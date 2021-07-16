Хронология крупных наводнений в Европе с 2000 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 июля стало известно, что разрушительное наводнение в Германии стало причиной гибели не менее 103 человек, порядка 1,3 тыс. человек пропали без вести. Из-за ливней, которые c 12 июля шли на западе и юго-западе страны, из берегов вышли притоки Рейна - Ар и Мозель, а также небольшие реки. Наводнением затронуты также районы Бельгии, Люксембурга и Нидерландов, где также есть погибшие.

О крупных наводнениях в Европейском союзе с 2000 года, в результате которых погибли или пропали без вести 30 и более человек, - в материале ТАСС.

В августе 2002 года в Европе произошло крупнейшее за последние десятилетия наводнение, вызванное проливными дождями. Из берегов вышли Влтава, Эльба, Дунай и другие реки, под водой оказались значительные территории в десятках стран. В общей сложности жертвами стихии стали не менее 110 человек, наибольшее число погибших было в различных районах Чехии и Германии. В Праге были затоплены тоннели метро, суммарный экономический ущерб от стихии был оценен в €15 млрд.

В июне 2009 года проливные дожди вызвали наводнения в Чехии, Германии, Австрии, Румынии, Польше и других странах Европы. Погибли 33 человека, всего были подтоплены несколько сотен населенных пунктов.

В октябре 2009 года в районе Мессины на острове Сицилия (Италия) вызванные атмосферными осадками наводнения и оползни привели к гибели 31 человека.

В мае - июне 2010 года из-за сильных дождей на территории Центральной Европы произошло разрушительное наводнение, затронувшее Польшу (эта страна пострадала сильнее всего), а также территории Чехии, Словакии, Венгрии, Австрии, Германии, Сербии и других государств. Погибли 37 человек (из них 25 в Польше), порядка 23 тыс. человек были эвакуированы.

В мае 2014 года сильные осадки вызвали наводнение на значительных территориях Балканского полуострова. Паводок охватил Сербию, Хорватию, Боснию и Герцеговину, а также часть Румынии. Жертвами стихии стали не менее 86 человек (из них 57 погибли в Сербии). Свыше миллиона человек были затронуты бедствием, сотни тысяч лишились крова. Ущерб оценивался минимум в €1,5 млрд.

В октябре - ноябре 2018 года наводнения затронули итальянские Калабрию, Сардинию, Сицилию, а также территории в Испании, на юго-западе Франции, Португалии и других стран. Жертвами непогоды стали 69 человек, из них 36 погибли в Италии.

Самое смертоносное наводнение в Европе в XX веке

Крупнейшее по числу жертв наводнение в Европе в прошлом столетии произошло в ночь на 1 февраля 1953 года на берегах Северного моря. Тогда сильнейший шторм привел затоплению территорий в Нидерландах, Бельгии, Дании, Германии, Великобритании и Норвегии. Погибли более 2,5 тыс. человек (большинство - в нидерландской провинции Зеландия), были повреждены или полностью разрушены более 47 тыс. построек. Свыше 230 человек тогда стали жертвами кораблекрушений, самым крупным из которых была потеря британского парома "Принцесса Виктория" (135 погибших).