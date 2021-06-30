Что известно о поддержке материнства и семей с детьми в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 июня президент Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что семьи с детьми в возрасте шести лет должны получить единовременную выплату к началу нового учебного года в 10 тыс. рублей, даже если их ребенок не идет в школу в этом году.

О том, какая поддержка оказывается в настоящее время матерям и семьям с детьми в России, - в материале ТАСС.

Выплаты по беременности и родам

До 30 июня 2021 года включительно женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях на раннем сроке беременности (до 12 недель включительно), предусматривалась единовременная выплата. С 1 февраля 2021 года ее размер составлял 708 рублей.

Вышедшие в декретный отпуск получают пособие по беременности и родам или декретные (за 140 дней при обычных родах, за 156 дней при осложнениях, за 194 дня при многоплодной беременности). Оно рассчитывается исходя из среднего дневного заработка. Минимальный размер пособия в 2021 году при обычных родах составляет 58 878 рублей (максимальный - 340 795 рублей), при осложненных - 65 607 рублей (379 743 рублей), при многоплодной беременности - 81 589 тыс. рублей (472 245 рублей).

При рождении ребенка женщины получают разовую выплату в размере 18 886 рублей (с 1 февраля 2021 года). В случае рождения двух и более детей она выдается на каждого ребенка.

Ежемесячные пособия на детей

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса с 1 июня было удвоено минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет - до 6 752 рублей. С 1 февраля 2021 года его размер был увеличен до 7 083 рублей. При этом ежемесячная выплата по уходу за ребенком, которая платится из расчета 40% от среднего заработка, не может превышать 29 600 рублей.

В качестве дополнительной поддержки установлены ежемесячные выплаты на родившегося (усыновленного) с 1 января 2018 года первого или второго ребенка до достижения им возраста трех лет. Право на это пособие имеют семьи со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов, действующих в регионе проживания. Размер ежемесячной выплаты в каждом субъекте РФ индивидуален, в среднем он составляет 10-15 тыс. рублей.

Кроме того, с 1 января 2020 года введены ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет. Право на данное пособие получили семьи, в которых среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум, установленный в регионе их проживания. В 2020 году размер выплаты составлял 50% от величины прожиточного минимума (в среднем по России - 5,5 тыс. рублей в месяц). Первоначально заявления на это ежемесячное пособие планировалось принимать с 1 июля 2020 года, но из-за распространения заболевания, вызванного COVID-2019, Путин распорядился начать эти выплаты уже в июне. С 1 января 2021 года в соответствии с подписанным 10 марта текущего года указом президента назначение этой выплаты будет назначаться более адресно и может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума в зависимости от дохода семьи (заявления на перерасчет стали принимать с 1 апреля).

Также ежемесячные компенсационные выплаты получают те, кто осуществляет уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы. В настоящее время неработающие родитель, усыновитель или опекун получают 10 тыс. рублей в месяц, другие лица - 1,2 тыс. рублей. Выплата производится вместе с пенсией, назначенной ребенку-инвалиду. Помимо этого дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату, с 1 февраля 2021 года она составляет 2 919 рублей.

Дополнительная поддержка семей с детьми в 2020 году в условиях пандемии

В 2020 году для поддержки семей с детьми были введены дополнительные пособия. В апреле - июне семьям с детьми до трех лет ежемесячно дополнительно выплачивалось по 5 тыс. рублей на каждого ребенка (в соответствии с указами президента от 7 апреля и 11 мая 2020 года). Кроме того, в апреле - сентябре безработные родители получали дополнительные выплаты по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Также в 2020 году семьи с детьми получили две единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка - в возрасте 3-16 лет и до 16 лет (в соответствии с указами президента от 11 мая и 23 июня 2020 года).

Нововведения в 2021 году

21 апреля 2021 года Путин в ходе своего послания Федеральному собранию РФ поручил правительству к 1 июля подготовить систему мер поддержки семей с детьми с целью "свести к минимуму угрозу бедности для таких семей".

В результате с 1 июля 2021 года единовременная выплата женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель), была заменена на ежемесячное пособие. На него можно рассчитывать, если доход на человека в семье не превышает прожиточный минимум на душу населения в регионе проживания. Размер ежемесячного пособия составит 50% от прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе проживания (в среднем по стране - 6,3 тыс. рублей).

С 1 июля 2021 года вводятся ежемесячные выплаты на детей 8-16 лет, которые растут в неполных семьях и где доход меньше одного регионального прожиточного минимума. Ее размер составит 50% величины прожиточного минимума для детей в регионе проживания (в среднем по стране - 5,6 тыс. рублей). Эта выплата распространяется также на детей-сирот, не находящихся на полном государственном обеспечении, получать ее будет опекун или попечитель ребенка.

С 1 сентября 2021 года вводится оплата больничного по уходу за ребенком до 7 лет включительно в размере 100% от среднего заработка (в н.в. больничный зависит от трудового стажа).

В связи продолжающейся эпидемией коронавируса семьи с детьми получат в 2021 году по 10 тыс. рублей на каждого ребенка школьного возраста и на первоклассника. Обратиться за этой единовременной выплатой можно будет с 15 июля до 1 ноября 2021 года. По оценке Минтруда, ее смогут получить родители более 20 млн детей.

Кроме того, по поручению президента с 25 мая по 15 сентября 2021 года действует программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря. Она предполагает возмещение 50% стоимости оплаченных путевок, вернуть можно будет до 20 тыс. рублей. По данным правительства, воспользоваться программой смогут более 350 тыс. семей.

Материнский капитал

Помимо пособий с 2007 года действует такая форма поддержки семей с детьми, как материнский (семейный) капитал. Первоначально программа была рассчитана на 10 лет (до 31 декабря 2016 года), впоследствии срок ее действия неоднократно продлевался. В настоящее время установлено, что программа действует до 31 декабря 2026 года. Эту единовременную государственную субсидию можно получать при рождении или усыновлении первого ребенка и последующих детей.

По состоянию на 2021 год для семей с одним ребенком, рожденным или усыновленным с 1 января 2020 года, размер материнского капитала составляет 483 882 рубля, а при появлении второго ребенка им полагается дополнительно 155 550 рублей. В случае рождения или усыновления с 2020 года второго ребенка и последующих детей семья получает 639 431,83 рубля. (при условии, что раньше права на маткапитал не было). Семьи с двумя детьми, рожденными или усыновленными с 2007 по 2019 годы, вправе рассчитывать на сумму в 483 882 рубля. Такой же размер маткапитала предусмотрен для семей с тремя и более детей, если до их появления права на материнский капитал не было.