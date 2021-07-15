Как на Украине ограничивали использование русского языка

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 июля на Украине вступают в силу нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", касающиеся украинизации киноиндустрии, обязательного проведения культурно-массовых мероприятий на украинском языке и внедрения экзаменов на уровень владения государственным языком.

О том, как и в каких сферах на Украине ограничивали использование русского языка, - в материале ТАСС.

Отмена закона о языковой политике

23 февраля 2014 года, сразу после государственного переворота и прихода к власти оппозиции, Верховная рада Украины проголосовала за отмену закона "Об основах государственной языковой политики", который действовал с 10 августа 2012 года. Документ предоставлял русскому языку и языкам нацменьшинств статус региональных в тех местностях, где они являются родными как минимум для 10% населения. Отмена закона вызвала протесты на востоке Украины, где преобладает русскоязычное население. В итоге и.о. президента Александр Турчинов отказался одобрить решение Рады. С 2016 года закон "Об основах государственной языковой политики" находился на рассмотрении Конституционного суда (КС) Украины. 28 февраля 2018 года КС признал его не соответствующим основному закону. После вердикта суда языковой вопрос фактически регулировался только ст. 10 Конституции Украины, согласно которой государственным языком является украинский, а русскому и другим языкам национальных меньшинств гарантируется свободное развитие, использование и защита.

Введение языковых квот на радио и телевидении

16 июня 2016 года украинский парламент принял поправки к закону "О телевидении и радиовещании" (вступили в силу 8 ноября 2016 года), которые установили языковые квоты на радио. Телерадиокомпании обязали обеспечивать не менее 60% суточного объема радиовещания информационно-аналитических и развлекательных передач на государственном языке. Доля песен на украинском языке в радиоэфире была установлена в размере не менее 35% суточного объема вещания, а если эфир радиостанции более чем на 60% заполнен песнями на языках Евросоюза, то не менее 25%. При этом песни на госязыке должны были звучать в прайм-тайм с 07:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00.

23 мая 2017 года по инициативе президента Петра Порошенко (2014-2019) Верховная рада приняла поправки в закон "О телевидении и радиовещании", согласно которым доля вещания на украинском языке на общенациональном и региональном телевидении и радио должна составлять не менее 75% в неделю, на местном - не менее 60% (во временных промежутках между 07:00 и 18:00, 18:00 и 22:00). До 75% была увеличена доля новостных программ на украинском языке. За невыполнение нормы введен штраф в размер 5% от общей суммы лицензионного сбора телерадиокомпании. Все компании, которые вещают на языках нацменьшинств, должны обеспечить не менее 30% объема вещания на украинском языке. Национальные телеканалы обязаны транслировать фильмы и передачи иностранного производства только на государственном языке. Исключением стали программы и фильмы, созданные до 1 августа 1991 года, которые должны сопровождаться украинскими субтитрами.

Запрет на русский язык в сфере образования

5 сентября 2017 года парламент Украины принял новую редакцию закона "Об образовании" (подписан президентом 25 сентября, вступил в силу 28 сентября 2017 года). Документ предусматривает поэтапное запрещение использования в образовательной системе русского и языков других национальных групп Украины. Обучение в средней школе и в высших учебных заведениях должно проходить исключительно на украинском языке. С 2018 года классы с преподаванием предметов на русском и других языках сохранялись только в начальной школе. С 1 сентября 2020 года школы, в которых преподавание ведется не на украинском, должны были фактически полностью прекратить существование. С 1 сентября 2023 года на украинский язык должны перевести школы с обучением на языках национальных меньшинств стран Евросоюза.

Закон вызвал негативную реакцию в Венгрии, Румынии, Болгарии и других восточноевропейских государствах, выходцы из которых образуют диаспоры на Украине. В частности, в Будапеште заявили, что Венгрия будет блокировать все международные инициативы Киева до того момента, пока не будет достигнуто соглашение по языковым вопросам между украинской властью и венграми Закарпатья. 27 сентября 2017 года Государственная дума РФ приняла заявление "О недопустимости нарушения фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках". Российские парламентарии указали на то, что новый документ не соответствует принципам и нормам Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции ООН о правах ребенка и другим международным соглашениям и является "актом этноцида" русского народа на Украине.

13 марта 2020 года президент Украины Владимир Зеленский (избран в 2019 году) подписал закон "О полном общем среднем образовании", который вступил в силу 18 марта того же года. Документ предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском. Нацменьшинствам, язык которых относится к родственным украинскому языкам, а также проживающим преимущественно в речевой среде родного языка, разрешено обучаться в начальной школе на своем языке, но наряду с изучением украинского. С 5 класса не менее 80% учебного времени должно быть отдано преподаванию на государственном языке.

С 1 сентября 2020 года русскоязычные школы на Украине, в соответствии с нормами закона "Об образовании", перешли на государственный язык обучения. Возможность продолжить обучение на русском на начальной ступени образования сохранена только для тех учеников, которые пошли в школу до 1 сентября 2018 года.

Принятие закона о языке

25 апреля 2019 года Верховная рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского языка и языков национальных меньшинств. 15 мая 2019 года Петр Порошенко, чьи полномочия на посту президента истекали через пять дней, подписал документ. 16 июля 2019 года закон вступил в силу, за исключением отдельных положений.

Согласно документу единственным государственным официальным языком в стране является украинский. Попытки введения многоязычия рассматриваются как действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя. Кроме того, закон запрещает искажение государственного языка в официальных текстах и документах, включая "умышленное нарушение требований украинского правописания".

Согласно требованиям закона украинским языком должны владеть и использовать его при исполнении своих обязанностей все госчиновники, служащие, представители сфер торговли, обслуживания, образования, медицины, культуры и т.п. Действие закона не распространяется только на религиозные обряды и частное общение. Определение уровня владения языком для занятия государственных и других постов и должностей возложено на Национальную комиссию по стандартам украинского языка (создана кабинетом министров Украины 6 ноября 2019 года).

Все культурно-массовые мероприятия в стране должны проводиться только на государственном языке, для театральных постановок на других языках обязательны субтитры на государственном. Кроме того, украинский язык закреплен как основной для киноиндустрии, книгопечатания и издательской деятельности.

Украинский язык, согласно закону, обязателен и для всех СМИ, включая интернет-издания. Доля госязыка на общенациональных каналах с середины июля 2024 года должна будет составлять не менее 90% вместо нынешних 75%, а на региональных - не менее 80% вместо 60%. Все передачи на других языках подлежат обязательному дубляжу на украинский. Печатные СМИ, которые выходят на языках нацменьшинств, включая русский, обязаны выпускать дополнительный тираж на украинском, при этом содержание номеров должно быть полностью идентично. Украинские компании должны создавать для своих сайтов и страниц в социальных сетях версию на государственном языке в качестве стартовой страницы. Лица, желающие получить украинское гражданство, будут обязаны сдать экзамен по госязыку.

14 июля 2021 года Конституционный суд Украины признал закон о языке соответствующим конституции страны. Это решение было принято в ответ на обращение в июне 2019 года группы депутатов Верховной рады прошлого созыва от фракции "Оппозиционный блок".

Вступление в силу норм закона о языке

Закон вводится поэтапно. С 16 января 2020 года на государственный язык перешла рекламная сфера, с 16 июля 2020 года - научная и медицинская (все научные издания должны публиковаться на украинском языке, либо на английском и официальных языках Евросоюза), а также транспортная (все названия аэропортов, портов, станций, остановок должны быть написаны на государственном языке).

С 16 января 2021 года на украинский перешли предприятия всех форм собственности в сфере обслуживания, в том числе интернет-магазины. Обслуживание на любом другом языке может осуществляться только по просьбе клиента. Допускается также дублирование на других языках информации о предоставляемых услугах.

С 16 июля 2021 года вводится экзамен по языку для будущих госслужащих и претендентов на получение украинского гражданства. Вступают в силу требования проводить на госязыке все культурно-массовые мероприятия, обслуживать туристов (исключение - иностранцы), а также печатать и продавать не менее 50% всех книгопечатных изданий. Кроме того, все фильмы и сериалы на иностранном языке должны будут демонстрироваться на Украине на государственном языке.

С 16 января 2022 года начнет действовать языковое квотирование для общенациональных печатных СМИ, с 16 июля 2024 года увеличатся языковые квоты для телевидения.

Ответственность за соблюдение требований закона

С 16 июля 2022 года нарушения языкового закона будут караться штрафами в размере от 200 до 700 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3 400 до 11 900 гривен). Кроме того, с 2024 года будут применяться различные меры наказания за "публичное унижение или оскорбление государственного языка".

Следить за выполнением требований закона должен уполномоченный по защите государственного языка (назначается правительством) - так называемый языковой омбудсмен. 27 ноября 2019 года на этот пост была назначена Татьяна Монахова. Однако 24 апреля 2020 года она подала в отставку из-за отсутствия "должного финансирования" своей деятельности. 8 июля того же года новым уполномоченным был назначен Тарас Креминь.