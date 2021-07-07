Случаи захвата заложников в российских банках за последние 10 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 июля 2021 года в одно из отделений Сбербанка в Тюмени вошел мужчина с сумкой, сообщив, что в ней находится опасный предмет, а ему необходимы деньги. Он взял в заложники трех человек. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что по требованию злоумышленника сотрудники банка передали ему 15 млн рублей. На выходе из банка его задержали сотрудники СОБР Росгвардии. При себе у мужчины был найден муляж самодельного взрывного устройства. По предварительной информации, злоумышленник состоит на учете у психиатра.

ТАСС подготовил хронологию случаев захвата заложников в банках на территории РФ. За последние 10 лет сообщалось о шести таких инцидентах (с учетом происшествия в Тюмени 7 июля 2021 года).

22 декабря 2012 года в Калуге на пл. Победы 46-летний индивидуальный предприниматель, вооруженный самодельным пистолетом, захватил в заложницы двух сотрудниц отделения банка "Траст". Мужчина потребовал 15 млн рублей и автомобиль. При передаче денег полицейские обезвредили преступника, ранив его в голову и ногу. Однако злоумышленник успел легко ранить одну из заложниц. Нападавший не мог расплатиться с кредитами и решил поправить свое финансовое положение. Было установлено, что захватчик страдал "временным психическим расстройством". Он был освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

21 апреля 2014 года в Белгороде 46-летний бизнесмен с карабином "Сайга" захватил заложников в центральном офисе банка "Западный" (ул. Преображенская, д. 71), у которого в тот день отозвали лицензию. Он потребовал выдать ему 23,5 млн рублей, потраченных им ранее на приобретение векселей банка. После переговоров с полицией, пообещавшей, что сбережения будут возвращены, захватчик добровольно отпустил заложников и сдал оружие. Впоследствии он объяснил свое поведение "эмоциональным всплеском" и признал вину. Суд приговорил нападавшего в двум годам колонии-поселения. Летом 2015 года мужчина вышел на свободу по амнистии.

18 мая 2016 года в Москве ранее судимый 29-летний житель Подмосковья захватил в заложники людей, находившихся в отделении Московского кредитного банка по адресу ул. Первомайская, д. 5. Угрожая пистолетом и самодельным взрывным устройством, он потребовал выдать ему 4,7 млн рублей и €13 тыс.. Сотрудники полиции застрелили преступника, его пистолет и бомба оказались муляжами. Никто из шести заложников не пострадал.

24 августа 2016 года в Москве мужчина захватил в заложники четырех человек в отделении Ситибанка по адресу ул. Большая Никитская, д. 15, стр. 1. Преступник угрожал взорвать коробку, висевшую у него на груди. По истечении нескольких часов он отпустил всех заложников и сдался полиции, коробка оказалась муляжом взрывного устройства. Захватчиком был разорившийся предприниматель Арам Петросян, который хотел привлечь внимание к своему тяжелому финансовому положению. 7 сентября 2017 года Московский окружной военный суд признал его виновным в захвате заложников и терроризме, приговорив к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 12 декабря 2017 года Верховный суд РФ подтвердил законность приговора.

23 мая 2020 года в Москве мужчина ворвался в отделение Альфа-банка по адресу ул. Земляной Вал, д. 41, стр 1. Он заявил, что банк заминирован, и взял в заложники шесть человек, пятерым из которых удалось самим выйти из отделения. В ходе штурма заложника освободили, был задержан подозреваемый - 34-летний уроженец Нижневартовска Алексей Барышников. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, он находился в неадекватном состоянии, взрывного устройства или его муляжа у него при себе не было. В ходе допроса после задержания Барышников вину признал и сказал, что его целью был захват заложников. При этом мужчина не смог объяснить мотив своего поступка. На вопрос следователя он ответил, что хотел "узнать правду, что с ним происходит". Ранее он был дважды судим за угон и разбой, в Москве работал грузчиком. 4 сентября 2020 года адвокат обвиняемого Максим Кичигин сообщил журналистам, что эксперты из Института им. В. П. Сербского признали его подопечного невменяемым. 6 ноября 2020 года стало известно, что Второй Западный окружной военный суд назначил Алексею Барышникову принудительное лечение.