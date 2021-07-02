Биография гендиректора Общественного телевидения России Виталия Игнатенко

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 июля стало известно, что президент Владимир Путин назначил Виталия Игнатенко генеральным директором Общественного телевидения России.

Виталий Никитич Игнатенко родился 19 апреля 1941 года в городе Сочи (Краснодарский край) в семье кадрового офицера, начальника сочинской милиции.

В 1963 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

В 1960-1975 годах работал в газете "Комсомольская правда" стажером, корреспондентом, редактором отдела, редактором первой полосы и первым заместителем главного редактора Бориса Панкина.

С 1975 по 1978 годы - заместитель генерального директора Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС) при Совете министров СССР. Агентством в эти годы руководил Леонид Замятин.

В 1978-1986 годах - заместитель заведующего Отделом международной информации Центрального комитета КПСС.

С 1986 по 1990 год Виталий Игнатенко являлся главным редактором журнала "Новое время".

В 1990-1991 годах - помощник президента СССР Михаила Горбачева, руководитель его пресс-службы.

28 августа 1991 года был назначен генеральным директором Телеграфного агентства Советского Союза (ныне федеральное государственное унитарное предприятие "Информационное телеграфное агентство России, ИТАР-ТАСС"). Возглавлял ТАСС до 17 сентября 2012 года. На посту генерального директора агентства его сменил Сергей Михайлов.

С января 1995 года по декабрь 1996 года был членом совета директоров ЗАО "Общественное российское телевидение" (ОРТ), с декабря 1996 года по февраль 1997 года - одним из трех первых заместителей председателя совета директоров ЗАО "ОРТ". С февраля 1998 года по сентябрь 2001 года - председатель совета директоров телекомпании ОРТ.

Одновременно, с 31 мая 1995 года по 17 марта 1997 года был заместителем председателя правительства Виктора Черномырдина. Курировал вопросы, связанные со средствами массовой информации; в 1996-1997 годах возглавлял Комиссию по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ.

11 июня 2008 года Виталий Игнатенко был назначен послом Доброй воли ЮНЕСКО.

В 2009-2014 годах - председатель Общественного совета по взаимодействию с населением в ходе подготовки и проведения XXII зимних Олимпийских игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.

С 17 сентября 2012 года по 31 декабря 2013 года - председатель коллегии ИТАР-ТАСС.

14 октября 2012 года Виталий Игнатенко был избран депутатом Законодательного собрания Краснодарского края V созыва по списку "Единой России". В ноябре 2012 года досрочно сложил депутатские полномочия.

7 ноября 2012 года назначен членом Совета Федерации (представитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края). С января 2013 года занимал пост первого заместителя председателя комитета по международным делам. Срок полномочий в Совете Федерации истек в сентябре 2015 года.

Президент Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП; с 1999 года), председатель правления Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой - Фонда ВАРП.

Председатель попечительского совета фонда "Академия российского телевидения".

Член Союза журналистов России, член Союза кинематографистов России.

Был президентом Ассоциации национальных информационных агентств СНГ, председателем Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовет СНГ; 1996-2013), возглавлял Организацию информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА; 2000-2004).

В 2018 году являлся доверенным лицом кандидата на пост мэра Москвы Сергея Собянина.

Лауреат Ленинской премии 1978 года за сценарий документального фильма "Повесть о коммунисте", посвященного генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. Лауреат премий Союза журналистов СССР (1975), России (1996).

Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства 2002 года за телевизионную программу "Формула власти". Лауреат премии правительства РФ 2006 года в области печатных средств массовой информации.

Награжден двумя орденами Дружбы народов (1975, 1980), орденом Александра Невского (2014). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (I степень - 2021; II степень - 2011, III степень - 2005, IV степень - 1999). Отмечен Почетной грамотой правительства РФ (2006), благодарностью президента (1996, 2001) и правительства РФ (2009).

Имеет ордена "За дипломатические заслуги" I степени (Республика Корея, 2000), "За заслуги" (Украина, 2001), "За заслуги перед Итальянской Республикой" (Италия, 2009), "Достлуг" ("Дружба"; Азербайджан, 2011).

Заслуженный работник культуры России. Заслуженный журналист РФ (2018).

Автор ряда публицистических книг и киносценариев, в том числе "За морями, за долами" (1976), "Вчера и завтра" (1978), "Со мной и без меня" (2016).

Женат, супруга Светлана. Сын, Алексей (1965-2008), был главным редактором газеты "Государственная дума".