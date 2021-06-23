Биография диктора Виктора Балашова

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 июня стало известно, что на 97-м году жизни умер советский и российский теле- и радиоведущий, народный артист России Виктор Балашов.

Виктор Иванович Балашов родился 24 декабря 1924 года в Москве в семье Ивана Ивановича и Ксении Яковлевны Балашовых. Его отец, комиссар дивизии, погиб под Смоленском в начале Великой Отечественной войны. Мать была домохозяйкой.

В школьные годы Виктор Балашов посещал занятия в спортивных и драматических кружках. В начале 1940-х годов стал чемпионом Москвы по самбо, также занимался в молодежной театральной студии при МХАТ им. М. Горького под руководством народной артистки СССР Аллы Тарасовой.

В 1941 году Виктор Балашов, прибавив себе в документах три года, ушел добровольцем на войну. Был разведчиком, получил несколько ранений. После наиболее тяжелого - в бою под Орлом летом 1943 года - проходил длительное лечение в эвакуационных госпиталях. Был комиссован, в 1944 году вернулся в Москву.

В 1944 году, пройдя отборочный конкурс, был принят на Всесоюзное радио диктором-практикантом. Учился мастерству у Юрия Левитана.

В 1947 году Виктор Балашов стал диктором Центрального телевидения (ЦТ). Представлял в эфире фильмы и передачи. В конце 1940-х годов уехал во Владивосток, где работал на местном радио.

В 1950 году по приглашению телевизионного режиссера Александра Степанова вернулся в столицу и возобновил работу на ЦТ.

В разное время вел передачи "Эстафета новостей", "Время", "Победители", "Голубой огонек", "Требуются, требуются…".

12 апреля 1961 года Виктор Балашов озвучил в телевизионном эфире сообщение ТАСС о полете Юрия Гагарина в космос.

В середине 1990-х годов работал на канале "2x2", вел передачу "Седьмое небо". Завершил карьеру на телевидении в 1996 году.

В 2000-х годах Виктор Балашов вел авторскую программу "Поговорим по душам" на радиостанции "Говорит Москва".

Снимался в фильмах "Адмирал Ушаков" (1953, режиссер Михаил Ромм), "Рождество в Вигала" (1980, Марк-Тоомас Соосаар) и "Аномалия" (1993, Юрий Елхов). Принимал участие в озвучивании анимационного фильма "Возвращение" (1980, режиссер Владимир Тарасов).

16 октября 2005 года Виктор Балашов участвовал в выборах в Белгородскую областную думу IV созыва. Баллотировался под №1 по списку ЛДПР. По итогам выборов партия получила 6,75% голосов и право делегировать в облдуму двух человек. Виктор Балашов от мандата отказался.

Был членом Международной академии телевидения и радио.

Народный артист РФ (1997).

Был награжден двумя орденами Красной Звезды, а также орденами "Знак Почета", Отечественной войны I степени (1985) и Почета (2015).

В 2015 году Виктор Балашов был удостоен премии Российского союза боевых искусств "Золотой пояс" в почетной номинации "На службе Отечеству".

Был дважды женат. Первая супруга работала врачом. Вторая жена - артистка Московского театра оперетты Нелли Крылова. Дочь - Маргарита, сын - Виктор.

Жизни и деятельности Виктора Балашова были посвящены документальные фильмы "Виктор Балашов" (2002, режиссер Владимир Меньков) и "Диктор Иванович. Солдат телевидения" (2014, Алексей Панков).