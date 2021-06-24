Биография балерины Ольги Моисеевой

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 июня стало известно, что на 93-м году жизни умерла народная артистка СССР балерина Ольга Моисеева.

Ольга Николаевна Моисеева родилась 25 декабря 1928 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

В 1947 году окончила Ленинградское хореографическое училище (ныне Академия русского балета им. А. Я. Вагановой, Санкт-Петербург) по классу народной артистки РСФСР Агриппины Вагановой.

В 1947-1973 годах - ведущая солистка балетной труппы Ленинградского академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Государственный академический Мариинский театр, Санкт-Петербург). Среди исполненных ею партий были: Китри в "Дон Кихоте" Людвига Минкуса, Жизель в одноименном балете Адольфа Адана, Одетта-Одиллия в "Лебедином озере" Петра Чайковского, Зарема в "Бахчисарайском фонтане" Бориса Асафьева, Эгина в "Спартаке" и Гаянэ в одноименном балете Арама Хачатуряна, Бьянка в "Отелло" Алексея Мачавариани, Мехменэ Бану в "Легенде о любви" Арифа Меликова, Лауренсия в одноименном балете Александра Крейна.

С 1972 года Ольга Моисеева являлась балетмейстером-репетитором Государственного академического Мариинского театра. В числе ее учениц - народные артистки России Галина Мезенцева, Алтынай Асылмуратова, Юлия Махалина, Светлана Захарова, Ирма Ниорадзе.

В 1998 году возглавляла жюри IV Международного балетного конкурса "Ваганова-prix" (Санкт-Петербург).

Народная артистка СССР (1983).

Была награждена орденом Дружбы (2008).

Лауреат III Всемирного фестиваля молодежи и студентов (1951, Восточный Берлин, ГДР) и высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" (2007).

Творчеству балерины посвящен телевизионный фильм-концерт "Танцует Ольга Моисеева" (1971).