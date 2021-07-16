Что известно о новом главе МВД Украины Денисе Монастырском

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 июля Верховная рада Украины поддержала назначение министром внутренних дел Дениса Монастырского, председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. За его кандидатуру проголосовал 271 депутат при 226 необходимых. Монастырский заменит на посту главы МВД Арсена Авакова, который возглавлял министерство с февраля 2014 года. Накануне, 15 июля, Рада удовлетворила просьбу Авакова об отставке.

О том, чем известен новый министр внутренних дел Украины, - в материале ТАСС.

Денис Анатольевич Монастырский родился 12 июня 1980 года в городе Хмельницком Хмельницкой области Украинской ССР (ныне Украина).

Окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права. В 2002-2006 годах учился в Институте государства и права имени В.М. Корецкого Национальной академии наук Украины.

Кандидат юридических наук (2009).

С 2002 года работал помощником-консультантом народного депутата Виталия Олуйко от фракции "Народная партия".

С 2006 года преподавал в Хмельницком университете управления и права, возглавлял отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз.

Одновременно являлся членом правления и председателем молодежного объединения "В будущее через культуру" (Хмельницкий), учредителем которого был Подольский культурно-просветительский центр имени Марии Рерих (Подолье - историческая область в бассейне Южного Буга и левобережья Днестра).

С 2007 года Денис Монастырский работал в юридической британо-украинской фирме Hillmont Partners. Затем был юристом некоммерческой организации Global Ties KC, основанной в США для "продвижения гражданской дипломатии".

С 2014 года на общественных началах работал помощником-консультантом Антона Геращенко, депутата Верховной рады от фракции "Народный фронт", советника главы МВД, а с сентября 2019 года - заместителя министра внутренних дел Арсена Авакова.

В 2015-2017 годах занимал должность юриста в компании ООО "Лигал консалтинг".

С 2016 по 2019 год - эксперт по вопросам реформирования правоохранительной и судебной систем аналитического центра "Украинский институт будущего", в число учредителей которого входил, в частности, Антон Геращенко. Институт был создан как совместный проект представителей бизнеса, политики и общественных деятелей, занимается прогнозами и моделированием возможных сценариев развития событий на Украине.

На внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года Денис Монастырский был избран депутатом Верховной рады IX созыва от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" (баллотировался под №19 в партийном списке). В Раде занял пост председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Был членом, секретарем конкурсной комиссии по отбору руководства Государственного бюро расследований (ГБР). Бюро, которое начало работу в 2018 году, занимается досудебным расследованием уголовных дел о военных преступлениях, преступлениях, совершенных высшими должностными лицами, судьями, работниками правоохранительных органов. Конкурс на руководящие должности в ГБР проводит внешняя комиссия, в состав которой входят представители президента, правительства и Верховной рады. Монастырский вошел в ее состав по квоте кабинета министров Украины.

Член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Входит в главный совет Украинского общества охраны памятников истории и культуры.

13 июля 2021 года Арсен Аваков, с 2014 года возглавлявший Министерство внутренних дел Украины, заявил о своей отставке. 15 июля премьер-министр Денис Шмыгаль предложил парламенту рассмотреть кандидатуру Дениса Монастырского на пост главы МВД.

Согласно Единому государственному реестру деклараций должностных лиц Украины доход Дениса Монастырского за 2020 год составил около 2,4 млн гривен (более $86 тыс.), супруги - более 1,1 млн гривен (порядка $40 тыс.).

Монастырский является автором и соавтором более 20 научных публикаций, трех учебных пособий ("Нормотворчество в юридических клиниках", "Правоведение", "Правовое письмо").

Женат, есть два сына - Павел и Михаил. Супруга - Жанна Викторовна Монастырская - возглавляет отдел представительства и судебно-аналитической работы управления правового обеспечения Государственного бюро расследований.