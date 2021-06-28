Что такое QR-коды и история их использования

ТАСС-ДОСЬЕ. С 28 июня заведения общепита в Москве (кроме летних веранд и сезонных кафе) смогут посещать только привившиеся от коронавируса, переболевшие COVID-19 в течение шести последних месяцев либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней. Для подтверждения на входе придется предъявлять специальный QR-код.

Об истории этого вида маркировки - в материале ТАСС.

QR-код

QR-код (англ. Quick Response, "код быстрого реагирования") - двухмерный штрих-код. Он представляет собой набор черных квадратов, упорядоченных на квадратной сетке на белом фоне, и приспособлен для быстрого считывания и распознавания с помощью фотокамер. Им можно зашифровывать в удобном для чтения машиной формате различную информацию.

Формат QR-кодов был разработан в 1994 году японской компанией Denso и первоначально использовался для автоматизации процессов на фабриках.

Широкое распространение он получил в 2000-х годах благодаря появлению смартфонов, которые могут считывать QR-коды при простом наведении камеры. Этими кодами можно шифровать адреса в интернете, географические координаты, визитные карточки, купоны на скидку и т.д.

В отличие от обычного одномерного штрих-кода, QR-код может вмещать достаточно большой объем данных (до 7 089 цифр или 4 296 букв, цифр и специальных символов). В систему двухмерных кодов заложен специальный алгоритм исправления ошибок: даже если 30% изображения будет повреждено или камера "смажет" его при сканировании, оно все равно будет считываться корректно. Также QR-код читается, даже если камера его "видит" под наклоном.

Примеры использования

QR-коды используются в настоящее время практически во всех сферах жизнедеятельности:

с их помощью шифруются URL-адреса в интернете. Например, на уличных табличках, путеводителях, упаковке, рекламе. Это позволяет не вписывать полностью электронный адрес, а быстро его сканировать при помощи камеры;

QR-коды или их производные широко применяются на транспорте. С их помощью можно закодировать номер билета, который будет считан турникетом или контролером при помощи терминала;

в 2010-х годах сначала в Китае, а затем и других странах стали пользоваться популярностью системы оплаты при помощи QR-кодов. В КНР на долю онлайн-платежных систем Alipay и WeChat приходится порядка 80% всех транзакций. В России по такому принципу работают Система быстрых платежей (СБП), а также система бесконтактных платежей Сбербанка России;

QR-коды также широко применяются в различных технических процессах. Например, чтобы сотрудники промышленных предприятий или, например, железнодорожных депо при обслуживании станков или подвижного состава проверяли наличие всех необходимых механизмов и деталей, на них наносят QR-коды. После завершения обслуживания они считывают штрих-коды, которые "засчитываются" в контрольном списке.

Применение в период пандемии

Впервые технологию QR-кодов во время эпидемии COVID-19 стали использовать в КНР, где ранее эта технология широко применялась в мобильных приложениях с встроенными платежными системами. К приложениям с функцией считывания QR-кода в январе 2020 года были дополнительно привязаны удостоверения личности граждан. Такой QR-код нужно было сканировать при входе в транспорт или учреждение, а также в общественные места (торговые центры, рынки, кафе, парки и пр.). Информация поступала в базу данных контролирующих органов, что позволяло узнать о контактах человека с установленными носителями коронавируса, посещениях очагов заболевания или нарушениях условий карантина.

Кроме того, компания Alibaba запустила мини-программу с использованием QR-кодов внутри популярных приложений, получившую название "Код здоровья". Основываясь на данных о перемещении граждан, в частности людей, приехавших из небезопасной с точки зрения заражения коронавирусом страны, города или района или имевших контакты с инфицированными, программа присваивает им статус, который отображается в виде цвета - зеленого, желтого или красного (обладатели красных QR-кодов должны соблюдать строгие карантинные меры). Все эти меры действуют в КНР и в настоящее время.

Во Франции с 6 апреля 2020 года граждане могли пользоваться QR-кодом в качестве пропусков, подтверждающих обоснованность их выхода из дома в условиях самоизоляции, введенной в стране из-за пандемии. 17 апреля QR-коды полностью заменили введенные ранее бумажные разрешительные документы. Коды необходимо было получать на веб-сайте министерства внутренних дел или правительства и распечатать или скачать в формате PDF на смартфон. Как и в бумажной версии, онлайн нужно было указать имя, фамилию, адрес, причину выхода из дома, дату и время выхода. QR-код требовалось предъявлять полиции в случае проверки. 15 июня эти коды были отменены вместе с режимом всеобщей самоизоляции, но в октябре 2020 года вновь введены из-за повторного локдауна.

Схожим образом действовало и большинство других европейских стран. В апреле - мае 2021 года, по мере роста числа вакцинированных, там также начали выдавать "паспорта вакцинированных" в виде QR-кода, подтверждающего прохождение полного курса из двух компонентов вакцины от коронавируса. Они разрешают перемещаться между странами Евросоюза, а в странах, где еще не сняты все карантинные ограничения - посещать заведения общепита и т.д.

Пандемия в России

В России и Москве QR-коды для контроля за режимом самоизоляции начали вводить в апреле 2020 года. С 15 апреля 2020 года в столице они стали обязательными для любой поездки на транспорте, включая личный автомобиль. Эти "цифровые пропуска" могли получать сотрудники организаций, которые продолжали работать в условиях пандемии, а также простые граждане для необходимых поездок (в том числе в лечебные заведения). При этом система была настроена на минимизацию проверок вручную: буквенно-цифирная комбинация, для которой был сгенерирован QR-код, была привязана к транспортной карте "Тройка" или номеру автомобиля. Без него пассажир просто не мог пройти через турникеты в метро, а при попытке проехать на собственной машине ее владелец получал штраф. Цифровые пропуска были отменены в Москве с 9 июня 2020 года.

В октябре 2020 года QR-коды были введены в Москве в качестве меры по отслеживанию контактов. Заведения общепита, магазины и торговые центры могли повесить этот QR-код на входе, чтобы все посетители их сканировали и потом получали уведомления, если у кого-то из присутствовавших одновременно с ними в помещении впоследствии был выявлен коронавирус. Данная система продолжает действовать в добровольном порядке как для владельцев заведений, так и для посетителей.

Специальные QR-коды в виде сертификатов для вакцинированных начали выдавать на сайте Госуслуг с января 2021 года. При сканировании открывается страница на сайте Госуслуг, на которой высвечивается информация о действительности сертификата, инициалы и дата рождения владельца, а также первые две и последние три цифры серии и номера паспорта (их необходимо сверять с документами, удостоверяющими личность), а также дата, по которую действует сертификат. Аналогично работают и коды, выданные вакцинированным или переболевшим на сайте мэрии Москвы, но в этом случае не показывается номер паспорта.