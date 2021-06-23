Случаи аномальной московской жары с конца XIX века до наших дней

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил об установлении нового температурного максимума июня в Москве. По его словам, между 14:00 и 15:00 часами воздух в столице прогрелся до 34,8 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд по самой высокой июньской температуре в Москве был установлен 21 июня 1901 года и составлял 34,7 градуса. По данным Гидрометцентра, причиной жаркой погоды стал мощный гребень субтропического антициклона, вытянувшийся над территорией европейской части России со стороны Иранского нагорья.

О случаях аномальной жары в Москве - в материале ТАСС.

Метеонаблюдения в Москве

Регулярные метеонаблюдения в Москве ведутся с 1 января 1879 года. В этот день профессор кафедры земледелия Петровской земледельческой и лесной академии (ныне Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева) Анатолий Фадеев снял первые отсчеты по метеорологическим приборам. Это положило начало непрерывным наблюдениям за погодой в Москве, которые стали вестись в действующей при академии метеорологической обсерватории (ныне носит имя профессора Владимира Михельсона). Фактическая погода и температурные рекорды в столице определялись по ее измерениям вплоть до 1948 года. Затем главной (опорной) метеостанцией Москвы стала станция на ВДНХ. В настоящее время именно ее показания учитываются при регистрации рекордов погодных явлений в столице.

Рекорды летних месяцев, самый теплый день в году

По данным Гидрометцентра, среднемесячная температура в столице для июня составляет 17 градусов, для июля - 19,2 градуса, для августа - 17 градусов.

За всю историю регулярных метеонаблюдений в Москве рекордным значением тепла для июня до сих пор было 34,7 градуса (зафиксировано 21 июня 1901 года). Рекорд июля - 38,2 градуса (29 июля 2010 года), августа - 37,3 градуса (6 августа 2010 года). Июльский рекорд также является абсолютным максимумом температуры для столицы.

По среднемесячной температуре самыми теплыми на текущий момент считаются июнь 1999 года (21,4 градуса), а также июль и август 2010 года (26,0 и 21,8 соответственно).

К настоящему времени 51 из 92 суточных температурных максимумов для летних дней установлены в XX веке: 25 были зарегистрированы до 1950 года и 26 - во второй половине прошлого столетия. 12 климатических рекордов тепла были зафиксированы еще в XIX веке. В нынешнем столетии установлено 29 рекордов, включая два июньских дня 2021 года.

Случаи аномальной московской жары в XIX веке

В конце XIX - начале XX века на территории России неоднократно наблюдалось жаркое засушливое лето. Засухи приводили к неурожаю и голоду среди бедных слоев населения, что способствовало распространению таких болезней, как цинга и тиф. Не обходила аномально жаркая погода и Московский регион. Так, дневные максимумы для ряда московских летних дней, установленные еще в конце XIX века, не побиты до сих пор. В частности, среди них три июньских дня: 18 июня 1895 года (31,3 градуса), 19 июня 1897 года (31,8), 29 июня 1898 года (33,3).

1901 год

Во время засухи 1901 года в июне в Москве установилась 30-градусная жара. Ее пик пришелся на 21 июня, когда было зафиксировано 34,7 градуса. Это значение до 2021 года являлось максимальным для июня в столице. По данным архивных документов метеообсерватории Московского сельскохозяйственного института, в июле 1901 года дневная температура воздуха поднималась до 28,2 градуса, в августе - до 32,7. Из-за жаркой и засушливой погоды в центральной полосе России была собрана лишь половина от прошлогоднего объема урожая, однако голода тогда удалось избежать за счет раздачи хлеба крестьянам за казенный счет.

1917 год

Теплее обычного было лето 1917 года. До сих пор не побиты установленные тогда два суточных рекорда тепла: 30 июня (33,5) и 3 июля (32,2). До 2021 года рекордным было значение также для 22 июня (31,8).

1920 и 1921 годы

В засушливое лето 1920 года жаркими в Москве были июль и особенно август, температура в те месяцы несколько недель держалась выше 35 градусов. Рекорд тепла, зарегистрированный 7 августа 1920 года (36,8), в течение 90 лет являлся также абсолютным максимумом для столицы (побит в 2010 году).

Следующий год был также засушливым. Особенно жарким в столице был июнь 1921 года. Действующими до сих пор остаются два суточных рекорда тепла, зарегистрированных в тот год: 1 июня (33,1) и 3 июня (31,4).

1938 год

Аномальная теплая погода в Москве наблюдалась в июле и августе 1938 года. Восемь установленных тогда суточных максимумов до сих пор не побиты.

1948 и 1954 годы

Жаркими были июнь и август 1948 года и август 1954 года. До сих пор не побиты рекорды, установленные в 1948 году для 8 июня (32,4), 9 июня (32,1) и 24 июня (33,5). До 2021 года действующим рекордом было также значение для 23 июня (33,6).

1972 год

В 1972 году все три летних месяца были аномально теплыми. Жаркая погода (25-30 градусов и выше) установилась со второй половины августа и не ослабевала до конца месяца. Обстановка осложнялась почти полным отсутствием дождей. Жара и засуха привели к лесным пожарам в Подмосковье, с 20-х чисел августа столицу накрыл смог от горящих торфяников. До сих пор не побиты установленные тогда шесть суточных рекордов тепла: жарче всего в Москве было 7 июля и 21 августа (34,8).

1981 и 1988 годы

Теплее обычного было московское лето 1981 года. 30-градусная жара установилась с конца июня, в июле было девять дней с температурой 30 градусов и выше. Пиковым значением летнего сезона 1981 года стало 35 градусов (22 июля).

Похожая ситуация сложилась в 1988 году, особенно жаркими были июнь и июль. Два суточных максимума, зарегистрированные в тот год в Москве до сих пор не побиты. Это 6 июня (32,5) и 7 июня (32,7).

1998 год

Аномально теплым был июнь 1998 года: жара продолжалась с начала месяца до 20-х чисел. В течение восьми дней температура воздуха в столице прогревалась до 30 градусов и выше. До настоящего времени остаются действующими шесть установленных тогда суточных рекордов тепла: 10 июня (30,0), 11 июня (31,3), 12 июня (30,8), 13 июня (30,3), 14 июня (33,4) и 15 июня (33,9). На фоне жары 20 июня произошла одна из самых сильнейших бурь в Московском регионе: шквалистый ветер, сопровождаемый интенсивной грозой, ливнем и градом, достигал скорости 15-20 м/с (в Подмосковье - местами 30 м/с). От непогоды погибли 11 человек в Москве и области.

1999 год

Рекордно теплым был июнь 1999 года. Практически весь месяц держалась жаркая сухая погода, в течение 18 дней дневная температура воздуха прогревалась до 28-32 градусов. Средняя температура первого летнего месяца составила 21,4 градуса, что позволило июню 1999 года стать самым теплым в Москве за всю историю.

2010 год

Московское лето 2010 года повторило ситуацию, сложившуюся в 1972 году. К рекордно жаркой и сухой погоде, наблюдавшейся с двадцатых чисел июня до середины августа, привел малоподвижный антициклон, зависший над всей территорией европейской части России. В результате затяжной жары загорелись подмосковные торфяники, в результате столицу заволокло едким дымом. Всего летом 2010 года был установлен 21 новый суточный рекорд тепла - для двух дней июня, 10 дней июля и девяти дней августа. Самым жарким было 29 июля, когда воздух прогрелся до 38,2 градуса. Это значение в настоящее время является абсолютным максимумом для июля и года в целом в Москве. 6 августа, когда было зарегистрировано 37,3 градуса, стало самым жарким августовским днем в столице. Кроме того, июль и август 2010 года стали самыми теплыми в истории метеонаблюдений.

2013 и 2014 годы

До 30-градусной отметки столбики термометров на метеостанции ВДНХ поднимались в июне 2013 года и летом 2014 года. До сих пор не побиты суточные рекорды тепла, установленные в те года: 27 июня 2013 года (32,0), а также 4 июня (29,5) и 5 июня (31,6) 2014 года.

2020 год

Прошлое лето не отличалось сильной жарой. Самым теплым в летний сезон 2020 года стал июнь, в нем было 16 дней с дневной температурой 25 градусов и выше. Пик жары пришелся на 17 июня, когда было зафиксировано 31,4 градуса. Это значение стало новым суточным максимумом для этого дня.

2021 год

В летний период 2021 года в Москве пока установлены два климатических рекорда тепла: 22 июня (33,7) и 23 июня (34,8).