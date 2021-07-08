Как Россия приостанавливала и возобновляла авиасообщение с Египтом

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 июля 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал документ, отменяющий указ от 2015 года, запрещавший чартерные полеты российских авиакомпаний на курорты Египта. ТАСС подготовил материал об истории приостановки и возобновления авиасообщения между Россией и Египтом.

Прекращение авиасообщения

Причиной прекращения авиасообщения стал теракт 31 октября 2015 года на борту самолета Airbus A321-231 российской компании "Когалымавиа", следовавшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В результате погибли все находившиеся на борту 224 человека (большинство из них - россияне). Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за теракт ответственна террористическая организация "Вилайет Синай" (филиал на Синайском полуострове запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"). Египет признал взрыв на борту самолета терактом только 24 февраля 2016 года. В ходе расследования авиакатастрофы было установлено, что для закладки бомбы в самолет террористы привлекли сотрудника сервисной службы аэропорта.

Россия в целях безопасности с 6 ноября 2015 года приостановила воздушное сообщение с Египтом. Все регулярные и чартерные рейсы российских авиаперевозчиков в Египет были отменены. 6 по 30 ноября свыше 88,5 тыс. туристов из РФ, отдыхавших на курортах Красного моря, были перевезены на родину специально зафрахтованными самолетами, причем багаж в целях безопасности доставлялся отдельными рейсами. Одновременно с приостановкой авиасообщения было принято решение прекратить продажу туров в Египет. Ростуризм рекомендовал российским гражданам не посещать эту страну.

Рекомендации России

По итогам проверки в аэропортах Каира, Хургады и Шарм-эш-Шейха российские специалисты представили египетской стороне список рекомендаций из 14 пунктов. Их большая часть была связана с проведением досмотра пассажиров. В частности, Египту было предложено обновить рамки металлодетекторов, приобрести рентгеновские сканеры, заменить систему видеонаблюдения, а также установить биометрические датчики доступа для персонала в чистую зону аэропортов. В марте 2016 года власти Египта согласились с этими предложениями. В декабре 2017 года Министерство транспорта РФ и Министерство гражданской авиации Египта подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, в соответствии с которым безопасность туристов из РФ в аэропортах Египта впредь должны совместно обеспечивать российские и египетские специалисты.

Возобновление регулярных рейсов

В декабре 2017 года министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что международный аэропорт Каира "полностью соответствует всем требованиям авиационной безопасности", аэропорты других городов он назвал еще неподготовленными. 4 января 2018 года Владимир Путин подписал указ о восстановлении авиасообщения с Египтом.

Первые регулярные рейсы Москва - Каир были запущены в апреле 2018 года авиакомпаниями "Аэрофлот" и EgyptAir. В марте 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции РФ прекратила регулярное и чартерное авиасообщение. В сентябре того же года в связи с улучшением эпидемиологической обстановки перелеты между Москвой и Каиром снова возобновились.

В то же время чартерные рейсы на курортные направления оставались закрытыми. Лишь в январе - феврале 2021 года российские специалисты в ходе очередной инспекции положительно оценили ситуацию с безопасностью в аэропортах Хургада и Шарм-эш-Шейх.

23 апреля 2021 года Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора договорились о полном возобновлении авиасообщения между двумя странами, в том числе по курортным направлениям.

Потери туристической отрасли Египта

До 2016 года Египет являлся одним из приоритетных направлений отдыха для россиян. В 2014 году турпоток в Египет из нашей страны составил почти 3 млн (1-е место по числу туристов, посещающих Египет), за 10 месяцев 2015 года - 2,24 млн человек. В 2015 году, помимо России, авиасообщение с Египтом прервали по соображениям безопасности Великобритания, Нидерланды, Германия, Белоруссия. По этой причине в 2016 году доход отрасли упал на 45% (составил $3,4 млрд) по сравнению с 2015 годом. Однако возобновление в 2017 году авиасообщения с рядом стран и привлечение туристов из арабского мира, Индии и Китая помогли этой отрасли справиться с кризисом. В 2019 году доходы Египта от туризма составили рекордные $13,03 млрд. Но уже в 2020 году из-за пандемии коронавируса они сократились почти на 70% и составили около $4 млрд. В этот же период число туристов уменьшилось с 13,1 млн до 3,5 млн.