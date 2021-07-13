Биография главы МВД Украины Арсена Авакова

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 июля 2021 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что подал в отставку. Украинское информационное агентство УНН сообщило, что Верховная рада 15 июля рассмотрит вопрос об отставке главы МВД. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, что известно об Арсене Авакове.

Арсен Борисович Аваков родился 2 января 1964 года в Баку Азербайджанской ССР (ныне Азербайджанская Республика) в семье военнослужащего. С 1966 года проживает на Украине.

В 1988 году окончил Харьковский политехнический институт (ныне Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт") по специальности "инженер-системотехник".

В 1981-1982 годах работал на кафедре "Автоматизированные системы управления" Харьковского политехнического института. С 1988 года - инженер во Всесоюзном научно-исследовательском институте охраны вод в Харькове.

С начала 1990-х занимался бизнесом, был учредителем и руководителем АО "Инвестор" и банка "Базис".

В 2002 года избран членом исполнительного комитета Харьковского городского совета.

В 2004 году во время президентской избирательной кампании на Украине был заместителем руководителя штаба кандидата на пост президента Виктора Ющенко в Харькове. Занимал также пост первого заместителя председателя регионального Комитета национального спасения.

После победы Виктора Ющенко на выборах Арсен Аваков 5 февраля 2005 года возглавил Харьковскую областную государственную администрацию. С мая 2007 года по январь 2008 года был членом Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В 2009 году стал руководителем областной организации общественного движения "За Украину!"

В январе 2010 года перед вторым туром президентских выборов поддержал кандидатуру Юлии Тимошенко. 3 февраля 2010 года депутаты Харьковского облсовета вынесли ему вотум недоверия "за использование административного ресурса во время подготовки ко второму туру президентских выборов". Вопрос о недоверии губернатору был внесен фракцией Партии регионов, лидером которой являлся соперник Тимошенко по второму туру Виктор Янукович. 5 февраля президент Украины Виктор Ющенко подписал указ об отставке Авакова, так как за это решение, согласно законодательству, проголосовало более двух третей депутатов. Аваков назвал указ Ющенко незаконным. Однако 9 февраля 2010 года после победы Виктора Януковича на президентских выборах он сам подал в отставку с поста губернатора.

В апреле 2010 года вступил в партию Юлии Тимошенко "Батькивщина" и возглавил ее харьковскую областную организацию. До августа 2014 года являлся членом политсовета партии. В октябре 2010 года от "Батькивщины" принимал участие в выборах Харьковского городского главы, но проиграл их с результатом 29,46% голосов и.о. мэра Харькова Геннадию Кернесу (30,09%), после чего уехал в Италию.

В январе 2012 года украинская прокуратура возбудила против Арсена Авакова уголовное дело по ст. 365 Уголовного кодекса Украины за превышение должностных полномочий. Его обвинили в незаконной передаче в частную собственность 55 га государственных земель в Харьковской области стоимостью свыше 5,5 млн гривен. 21 марта он был официально объявлен в розыск Интерполом. 29 марта итальянский суд арестовал Авакова на 40 суток, однако уже 12 апреля освободил его из-под стражи. Украинская сторона подала запрос на экстрадицию Авакова, но итальянские власти 18 октября 2012 года отказались выдать его Киеву.

28 октября 2012 года Аваков был избран депутатом Верховной рады VII созыва от партии "Батькивщина". Получив депутатскую неприкосновенность, вернулся на Украину. Был членом комитета по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности парламента, членом межпарламентской комиссии по сотрудничеству Верховной рады и Федерального собрания России. Входил в состав постоянной делегации в Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества.

После событий "евромайдана" и госпереворота на Украине 23 февраля 2014 года Арсен Аваков был назначен и.о. министра внутренних дел страны.

С 27 февраля 2014 года - министр внутренних дел Украины. Работал в правительствах Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука. 4 марта 2020 года вновь был назначен главой МВД в кабинете Дениса Шмыгаля. Арсен Аваков является единственным министром, пришедшем после смены власти на Украине в 2014 году и не лишившимся своего поста.

9 июля 2014 года Арсен Аваков был заочно арестован Басманным судом Москвы по обвинению в организации убийств, применении запрещенных средств и методов ведения войны, препятствовании деятельности журналистов и в похищении людей в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. 1 ноября 2018 года он вошел в список 322 физических лиц Украины, в отношении которых были введены российские санкции.

Государственный служащий I ранга.

Заслуженный экономист Украины (2007).

Автор 12 научных публикаций и монографии "Стратегия социально-экономического развития Харьковской области на период до 2015 года".

Женат, есть сын.