". В 2001-2012 годы - советник председателя, затем генерального директора ВГТРК Олега Добродеева.

С 1996-го по 2000 год - председатель Комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации Москвы. В 1997 году участвовал в создании телекомпании "ТВ Центр", в 1997-1999 годы был членом совета директоров компании.

С 2002 года был президентом Международной академии телевидения и радио, (Москва) в последний раз переизбирался на этот пост в 2021 году.

В 2003-2004 годывел на Первом канале передачу "Программа передач на вчера", посвященную истории советского телевидения.

В 2009-2021 годы был профессором департамента медиа факультета коммуникаций, медиа и дизайна Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".

18 июля 2012 года указом президента РФ Владимира Путина Анатолий Лысенко был назначен генеральным директором автономной некоммерческой организации "Общественное телевидение России" (ОТР).

Был членом президиума Союза журналистов Москвы, членом правления Академии российского телевидения (с 1994 года). Входил в состав коллегии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать; 2005-2020), возглавлял общественный совет при Роспечати (2007-2012).

Имел звания: заслуженный деятель искусств РФ (1999), заслуженный журналист РФ (2018).

Был лауреатом Государственной премии СССР в области литературы и искусства (1978; за документальный цикл "Наша биография"), премии правительства РФ 2014 года в области средств массовой информации ("за персональный вклад в развитие средств массовой информации"). Награжден орденами Дружбы (1996), "За заслуги перед Отечеством" IV (2007) и III (2011) степеней, Почета (2016). Получил благодарность президента РФ Бориса Ельцина (1997) и правительства РФ (2017).

Среди общественных наград: премии Союза журналистов России, телепремия ТЭФИ (2004; в номинации "За личный вклад в развитие Российского телевидения"), Золотая медаль им. Льва Николаева (2012).

Автор книг "ТВ: живьем и в записи" (2011), "Живьем и в записи" (2012); сценариев более 55 полнометражных документальных фильмов ("Стратегия победы", "Наша биография", "20 минут из жизни Юрия Петрова", "Афганские репортажи" и другие).

Был женат. У него осталась супруга - Валентина Ефимовна Лысенко (род. 1943), инженер. Дочь - Марьяна (род. 1970), главный врач Московской городской клинической больницы №52, Герой Труда РФ (2020). Сын - Виктор (род. 1976).