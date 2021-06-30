Что известно о реформе отрасли обращения с отходами в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 июня президент Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что власти России рассматривают возможность расширения программ переработки и утилизации мусора. Также глава государства назвал недопустимым, когда на местах сваливают "в общую кучу" сортированные гражданами отходы.

О статистике обращения с отходами в России и о текущем реформировании этой отрасли - в материале ТАСС.

Статистика

По данным Росприроднадзора, к началу 2021 года в России было накоплено 51 млрд 75 млн тонн промышленных и бытовых отходов. При этом в течение 2020 года образовалось 6 млрд 956 млн тонн (на 10% меньше, чем в 2019 году). Утилизировано для повторного применения в 2020 году было 3 млрд 406 млн тонн отходов. Порядка 90% приходится на долю различных производств, в основном - добывающих. Объем твердых коммунальных отходов (ТКО) в 2020 году составил 48,5 млн тонн. 40% из них - органические отходы, 35% - бумага, 6% - пластик (по данным научно-практического журнала "Твердые бытовые отходы"). Таким образом, на каждого россиянина приходится в среднем 450 кг мусора в год.

До второй половины 2010-х годов практически все твердые коммунальные отходы в России вывозились на мусорные полигоны, санкционированные и несанкционированные свалки. В переработку или сжигание отправлялось только 4-5% мусора. По итогам 2020 года на захоронение было направлено 36,1 млн тонн ТКО, т.е. 75% всех отходов. На сжигание для получения электрической или тепловой энергии было направлено всего 24,1 тыс. тонн.

По состоянию на июнь 2021 года в государственный реестр включены 4 193 объекта размещения отходов (для сравнения, в 2018 году их было 5,5 тыс.). По оценке на 2019 год общая площадь свалок и полигонов составляла около 4 млн га, что сравнимо с территорией таких стран, как Нидерланды или Дания.

При этом, согласно данным, опубликованным Счетной палатой, в 2019 году в России насчитывалось больше 27 тыс. несанкционированных свалок общей площадью 21,7 тыс. га.

Приоритетный проект "Чистая страна"

21 декабря 2016 года Совет при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвердил паспорт приоритетного проекта "Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов" ("Чистая страна"). Проект рассчитан на срок 2017-2025 годов. С его помощью, в частности, планируется уменьшить объем захоронения ТКО в Московской области с 9,5 млн тонн в 2017 году до 6,5 млн тонн в 2025 году. Татарстан станет пилотным регионом, где 100% мусора будет перерабатываться. Проект подразумевает строительство новых предприятий по сжиганию и переработке мусора, введение новых подходов к утилизации отходов. В июне 2017 года компания "РТ-Инвест", подконтрольная госкорпорации "Ростех", выиграла конкурс на строительство четырех современных мусоросжигательных заводов в Московской области и одного - в Казани. Совокупная стоимость проектов порядка 140 млрд рублей. С помощью этих заводов планируется ежегодно обезвреживать около 3,35 млн тонн отходов. В мае 2020 года "Ростех" объявил о планах построить еще 25 мусоросжигательных заводов.

Национальный проект "Экология"

В соответствии с "майским" указом Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (подписан 7 мая 2018 года) по заказу правительства в Минприроды России был разработан национальный проект "Экология". Он будет реализован по пяти направлениям, одним из которых являются "Отходы". Общее финансирование нацпроекта составит 4 трлн рублей (в т.ч. за счет внебюджетных источников - 3,2 трлн рублей). Нацпроектом "Экология", в частности, предусмотрено создание перерабатывающей инфраструктуры, на что субъектам РФ направят средства, полученные от экологического сбора. По информации Минприроды, к 2024 году планируется собрать в общей сложности 15 млрд рублей для создания 200 современных объектов для сортировки, обработки и утилизации отходов.

Целевым показателем нацпроекта является увеличение переработки бытового мусора до 36% в 2024 году вместо 7% в 2019 году.

Реформа отрасли

1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон от 31 декабря 2017 года "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". В соответствии с ним в стране начался переход на новую систему обращения с ТКО. В ее рамках контроль над рынком обращения с отходами перейдет от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые отбираются по конкурсу. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов. Оплата за обращение с ТКО переводится из общедомовых расходов в перечень оплаты коммунальных услуг.

К 2021 году на новую систему перешли почти все регионы. Исключение сделано для городов федерального значения - Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, которые завершат переход в начале 2022 года.

14 января 2019 года Путин подписал указ о создании компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор". 4 апреля 2019 года соответствующее постановление и устав организации подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Компания занимается координированием реформы обращения с отходами, в частности, внедрением раздельного сбора мусора и координацией региональных схем размещения ТКО.

21 июля 2020 года президент подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". В соответствии с ним за 10 лет в РФ должна быть создана устойчивая система обращения с ТКО, обеспечивающая сортировку 100% отходов и снижение захороняемых отходов в два раза.

Помимо мер по сортировке отходов предпринимаются меры и по их сокращению. В частности, правительство готовит поправки в законодательство по запрещению одноразовой пластиковой посуды.