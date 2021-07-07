Биография президента Гаити Жовенеля Моиза

ТАСС-ДОСЬЕ. В ночь на 7 июля президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию. Об этом сообщил и.о. премьер-министра страны Клод Жозеф.

Происхождение и образование

Жовенель Моиз (фр. Jovenel Moise) родился 26 июня 1968 года в коммуне Тру-дю-Нор (департамент Северо-Восток, Гаити) в семье среднего достатка. Его отец был механиком и фермером, а мать - швеей. В 1974 году вместе с семьей переехал в столицу Гаити - город Порт-о-Пренс. Среднее образование получил в Лицее им. Туссен-Лувертюра, а также в культурном центре при Канадско-гаитянском колледже. Затем окончил педагогический факультет Университета Кискейя в Порт-о-Пренсе.

Бизнес

После университета занялся предпринимательской деятельностью. В 1996 году переехал из столицы на северо-запад Гаити - в Пор-де-Пе. Там он открыл фирму Jomar Auto Parts по продаже запчастей к автомобилям. В том же году занялся сельским хозяйством и основал банановую плантацию площадью 10 гектаров. В 2001 году совместно со столичной компанией Culligan создал станцию по распределению питьевой воды в департаментах Северо-Запад и Северо-Восток.

В 2004 году стал членом Торгово-промышленной палаты департамента Северо-Запад и вскоре был избран ее председателем. Впоследствии - генеральный секретарь Торгово-промышленной палаты Гаити. На этом посту сыграл важную роль в интеграции торговых палат различных департаментов с целью обеспечения их представительства в центральной Торгово-промышленной палате Гаити.

В 2008 году Жовенель Моиз совместно с партнерами основал Энергетическую компанию Гаити (Compagnie Haitienne d’Energie; Comphener), которая занялась внедрением инновационных технологий с использованием возобновляемых источников энергии. Однако после разрушительного землетрясения, произошедшего 12 января 2010 года, компания была вынуждена прекратить деятельность. В 2012 году Моиз учредил в Тру-дю-Нор сельскохозяйственную компанию Agritrans и реализовал проект под названием Nourribio по созданию первой сельскохозяйственной особой экономической зоны в Гаити. Благодаря Nourribio в коммуне Тру-дю-Нор появилось 13 тыс. дополнительных рабочих мест (численность населения коммуны - около 45 тыс. человек).

Президентские выборы

В 2015 году баллотировался на пост президента от проправительственной партии "Тет кaлe". В первом туре выборов 25 октября получил 32,8% и вышел во второй тур вместе с кандидатом от "Альтернативной лиги за прогресс и освобождение Гаити" Жюдом Селестеном. Второй тур неоднократно переносился из-за опасения массовых беспорядков в связи с обвинениями в фальсификации результатов голосования. В июне 2016 года Временный избирательный совет объявил прошедшее голосование недействительным. Были назначены новые выборы. 20 ноября 2016 года Моиз одержал победу в первом туре, набрав 55,6% голосов избирателей. Основными пунктами его программы были заявлены восстановление экономики на базе развития экологически чистого сельского хозяйства и экотуризма, создание рабочих мест, обеспечение всеобщего доступа к образованию и здравоохранению.

На посту президента

Вступив в должность 7 февраля 2017 года, Жовенель Моиз приступил к реализации проектов по восстановлению дорог, систем водоснабжения и энергообеспечения страны. Так, по данным на май 2018 года, доступ к питьевой воде получили 42% населения. До окончания президентского срока Моиза в 2022 году правительство рассчитывало увеличить эту цифру до 82%. В июне 2018 года при международной поддержке были запущены турбины гидроэлектростанции Peligre, мощности которой позволяют полностью обеспечить электричеством жителей страны. Президентом был начат процесс по созданию новой гаитянской армии (в 1995 году армия была распущена; в н.в. еще не создана).

В 2018 году начались массовые протесты с требованием отставки Моиза из-за скандала вокруг хищений средств на организацию поставок нефти из Венесуэлы. Причиной манифестаций послужило то, что чиновники, обвиненные в коррупции, не понесли наказания. Участники акций также обвиняли власти в росте инфляции и общем ухудшении экономической ситуации в стране. Моиз отказался досрочно сложить с себя полномочия.

На фоне продолжающихся беспорядков парламент неоднократно отклонял утверждения новых премьер-министров и назначения кабинета. В августе 2019 года группа оппозиционных депутатов парламента выступила с требованием инициирования импичмента президенту, однако их предложение не было поддержано (против импичмента проголосовали 53 депутата, трое - за, пятеро воздержались). Из-за протестов выборы в законодательные органы, запланированные на 2019 год, были отложены без указания даты, что привело к тому, что парламент был практически парализован, с января 2020 года. Моиз правил, издавая указы. На фоне политического и социального кризиса президент инициировал проведение референдума об изменении конституции страны, направленного на укрепление президентской и исполнительной власти. Он был дважды отложен из-за пандемии COVID-19.

Проблемы в сфере безопасности и социально-политическая напряженность оказали негативное воздействие на гуманитарную ситуацию и создали серьезные препятствия для распределения гуманитарной помощи в значительной части страны. Согласно отчету международной неправительственной организации "Борьба с голодом", в 2019 году как минимум 3,67 млн жителей (около 35% от всего населения) испытывали проблемы с доступом к продовольствию, а для более 1,2 млн граждан вопрос обеспечения продуктами стоял особенно остро. По данным экспертов, на гуманитарную ситуацию в стране повлияли ухудшение экономики, высокая инфляция (в 2020 году, по данным ВБ, составила 22,8%) и рост цен на сырье.

Покушение

17 октября 2018 года на Моиза было совершено покушение. Во время церемонии, посвященной 212-й годовщине смерти основателя государства и национального героя страны Жан-Жака Дессалина, в главу государства стреляли, но он не пострадал и был эвакуирован в безопасное место. Были ранены трое сотрудников охраны.

Личные сведения

С 1996 года Жовенель Моиз был женат на Мартин Мари Этьенн Жозеф, у них трое детей.