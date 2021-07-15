Биография Петра Мамонова

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 июля 2021 года стало известно, что на 71-м году жизни умер российский музыкант и актер Петр Мамонов.

Происхождение и образование

Петр Николаевич Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве в семье Николая и Валентины Мамоновых. Его отец был инженером, мать работала переводчицей со скандинавских языков.

В 1979 году Петр Мамонов окончил Московский издательско-полиграфический техникум (ныне Московский издательско-полиграфический колледж им. Ивана Федорова). В 1979-1982 годах учился на редакторском факультете Московского полиграфического института (ныне Высшая школа печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета), но не окончил его. Во время учебы в техникуме и институте подрабатывал в типографиях и котельных, также был грузчиком, банщиком, лифтером.

Музыкальное творчество

В подростковом возрасте Петр Мамонов увлекся музыкой и собрал любительский ансамбль. В 1980 году начал писать песни. В 1982 году вместе с младшим братом, гитаристом Алексеем Бортничуком, основал рок-группу "Звуки Му" и стал ее солистом. Через некоторое время к ним присоединились музыканты Павел Хотин и Александр Липницкий. Первое полноценное выступление коллектива состоялось 28 января 1984 года в актовом зале московской английской спецшколы №30. Концерт, приуроченный ко встрече ее выпускников, был организован Липницким по договоренности с директором школы, где он раньше учился. Вместе со "Звуками Му" выступали группа "Браво" и Виктор Цой, а среди зрителей находились исполнители Борис Гребенщиков, Сергей Курехин и Андрей Макаревич.

В 1983 году Петр Мамонов и его группа начали активную концертно- гастрольную деятельность. Летом 1988 года вышел дебютный музыкальный альбом "Звуков Му", получивший название "Простые вещи", а осенью коллектив впервые отправился на заграничные гастроли, посетив Венгрию и Италию. Содействие в организации выступлений коллектива оказал музыкальный критик Артемий Троицкий, рекомендовавший "Звуки Му" местным организаторам.

Росту популярности группы способствовало выступление 7 января 1989 года в прямом эфире телепрограммы "Музыкальный ринг" с участием ленинградских и московских музыкальных коллективов. Весной того же года "Звуки Му" отбыли в очередные зарубежные гастроли. Музыканты были приглашены в Польшу, ФРГ, Францию, Великобританию и США. Возвратившись в СССР, группа записала музыкальный альбом "Транснадежность". Сразу после этого она была распущена Мамоновым, поскольку он пришел к выводу, что совместный проект "кончился как идея" и "достиг потолка развития". Петр Мамонов продолжил выступления в дуэте с Алексеем Бортничуком.

В 1994 году он попытался возродить распавшуюся группу: обновленный состав "Звуков Му" выпустил музыкальные альбомы "Грубый закат" (1995) и "Жизнь амфибий, как она есть" (1996). В конце 1990-х Петр Мамонов сосредоточился на сольной карьере. В 2015 году исполнитель собрал музыкальный коллектив, получивший название "Совершенно новые Звуки Му". Вместе с ним выступал с театрально- концертной программой "Приключения Незнайки". В разные годы музыкальный стиль Мамонова характеризовали как экспериментальный рок, психоделический рок, постпанк и лоу-фай.

Работа в театре и кино

Дебют Петра Мамонова в качестве театрального актера состоялся в начале 1990-х в Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского. На его сцене он исполнял главные роли в постановках "Лысый брюнет" по пьесе Даниила Гинка (1992-1995) и "Полковнику никто не пишет" по мотивам повести Габриэля Гарсиа Маркеса (1995-1997). Также выступал с моноспектаклями "Есть ли жизнь на Марсе?" (1997-2001), "Шоколадный Пушкин" (2001-2005), "Мыши плюс зелененький" (2005-2008), "Дед Петр и зайцы" (2012-2015). В 2017 году состоялась премьера его музыкального спектакля "Как я читал святого Исаака Сирина".

В 1988 году Петр Мамонов дебютировал в кино, воплотив образ отрицательного героя в драме Рашида Нугманова "Игла". Широкую известность получили его роли в картинах режиссера Павла Лунгина: саксофонист Алексей Селиверстов в драме "Такси-блюз" (1990), отец Анатолий в фильме "Остров" (2006), Иван Грозный в историко-биографической драме "Царь" (2009). В общей сложности он снялся в более чем 10 фильмах.

Работа на радио, книги

На радиостанции "Эхо Москвы" выходила авторская программа Петра Мамонова "Золотая полка".

В 2008-2011 годах под названием "Закорючки" были изданы четыре тома его прозы.

Членство в профессиональных организациях

Петр Мамонов являлся членом Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Награды

Петр Мамонов был удостоен ордена Дружбы (2021).

В 2007 году за работу в фильме "Остров" был удостоен кинопремий "Золотой орел" (номинация "Лучшая мужская роль в кино") и "Ника" (категория "Лучшая мужская роль").

Лауреат премии "Своя колея" им. В. С. Высоцкого (2006).

Личные сведения

Был женат вторым браком на Ольге Мамоновой. У Петра Мамонова осталось четверо детей.

Его жизни и творчеству посвящены документальный фильм "Петр Мамонов. Черным по белому" (2011, режиссер Константин Смилга) и один из выпусков телевизионного цикла "Линия жизни" (2018, ВГТРК).